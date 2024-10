Floatopia může tvrdě konkurovat Animal Crossing. Sází na free-to-play i na podvratné elementy

14. 10. 2024 15:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Je vlastně trochu paradoxní, jak tvrdá konkurence vládne v žánru, jehož cílem pro hráče a hráčky je odbourávání stresu a pocit útulna i bezpečí. Série jako Animal Crossing, Harvest Moon nebo hry Stardew Valley či Disney Dreamlight Valley nás odmítají nutit k soutěživosti, nabízejí příjemné tempo a možnost tvořit si roztomilý virtuální domov plný milých virtuálních přátel, ale zároveň trvají na tom, že se budeme vracet zrovna a právě k nim.

Do žánru naoko roztomilých, uvnitř leckdy vcelku emocionálně vyděračských her teď s pěkně ostrými lokty a pár esy v rukávu přichází Floatopia. Čínské vydavatelství NetEase ji představilo na letošním Gamescomu, já z ní měla možnost vyzkoušet úvodní půlhodinku a musím říct, že v ní spatřuji jistý potenciál. Ohrožený snad jen tím, že na nás v brzké době snad nevystrčí růžky žádná další pandemie, která New Horizons v březnu 2020 dopomohla k bezprecedentnímu komerčnímu úspěchu.

Právě srovnání s Animal Crossing se v případě Floatopie automaticky nabízí asi nejvíc. Dokonce do té míry, že si z ní simulátor poklidného života na ostrůvcích v oblacích tropí šoufky hned v úvodních minutách, kdy vámi vytvořená postavička zkrátka a dobře nemůže uvěřit, že jí ve snovém světě někdo dává startovní domek úplně zadarmo, bez dluhů a závazků. Ne, nebude muset splácet žádnou hypotéku nějakému nerudnému mývalovitému psíkovi. Proč se ptáte?

Každopádně Floatopia klade oproti svému nejbližšímu žánrovému příbuznému od začátku výrazně větší důraz na příběh a plnění úkolů pro konkrétní postavičky. V její realitě mají všichni lidé speciální schopnosti, které do velké míry určují, jakou práci mohou vykonávat a jak jsou pro společnost užiteční.

Jenže vaše hratelná postava toho mezi mocnými superhrdiny zdánlivě do vínku moc nedostala, a tak je odsouzená k nudným, ambice nenaplňujícím činnostem, než zjistí, že právě tento úděl jí zaručuje přístup do Floatopie. Do komunity žijící na plovoucích ostrovech, kde může nechat rozevřené nůžky sociální nespravedlnosti za sebou společně s ostatními příjemci zbytečných schopností, které svět přehlíží.

zdroj: NetEase

Zkrátka a dobře se váš avatar přišel oddávat úplně stejnému eskapismu, jaký si od těchto oddechových her slibujeme i my, jejich hráči. Vlastně docela hluboká a milá myšlenka na poměry žánru, který obvykle moc přemýšlení nevyžaduje, ačkoliv se v něm při bližším zkoumání skrývá spousta zvláštně podvratných zákonitostí. A jak je patrné i z úvodního momentu přiloženého traileru, tady se kolem nich zřejmě konečně nebude jen kroužit, protože: „Jestli končí svět, aspoň nebudu muset do práce!“

Každopádně, herní náplň Floatopie sestává z plejády obvyklých aktivit – oblékáte si svou postavičku a zařizujete jí domeček vybavením, které si buď nakoupíte, anebo vytvoříte z různorodých materiálů. Nechybí rybaření, chytání potvůrek do síťky na motýly, kutání nerostů, kácení dřevin ani chytání hvězdného prachu. Rybaření je ale třeba o poznání sofistikovanější než v Animal Crossing, největší rozdíl v hratelnosti mezi nimi ale zatím spatřuju ve svobodě pohybu díky kameře z pohledu třetí osoby a raketovým botám, které vám umožňují skákat, potažmo létat.

zdroj: NetEase

Na mě osobně je vybraná estetika z většiny možná až moc dětinsky a pastelově roztomilá, trochu jako na načinčaných fotkách z katalogu hraček, které v realitě nikdy tak dokonale nevypadají. Floatopia zkrátka mezi roztomilými žánrovými souputníky působí trochu jako Sylvanian Drama. Ale rozhodně se nedá říct, že by už v rámci dema nebylo z čeho v katalozích vybírat.

Tvůrci navíc slibují dlouhodobou podporu a nejrůznější sezónní obsah, ačkoliv možná nebude tak úplně následovat reálný kalendář, tradiční svátky a roční období. Na létajících ostrovech se nicméně střídá den a noc v závislosti na reálné denní době, podle čehož pak na svých vlastních ostrůvcích přilétají také různorodí přátelští návštěvníci, každý s vlastní obdobě zbytečnou superschopností, pro které plníte úkoly a postupně odkrýváte jejich životní osudy. Protože užitečnost může být subjektivní a každý talent, který se na první pohled může zdát k ničemu, nakonec může mít hodnotu a potenciál! Navíc na vás čeká spousta pohádkových světů k navštívení a vydrancování jejich vzácných surovin, které na svém domovském ostrůvku nenajdete.

Součástí Floatopie ostatně bude i multiplayerový element, kdy budete moct navštěvovat nebeská království jiných hráčů a hráček, a to i na jiných platformách, než kde vy sami hrajete. Což je ostatně další velký rozdíl oproti Animal Crossing, které zřejmě hranice vymezené konzolemi od Nintenda nikdy neopustí.

Floatopia bude navrch v základu zdarma, o rozsahu a podobě monetizace se ale vývojáři na Gamescomu zatím vyjadřovat nechtěli. Počítala bych minimálně s prémiovou měnu na nákupy kosmetických prvků jako jsou oblečení a nábytek, možná i efektivnějších nástrojů a dalších urychlovačů postupu. Počítá se také s elementem gača, tedy v podstatě s loot boxy. Už nyní se do hry můžete předběžně zaregistrovat na oficiálním webu, za což obdržíte speciální uvítací balíček.

Floatopia se chystá vyjít v roce 2025 na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch.