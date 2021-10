Remake Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl bude mnohem víc než nostalgická exkurze

14. 10. 2021 17:10 | Dojmy z hraní | autor: Aleš Smutný

Jsem si celkem jistý, že až na pár skalních fandů Pokémonů se mezi čtenáři najde pramálo těch, kteří před patnácti lety hráli Pokémon Diamond and Pearl. A ještě míň bude těch, kteří tuhle klasiku hrají dodnes.

Kromě členů hardcore pokémoní komunity tu nenajdete mnoho atraktivního: Zastaralý styl grafiky shora viděných 2D spritů je sice dnes obvyklou volbou nezávislých retro JRPG, ale mainstreamového hráče nenaláká. Mnohé herní systémy jsou neohrabané a tím, že ve své době Diamant s Perlou představovaly menší revoluci v online hraní pomocí WiFi multiplayeru, už dnes také nikoho nenadchnete.

Takže proč se k tomuto titulu vracet formou remaku? Protože nabízí propracovanost, která v posledních dílech série podle mnohých milovníků kapesních příšerek absentovala. Měl jsem možnost podívat se na hru v exkluzivním preview a celkem jasně vidím, že Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, jak se remake jmenuje, má šanci uspokojit ty, pro které byl Sword and Shield příliš jednoduchý, a zároveň je neotrávit zastaralostí.

Seshora, ale ve 3D

Remake mají na starosti v týmu ILCA (s dohledem mistrů z Game Freak) a rozhodně neměli snadnou práci, protože původní hra vyšla na Nintendo DS, a tedy jaksi pracovala s tehdy ještě neokoukaným spodním displejem. Displejem, který Nintendo Switch už nemá. A tak bylo třeba některé spodní prvky začlenit do jediné dotykové obrazovky.

První na paškál ovšem přišla grafika a musím říct, že v Nintendu zvolili nejlepší možnou cestu. Zachovali pohled shora, ale místo 2D spritů sledujete plně v 3D vyvedený svět. Popravdě mi přijde tenhle náhled na celou hru praktičtější než kamera z pohledu třetí osoby u Sword and Shield, ale jsem si celkem jistý, že můj šestiletý syn by se mnou tenhle sentiment nesdílel.

Brilliant Diamond and Shining Pearl míří na hráče, kteří hledali výzvu dřív než v endgamu a pro které byla v dávných Pokémonech cílem i samotná cesta. Proto může tento remake v klidu koexistovat s chystaným dalším velkým vydáním Pokémon Legends: Arceus. Oba cílí na trochu jinou cílovou skupinu a zároveň toho mají tolik společného, že si fanoušci série budou moci snadno „odskočit“ do té druhé hry.

Cestu k tomu dláždí i fakt, že ILCA se nebojí do hry zasahovat tam, kde prostě potřebuje modernizaci a zkrásnění. A tak souboje pokémonů už probíhají v plně 3D prostoru, jak jsme si v posledních vydáních navykli. Přece chcete vidět svého Lucaria v trojrozměrné podobě a nevracet se patnáct let zpátky do doby placiček!

Celý systém Hidden Machines a nových útoků byl také přepracovaný, aby nebyl tak frustrující. Nové HM útoky se Pokémon neučí, místo toho se na daný útok objeví divoký Pokémon a provede ho. Nepřijdete tak o slot v útocích a zároveň ani o výhody HM.

Pokétch se zase přesouvá z dolního displeje DS do horního rohu obrazovky a odsud můžete kontrolovat všechny potřebné věci, které tenhle „pokémoní smartphone“ nabízí.

Trenér-archeolog

Nejlíp ze všeho na mě působí upravený systém Grand Underground, což je obrovská síť podzemních chodeb, na které je napojena spousta herních prvků a systémů. Podzemí nabídne nové biomy, nové biomy nabídnou nové pokémony (od vydání původní hry přibyly nové typy, které v remaku najdete).

A k tomu všemu tu budou vykopávky. Na náhodných místech spustíte minihru, v níž pomocí různých kladívek odkrýváte suroviny a poklady, ať už jde o pokébally, nebo sochy. Právě sochy zní jako skvělý prvek, protože se budou lišit svou vzácností. Kromě pocitu, že jste správný archeolog, také budete moci v podzemí vykutat svou vlastní tajnou základnu a osadit ji sochami. Ty pak budou, kromě vašeho ega, zvyšovat i šanci na objevení pokémona daného typu.

Je to velmi chytrý systém, který vám dává určitou kontrolu nad tím, jak moc budete (nebo spíš nebudete) muset grindovat. Pokud sháníte jednoho konkrétního pokémona, už se nemusíte spoléhat na náhodu, ale ovlivnit pravděpodobnost pomocí svých tajných základen a soch.

To je vlastně hlavní myšlenka, která stojí za Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl: Přenést jeden z pilířů série do současné doby, ovšem v podobě, která nebude jen remasterovaným produktem bez většího dohledu, ale moderním remakem, který je de facto novou hrou.

Je vidět, že ILCA spolupracovali s fanouškovskou základnou a naslouchali hráčům, stejně jako důrazně implementují změny, které hodně hardcore hráči neuvidí rádi (především úpravu Hidden Machines). Ale i ošlehané veterány snad uchlácholí fakt, že vás na cestách bude moci doprovázet vybraný pokémon, který za vámi běhá po mapě, podobně jako Pikachu běhá za Ashem. Malá, milá drobnost, která ale pro atmosféru udělá hodně.

Pokud tedy tvůrci dostojí svým slibům a povede se všechny výše zmíněné novinky implementovat bez narušení systému, a pokud se kolem hry opět vytvoří skvělá online komunita, mohou se fanoušci Pokémonů těšit na nový titul, který možná v mnohém předčí poslední díly.

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl vychází 19. listopadu na Nintendo Switch.