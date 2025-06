Legendární MMO se v RuneScape Dragonwilds vrátilo jako survival

6. 6. 2025 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Michal Krupička

Pamatujete na RuneScape? Původně MMORPG běžící na Javě v oknu prohlížeče už od roku 2001, které miliony hráčů uvítalo tutoriálovým ostrovem a ukázalo, že grindování schopností od nulté úrovně až do nejvyšší devadesátdevítky může bavit. Taky hra, která se zapsala do Guinessovy knihy rekordů jako největší a nejupdatovanější MMORPG zdarma.

Témeř o dvacet let později se dočkalo svého duchovního nástupce, i když vedle něj stále existuje i původní verze dnes zvaná Old School RuneScape. Co dál? Kam posunout epickou, hrdinnou ságu, která držela hráče u obrazovek stovky a tisíce hodin? Udělejme kooperativní survival, řekly si chytré hlavy v Jagexu, a tak vzniklo RuneScape Dragonwilds.

Úcta k originálu

Dragonwilds se neodehrává na hlavním kontinentu, který je známý fanouškům původní hry. Vaše vzducholoď ztroskotá na zapomenutém Ashenfallu, kde se zrovinka probudili draci. Vaším úkolem nebude nic jiného než vylepšit svou výbavu z kamenu na klacku na obouruční meč a vypravit se kopnout všechny poletující plazy hezky do pozadí.

Tuhle výpravu můžete podniknout až se třemi kamarády. Přitom jsou v rámci předběžného přístupu dostupné vlastně tři cesty, kterými se vaše postava může vydat. Jedná se o klasické archetypy mága, válečníka a lučištníka. Zároveň je ale zatím k dispozici jen strom schopností pro zbraně nablízko, i tak se ale dá bojovat i dalšími dvěma způsoby.

Dragonwilds dobře pracuje se zdrojovým materiálem. Spolu s vámi totiž v Ashenfallu ztroskotá i parta starých známých NPC, která slouží jako zadavatelé úkolů. Přitom nejvíc potěší právě příležitost vidět staré známé v pěkné moderní grafice. Jinak nevypráví nijak zajímavý příběh, ale spíš vás posouvají směrem, kterým hra chce. Pozadí světa rozšiřuje hromada zápisků, které v knihách najdete roztroušené všude možně.

Stejně jako v původním RuneScape vlastně funguje i získávání nových dovedností. Když se věnujete nějaké aktivitě, zvyšuje se vám úroveň, všechny můžete zvednout až na hodnotu 99. Každá úroveň vám dodá pasivní vylepšení, jednou za čas si odemknete silnější vylepšení. Může jít o další útok do komba, nové kouzlo, nebo druh speciálního útoku.

Kotoul mají k dispozici všichni. Pokud ale máte k dispozici kontaktní zbraň, přidá se možnost blokovat a perfektním blokem pak rozhodit nepřítele. Luk udílí velké poškození na dálku, hlavně díky ničivým zásahům do slabých míst. Podstatná je taky vaše runová magie, ke které má přístup každý, ať už vládne magickou holí, nebo mečem a štítem.

Runy na všechno

Těžením magické rudy totiž získáváte přístup k výrobě run a posléze je využíváte ke kouzlení. Jedna z prvních věcí, které si odemknete, je magická sekyra, kterou hodíte a ona pokácí všechny stromy v cestě. Další kouzla vám umožní zmírnit na chvíli pád, nechat explodovat rudu, vylepšit si kontaktní zbraň o živelné poškození nebo třeba opravit výbavu.

Obecně se tedy jedná hlavně o magii, která vám šetří ušetří čas při získávání materiálů. Runy není těžké získat, nic neváží a v kouzlení vás budou držet na uzdě jen cooldowny na jednotlivých kouzlech.

Pokud budete bojovat magickou holí, budou runy sloužit i jako munice. Útok se liší v závislosti na tom, zda jste se zrovna vybavili třeba vzdušnými nebo ohnivými runami. Útoky samotné vypadají sice moc pěkně, ať už sesíláte ohnivou bouři, nebo větrné tornáda, ale bohužel platí, že oheň pršící z nebe svým vizuálem vůbec neodpovídá způsobenému poškození. Ostatně tím se dostáváme k tomu, co mi na Dragonwilds vadí.

Půjčujeme si od ostatních

Nerad se uchyluji k přirovnávání jedné hry ke druhé. Nicméně, pokud jste hráli Valheim nebo Enshrouded, máte vcelku jasnou představu o tom, jak se hrají Dragonwilds. Stavění jako by z oka vypadlo vikinskému survivalu, včetně toho, že se musíte starat o statiku budov. Nechybí ani portály, které vám usnadní cestování, či pravidlo, že stanice na vaření nesmí být pod střechou.

