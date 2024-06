Farm Together 2 je ideální odpočinek pro páry a sváteční hráče

12. 6. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Povím vám teď jeden osobní příběh. Před mnoha lety jsem si procházel seznamovací fází s dívkou, kterou dnes už mohu nazývat manželkou. Tehdy jsme každý bydlel ještě na jiném místě republiky, a protože mám přirozeně blízko ke hrám, snažil jsem se do tohohle koníčku zasvětit i přítelkyni.

Už nevím, jakým způsobem jsem se dostal zrovna ke hře Farm Together (tedy, vyjma toho, že mě to odjakživa táhlo k farmařícím hrám…), ale stalo se a hře jsme oba propadli. Hráli jsme ji spolu na dálku snad každý večer a máme na tyto společně strávené chvíle jen ty nejkrásnější vzpomínky.

zdroj: Milkstone Studios

Proto, když jsem před nějakým měsícem zjistil, že v předběžném přístupu vyšlo pokračování Farm Together 2, ani na vteřinu jsme neváhali, koupili dvě kopie a oprášili vzpomínky na naše společné počátky.

Trpělivost přináší dýně

Ale teď už ke hře, která vás asi (doufám) zajímá přece jen víc než můj osobní život. Farm Together 2 je jednou z nejpoklidnějších farmařících her, jakou si dnes můžete zahrát. Je absolutně nenáročná, a to jak z hlediska svých systémů, tak času.

Není tu žádná výzva, tedy políčka nepotřebují čas od času zavápnit, plodiny nemohou uschnout či shnít, zvířátka nikdy nepojdou hlady, dort ponechaný v troubě se nikdy nespálí… Tady totiž nemáte něco řešit a překonávat. Prostě a jednoduše si obděláváte políčka, pořizujete nová zvířátka a celkově zvelebujete svou neustále se rozrůstající farmu.

Hlavním prvkem hry je čas. Každá plodina má nějakou dobu (a roční období) růstu, který se měří ve skutečných minutách a hodinách. Zatímco na hlávkový salát čekáte pouhých 10 minut (případně méně, pokud ho i zalijete), tak třeba taková dýně roste už 24 hodin skutečného času.

zdroj: Milkstone Studios

Je to jedno z kouzel hry. Je na vás, zda ji chcete hrát aktivně, nebo si z ní uděláte idle hru. Nebo obojí. Naše typická seance vypadá tak, že ke hře sedneme jednou denně večer, kdy sklidíme veškerou úrodu a zasadíme věci zadané pár jednoduchými úkoly.

Relaxační rutina

Než takto obděláme celou farmu, některé zasazené plodiny dorostou, takže je sklidíme a opět zasadíme nové. Mezi tím něco z úrody prodáme, farma se třeba vyleveluje a odemkne nové ovocné stromy či další dobytek. Roztočíme vydělané peníze a za diamantíky přidáme nové oplocení, vytvoříme malebnou zátoku klidu a už jdeme sklízet další dorostlé plodiny.

A jakmile si řekneme, že máme pro dnešek dost (třeba i po půl hodině), zasadíme ze zbylých peněz plodiny, které rostou spoustu hodin a přináší velké zisky, protože víme, že se ke hře stejně vrátíme až další den večer.

zdroj: Milkstone Studios

Tak přesně takové je hrát Farm Together 2. Je to zen, ve kterém vás může stresovat maximálně to, že je vaše farma na dva lidi už moc velká a než stihnete sklidit ze stovek jabloní, už cinká nové roční období a můžete je sklízet znovu.

Odpočinek mezi poli

Jenže, jak už jsem avizoval výše, nejde tady o výzvu a nic vám nehrozí, takže pokud něco nestihnete sklidit, nestane se vůbec nic, prostě plodiny sesbíráte, až se k nim dostanete. Definitivně to není hra pro každého, ale pokud máte třeba jako já drahou polovičku, která by s vámi čas od času ráda hrála nějakou hru, ale všechny ty střílečky, skákačky či sporty jí nic neříkají, tak to zkuste přes Farm Together 2.

My máme ve hře zatím nějakých 15 hodin, stále je co odemykat, ale nebudu vám lhát. Není to RPGčko a hra je prakticky okamžitě repetitivní a rutinní. Jen sázíte, sklízíte a rozšiřujete.

zdroj: Milkstone Studios

Vyloženým postupem je velmi krátce po začátku hry odemčení traktůrku, bez kterého už se neobejdete, pracuje totiž zároveň na devíti políčkách místo jednoho, a postupné budování obchůdků ve městě, kde proměňujete svou sklizeň v diamantíky, za něž si pořizujete primárně kosmetické doplňky farmy (mimochodem, ve hře nejsou mikrotransakce).

Jinak se odemykají jen nové plodiny a zvířata, sami se už nijak nevylepšujete. A pokud přicházíte z původního Farm Together, tak dostanete hodně podobnou hru, kde je novot opravdu poskrovnu, byť je dvojka celkem logicky hezčí.

Pro mě osobně jde o fantastický odpočinek, skvělou nostalgii a znovu příjemně trávené chvíle s nejbližší osobou ve hře, která rozhodně není dokonalá a coby pokračování je docela líná, ale svůj účel pořád plní dokonale – svým tempem děláte to, co vás baví a ničím se u toho nestresujete.