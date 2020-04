Legend of Keepers aneb zmasakruj si vlastní hrdinskou výpravu

Windows

Tvůrci ze studia Goblinz sice nejsou první v dějinách, kdo se rozhodl obrátit fantasy pořádky vzhůru nohama, ale osvěžujících pohledů z druhé strany není nikdy dost. Roguelite taktické RPG Legend of Keepers má nápad, co musí nutně zrychlit tepovou frekvenci každému, kdo se slzou v oku vzpomíná na roháče s kosou a preventivní pohlavky pro skřety: Velíte kobce plné netvorů a výpravě vlezlých hrdinů stavíte do cesty nástrahy tak, aby se už nevrátila na světlo denní.

Krypta dle gusta

„Darkest Dangeon naruby“ musí každého nutně napadnout už při prvním zahlédnutí Legend of Keepers. Není se však čemu divit, popis je to vcelku trefný. Otravným dobrodějům se zachtělo vašeho poctivého, krví cejchovaného zlata a se skrblíkovskými dolary v očích se za ním ženou skrz sekvenci místností. Vaším úkolem bude komnaty naplnit překážkami a slavným gerojům v jejich trapně nablýskaných zbrojích pořádně rozhodit sandál.

V praxi to vypadá tak, že ve správcovském režimu rozděleném na tahy obstaráváte stádečko démonických svěřenců. Tu utratíte týden (jeden tah) a upustíte měšec dukátů za trénink, tam zas vyšlete kostlivce na školení, ze kterého se vrátí silnější. Jindy se věnujete vylepšování pastí a vším prostupují i náhodné události pozitivního i negativního rázu. No a jednou za čas na brány zabuší nadržení dobrodruzi a nastává chvíle pravdy.

Pointa je ušít partičce vetřelců dungeon na míru. Každý hrdina útočí jiným živlem na jiné pozice, má aktivní i pasivní skilly a různé hodnoty odolností. V ideálním případě byste tohle všechno měli brát v potaz, zamyslet se a poskládat pro narušitele kobku, kterou kdybyste procházeli v jejich kůži, nadávali byste vývojářům za nefér design bojů. To je ale smůla, že na partu ledových hrdinů pořád padají ohnivé pasti. A k tomu jak na potvoru skupinka lávových elementálů, to snad musí někdo dělat schválně!

Chudé podsvětí

Na papíře je Legend of Keepers paráda. Hrdinská verbež ať shoří! Nebo v breku peláší pryč, protože hra po vzoru Darkest Dungeon pracuje i s morálkou. Jenže v praxi je potřeba odvést ještě pořádný kus práce a některé sekce značně překopat, protože v momentálním stavu nadšení poměrně rychle vyprchá.

Může za to několik věcí – v první řadě minimum obsahu. Dungeony jsou kratičké, jednotek, pastí, kouzel i možných souher mezi nimi je málo, takže reálně funguje jedna, možná dvě taktiky. Zdraví a morálka hrdinů se navíc navzájem neovlivňují, což vás tlačí do jediné výhradní specializace, jedné sestavy stvůr, co bez ohledu na složení opozice do zemdlení a beze změny opakujete, a to ve výsledku znamená, že jsou vaše kobky jedna jako druhá.

Hra proto působí mělce, spíš jako ukázka konceptu, téměř se chce říct technické demo, a nuda bohužel přichází poměrně brzy. Významně rozšířit potřebuje i manažerský režim mezi výpravami, protože také opakuje asi čtyři věci pořád dokola a žádný dungeon tycoon se rozhodně nekoná.

Jasně, hanět čerstvě spuštěný early access za chudý obsah je jako stěžovat si, že je v noci tma. Prostě se s tím tak nějak musí počítat. Pokud tvůrci hru přifouknou, vzroste množství jednotek, jejich schopností, a tím i rozmanitých taktických možností, životnost celého titulu se rázem znásobí. Je to samozřejmě v plánu, což potvrzuje i oficiální roadmapa.

Dejte mi komplexnější systémy!

Rozpačitost ale také způsobuje fakt, že Legend of Keepers v současném stavu vcelku ignoruje svůj vlastní výtečný koncept. V úplném základu se totiž hraje... obyčejně, až běda. Dvě strany se střídají, dokud jedna nepadne, a celé to pocitově působí jako jakákoliv jiná, jednoduchá, standardní tahovka. Viděli jste to už tisíckrát. Kdyby se role prohodily a místo démonů jste ovládali hrdiny, vůbec by na tom nezáleželo.

Hra s podobnou tematikou by (alespoň podle mého názoru) měla propůjčit hráči pocit opravdového černokněžného vládce podsvětí. Vy tu sedíte na trůně, vy máte temnotu na povel, vám se zoufalství převaluje mezi kostlivými prsty, když na vetřelce dopadá pohroma za pohromou. Dobrodruzi se musí třást, krvácet osamělí v černočerných hlubinách, řvát strachy a pak posledním dechem proklínat svou pošetilost, že se odvážili vás vyzvat. A ještě k tomu ve vašem vlastním panství.

Legend of Keepers pořádně nevyužívá fakt, že by vaší zbraní měl být celý dungeon. Co kupříkladu chytání odvážlivců do zajetí a jejich další využití? Otrokářský build! Popravy pro výstrahu! Právo útrpné! Kobku bez mučírny nedoporučuje devět z deseti pekelných architektů! A proč vlastně nenechat nepřátelské reky opravdu absolovovat klasickou RPG výpravu? Například umožnit hráči třepat hrdinům kořistí před očima a lákat je tím do pastí?

V Legend of Keepers loot v takovém smyslu vůbec neexistuje. To je přeci škoda, vždyť blyštivé poklady bývají nedílnou součástí her na hrdiny. Bylo by nepochybně zajímavé si vyzkoušet, jaké to je, když na ně jednou pro změnu nahlížíte z druhé strany, tedy z pohledu původních majitelů.

Přidalo by to i novou vrstvu taktiky. Vážně chcete riskovat nasazení mocného pekelníka, který kdyby selhal, mohla by z něj hrdinům padnout legendární zbraň? A na druhou stranu si představte, jak vychytrale by si pán jeskyně musel připadat, kdyby se mu třeba povedlo plíživě vmíchat gerojům do batohu nějaký prokletý artefakt, co by je v klíčovou chvíli zradil!

Nicméně nemá cenu hořekovat nad něčím, čím hra není a nejspíš nemá být. Trochu větší ambice či širší záběr by, pravda, rozhodně neuškodily, ale k plnohodnotnému vydání má dojít až někdy okolo začátku příštího roku. Je tudíž příliš brzy vynášet rozsudky.

Což o to, obsah téměř jistě přibude. Pakliže se spolu s ním tvůrcům povede přidat víc taktických možností a vylepšit část věnující se managementu dungeonu, bude se s největší pravděpodobností jednat o fajn záležitost na pár večerů.

V současné době však nemohu pořízení předběžného přístupu doporučit. Nabízí toho žalostně málo a za 18 eur při nejlepší vůli prostě nestojí. Chcete-li si Legend of Keepers mermomocí vyzkoušet, vůbec se nebojte sáhnout místo early accessu po bezplatném demu, které je k dispozici na Steamu. Jediné jeho omezení je nějakých třicet týdnotahů místo stovky v placené verzi, ale jinak můžete být v klidu, hraje se to úplně stejně.