Na druhou stranu, kde vás Valheim přiměje věci dělat organicky, Dragonwilds vám dává tvrdou stopku. V prvním případě totiž ohniště pod střechou funguje, ale dým v malém domku vás může zadusit. Dragonwilds vám prostě suchou červenou stopkou oznámí, že ohniště pod střechou nefunguje, ať už je kdekoliv nad ním a okna ani výška domu nehrají roli.

Od Enshrouded si hra zase půjčuje akční pojetí bojů, přítomnost dungeonů a trojici tříd hrdinů. Mnozí mohou namítnout, že zmíněné mechanismy se objevují i jinde, ale pokud jste hráli obě hry, uvidíte podobnost na první dobrou.

Opisování by se dalo odpustit, jenže mechanismy v novém RuneScape působí dojmem, že tvůrci ví, co udělal někdo jiný dobře a umí to zručně převést do své hry, ale neumí okopírovanému domácímu úkolu vdechnout život.

Určitě tomu nepomáhá ani fakt, že RuneScape je snad nejgeneričtější fantasy vůbec, což ale nemusí být nutně špatně. Časem mě začala štvát práce se světlem, kdy někdo v grafickém oddělení zřejmě nabyl názoru, že se epická scéna tvoří tak, že do ní narvete co nejvíc volumetrických paprsků. Někdy zachází až tak daleko, že si člověk v bouři poplete obyčejnou měď se zlatem, protože je celá scéna absurdně přesvícená. Pro přeplácanost barvami a světly se ztrácí i ta trocha atmosféry.

Ve finále je pak největší problém celého Dragonwilds jeho obyčejnost. Biomy, ve kterých se pohybujete, nepřináší nové výzvy. V horách je sice stále bouřka a tma, ale kromě uhýbání bleskům nebudete dělat nic jiného než v úvodním lese nebo bažinách. Nevytrhne to ani radioaktivní druhá verze bažin.

Náplň práce ve všech biomech dostupných v předběžném přístupu vypadá stejně. Přijdete tam s výbavou o úroveň nižší, než jakou mají nepřátelé. Snažíte se natěžit rudu a další suroviny na výrobu výbavy stejné úrovně. Jelikož vám při smrti vše vypadne, pořádáte běhy beze zbraně ke své mrtvole pokaždé, když umřete. Celý proces opakujete do doby, kdy donesete materiály domů a vyrobíte nové věci. Pak konečně začnete v nové lokaci fungovat normálně, vytěžíte, co se dá, splníte hlavní úkol, a jde se znovu na to samé o kus dál.

Ano, bude na vás při tom útočit jako bombardér-drak. Jenže jeho epický průlet krajinou je po pár hodinách výjimečný asi jako start letadla, když bydlíte vedle letiště. Navíc pokaždé udělá to samé. Stejně jsou na tom skupiny, které vás jednou za čas přepadnou. Podobně jako samotné prostředí zkrátka všechno působí neskutečně sterilním dojmem.

Ona i ta runová magie působí skvěle, ale drží se strašně při zemi a po pár hodinách ztratí jakýkoliv wow efekt. Ne, nic z toho, co píšu, nedělá rozhodně z Dragonwilds špatnou hru. Souboje jsou zábavné, mechanismy funkční, celek působí kvalitně. Dobrá řemeslná práce, ale prostě jí chybí takové to srdíčko, které by ji posunulo mezi své vzory ve výkladní skříni žánru.

Dlouhá cesta vpřed

Tvůrci každopádně před sebou mají ještě hromadu práce. Naštěstí naslouchají komunitě, kdy už začali chystat možnost získávat body do dovedností pro luky a magické hole. Změnili frekvenci dračích útoků, které byly hodně otravné, protože vám pravidelně ničily základnu, a změnili i četnost přepadení nájezdnickými tlupami goblinů. Je třeba ale dodělat schopnosti, přidat kouzla, výbavu a samozřejmě i další biomy, draky a spoustu dalšího.

Především ale doufám, že během předběžného přístupu Dragonwilds najdou cestu, jak se odlišit. Jak už jsem zmiňoval, už teď jsou mechanicky kvalitní. Dokonce bez bugů nebo technických problémů. Jenže jim prostě chybí duše, ta pravá zábavnost a originalita, kterou se už dříve odlišily hry, jimiž se inspirují.

Ve finále se dá říct, že se i přesto těším, jak bude hra vypadat ve finální podobě. Už teď stojí za vyzkoušení, hlavně pokud máte Valheim a Enshrouded projité křížem krážem. Zabaví, neurazí, ale něco jim zkrátka zatím schází.