Hráli jsme Starship Troopers: Extermination. Konejte svou povinnost jako v roce 1997!

26. 5. 2023 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Dominik Valášek

Zahrát si novou kooperativní střílečku Starship Troopers: Extermination byla jenom jedna část přípravy pro psaní těchto řádků. V té druhé jsem totiž oprášil dětství a podíval se na dnes už kultovní film Hvězdná pěchota z roku 1997. Hra, která se právě dostala do předběžného přístupu, je totiž jeho odrazem v každém ohledu i detailu.

Je čas stát se plnohodnotným občanem a plnit svou povinnost! Jedinej dobrej brouk je mrtvej brouk, takže nasaďte taktickou helmu M3, popadněte útočnou pušku Morita a běžte pokosit pár Arachnidů z planety Klendathu.

Tohle všechno se mi vybavilo hned, jak se přede mnou objevilo hlavní menu a já zavětřil závan povědomosti. Že je Starship Troopers: Extermination přesným přenesením filmu do herní podoby, totiž není žádná nadsázka. Stejné je všechno od loga Federální sítě a fontů přes zbraně, brouky a opevnění až po ikonický nápis „Chcete vědět víc?“, který se objevuje u tlačítka pro spuštění tutorialu. A když chcete hru naopak opustit? Pak se vás zeptá, jestli opravdu míníte projít „Uličkou hanby“ – neboli v originále „Washout lane“.

Zhlédnutí legendárního béčkového akčňáku z roku 1997 lze tedy nejen doporučit. Dokonce bych se nebál říct, že je to přímo nezbytnost, jestli chcete hru a její odkazy naplno ocenit.

Mám jenom jedno pravidlo. Ten, kdo bojuje, nepřestává!

Pamatuji si, jak můj otec ten film hrozně neměl rád. Říkal, že je úplně plytký a že v něm vlastně nejde o nic jiného než o střílení do nekonečných broučích hord. Na jednu stranu měl samozřejmě pravdu, na stranu druhou je ale potřeba dodat, že právě v tom tkví kouzlo filmu, a tedy pochopitelně i hry.

Střelba – byť si samozřejmě ani náznakem nehraje na realističnost – působí uspokojivě a frenetické kosení brouků všech velikostí, doprovázené výstřiky různobarevné krve, je prostě zábava a podstatná část herní náplně. K základním Arachnidům se navíc rychle přidají další druhy – třeba ti obrnění, kteří vystřelují plasmu a dají se spolehlivě zničit, jen když odhalí svoje „kladélko“ těsně před výstřelem.

zdroj: Offworld Industries

Hordy Arachnidů jsou zkrátka perfektní potravou pro zbraně všech šestnácti příslušníků mobilní pěchoty (potažmo její elitní odnože Deep Space Vanguard), kteří se společně spouští na misi na planetě Valaka. Online kooperace je jediná forma hraní a nutno říci, že funguje dobře. Svůj podíl na tom má i fakt, že rozhodně nejde jenom o tupé střílení hmyzáků.

V aktuálním předběžném přístupu se zúčastníte dvou podob misí, které se liší tempem a dílčími úkoly. Jde o relativně jednoduché činnosti typu přenášení zdrojů z rafinérií nebo obsazování zamořených území, ale příjemným zpestřením je budování vlastních dočasných základen a jejich obrana. Systém stavění zdí, věží, bunkrů, ale i rozmisťování beden s nezbytnými náboji je citlivě udělán tak, aby nebyl úplně primitivní, ale současně nijak nenarušil pekelně rychlou dynamiku hry.

Když se do budování improvizované državy naráz vrhne všech šestnáct příslušníků, stojí opevnění během pár okamžiků a pak už stačí jenom zasypat broučí dobyvatele patřičnou hromadou olova a výbušnin. Cílem je vždy ke konci mise ubránit základnu, která sbírá data. Jakmile je hotovo, nastává zběsilý úprk ze zbytků opevnění do připravených transportérů a odlet. A když vás v průběhu sekne broučí pařát a vy padnete? Pak musíte do vysílačky dostatečně naléhavě hulákat nezaměnitelné: MEDIK!!!

zdroj: Vlastní foto se svolením Offworld Industries

Zvolte si svou roli

Samozřejmě nechybí ani systém povolání a nezbytného levelování. Na začátku každé hry si určíte, jestli chcete být klasický pěšák Hunter, pomalejší, ale obrněný Bastion, nebo podpůrný Operator. Každá třída má svoje pro a proti a liší se i výbavou – Hunter má šikovný jetpack, se kterým může omezeně vyskakovat do výšky, Bastion se umí opevnit a udělat ze sebe improvizovanou kulometnou věž, Operator zase vypouští zdravotnický dron.

Jak budete hrát za jednotlivé třídy, budou se vám odemykat další vylepšení, výbava a perky, které si můžete vzít do akce. Postupně tak narazíte i na nové zbraně, byť základ výzbroje je stejně stará dobrá puška Morita. Ta vám bude postupně k dispozici jako zkrácená karabina, nepříliš praktická, ale výkonná odstřelovačka nebo silný a dobře zásobený kulomet, který však při střelbě od boku kope jako kůň.

Mimochodem, neodpustím si jeden zbraňově-nerdovský fakt. Filmová Morita je ve skutečnosti Ruger Mini 14 zkombinovaná s brokovnicí Ithaca 37 do futuristické sklolaminátové bullpup pažby. V jednom záběru z filmu je dokonce přímo vidět závěr s nosičem, který svůj původ v M14 nezapře. Jedna z mála plně funkčních zbraní použitých ve filmu, kde z ní střílel Johnny Rico ztvárněný Casperem Van Dienem, byla v roce 2015 vydražena skrz dnes již neexistujícího prodejce ScreenUsed za 21 000 dolarů.

zdroj: Vlastní foto se svolením Offworld Industries

Ptáte se teď, proč by vás měl původ vaší pušky zajímat? No především proto, že se ve hře stane vaším nejlepším přítelem, budete ji používat často, ale co je hlavní – budete ji používat rádi. Po pár úspěšných misích, kdy při odletu z planety v transportéru všichni hráči do vysílačky nadšeně hulákají „Plním svou povinnost!“ jsem si totiž uvědomil, že tahle hra, která je přesným otiskem ikonického filmu, funguje v mnoha ohledech lépe než ten film. Vy přece nechcete koukat na někoho, jak dělá tak zábavnou činnost, jakou je kosení brouků – vy chcete sami kosit brouky!

Starship Troopers: Extermination vám přesně tuhle možnost poskytne. Najdete-li si spřízněnou partu pěšáků, kteří se půjdou vylodit a zabíjet brouky s vámi, bude to ještě o fous lepší, potřeba to ale není. I když se do vřavy vydáte s neznámými spoluhráči, pokaždé dostanete spoustu skvělé frenetická akce, kde je hlavní náplní zběsilá palba do brouků, ale která díky přídavným mechanismům netrpí na jednotvárnost.

Jak už bylo řečeno, hra teprve před pár dny vstoupila do předběžného přístupu. Studio Offworld Industries, které stojí za realisticky pojatou týmovou střílečkou Squad, uvádí, že by Starship Troopers měli v předběžném přístupu setrvat zhruba rok. Během té doby bude do hry přisypáván další obsah čítající nové planety, výbavu, brouky i formáty misí. Ani v tuhle chvíli není herního obsahu málo, ale v dlouhodobém horizontu by to asi nestačilo a vidina chystaných novinek je lákavá.

Během hraní jsem nezaznamenal ani žádné výraznější bugy (jen ty brouky – škoda, že tenhle vtip v češtině nefunguje) a nebál bych se říct, že 24 a půl eura už teď stojí za možnost „splnit svoji povinnost“.