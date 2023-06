Dojmy z dema Final Fantasy XVI: Epické, brutální i politické

14. 6. 2023 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Černý RPG kůň letošního léta ze stáje Square Enix se pomalu řadí na startovní čáru. Ještě předtím si Final Fantasy XVI na PlayStation 5 můžete vyzkoušet v dvouapůlhodinovém demu, které dává ochutnat od všeho trochu – nejvíc od příběhu a zasazení, které se tentokrát inspiruje evropským středověkem nebo Hrou o trůny a není v něm nouze o intriky ani politické machinace. Co se zásadně liší, je tentokrát soubojový systém – šestnáctka opouští prakticky nadobro tahy a přiklání se spíše k žánru hack’n’slash.

Svět Final Fantasy XVI se rozkládá na kontinentu Valisthea, o který se dělí několik státních útvarů. Ručičkami mocenských vah nejvíc hýbou dominanti – lidé, kteří se mohou měnit v mocné živelné bytosti zvané Eikoni. Jednotlivé státy mají své lidské armády, ale o výsledcích bitev rozhodují především všichni ti Titáni, Ifritové a Shivy, kteří tentokrát neplní roli summonů, ale plnohodnotných hratelných bytostí.

Jejich moc je navíc dědičná – protagonista hry Clive je sice prvorozeným synem rosarijského vévody, ale byl to až jeho mladší bratr Joshua, který dostal do vínku schopnost proměnit se ve Fénixe a s tím i první místo v pořadníku na trůn. Clive se tak musí spokojit s rolí Joshuova štítu – osobního strážce, který se slibem zavázal ho za všech okolností chránit.

Příběh dema je už od úvodních momentů poměrně spletitý, neobejde se bez časového skoku do minulosti a protočí se v něm tolik postav, že vám z nich po chvíli možná půjde hlava kolem. Naštěstí přesně proto přichází tvůrci se zajímavou novinkou zvanou Active Time Lore. Stiskem jediného tlačítka se ocitnete v nabídce, která vám ukáže aktuálně relevantní postavy, termíny a lokace s vysvětlivkami a kontextem. Ale pozor, není to plnohodnotná encyklopedie a informace z menu postupem v příběhu zase mizí, takže pokud nechcete přijít o jedinou poznámku, budete ho muset navštěvovat poměrně často.

Úvod hry je nicméně poměrně rozvleklý a většinu stopáže dema strávíte v cutscénách, což pravidelné hráče příběhových titulů z japonské produkce patrně nepřekvapí, ale nově příchozí může úspěšně odradit. Než vás hra vůbec pustí k soubojovému tutoriálu, nechá vás dvacet minut běhat po cestičkách, ze kterých není kam uhnout, a sledovat filmečky.

Jejich produkční hodnoty jsou nicméně výborné po stránce grafiky, dabingu i hudebního doprovodu, takže mi výsledná prodleva nijak zvlášť nevadila. Snaha o dospělost a odůvodnění ratingu 18+, který Final Fantasy dostalo poprvé v historii série, je evidentní a s ní i příklon k brutalitě. Netrpí jen lidské postavy, ale třeba i chocobové a už v úvodní dvouhodinovce se to podřezanými hrdly a usekanými hlavami jen hemží. Zatím jsem ale z podobných kratochvílí neměla pocit, že by byly jen násilím pro násilí – co by to bylo za příběh o pomstě, kdyby se v něm záporáci jen mazlili se štěňátky a hráli šachy?

Jakmile se děj trochu rozjede a Final Fantasy XVI vám konečně předá kontrolu, hraje se skvěle. Jistě, obliba realtimového soubojáku je subjektivní a pro fanoušky série může být tahle volba kontroverzní, ale plynulost hře sluší a všechna ta komba, úhyby i kouzla vypadají efektně. V soubojích mě zarazila snad jen jediná věc – bossové mají ohromné množství životů, z nichž pomalu ukrajujete jen minimum a souboje s nimi trvají nepoměrně dlouho.

Na druhou stranu, jde o úvodní pasáž, kde Clive disponuje jen základními schopnostmi a jedním slaboučkým ohnivým kouzlem, přičemž příležitost k rozvoji má podle naznačeného stromu schopností víc než bohatou. Stejně tak vás nenechá příliš přičichnout k vybavení – v nabídce jsou v demu jen předměty zlehčující obtížnost.

Závěr a následně odemčený speciální režim mě nechal vyzkoušet souboje majestátních Eikonů, které rozhodně mají co nabídnout po stránce velkoleposti. Zároveň z nich ale silně ucítíte skript a závislost na správném odklikání quick time eventů doplněném o trochu míření a uhýbání, což výsledný dojem trochu sráží.

Úplně mě nenadchla ani technická stránka. Jak už je na současné generaci konzolí zvykem, máte na výběr buď z režimu vyšší grafické kvality, nebo upřednostníte snímkovací frekvenci. A jak je zase mým zvykem, vybrala jsem si tu druhou, přičemž cutscény mají v obou případech daných 30 FPS a v režimu výkonu v hratelných pasážích cílí na 60 FPS. V demu na ně bohužel opravdu jen cílí a občas se s nimi nehezky perou. Naštěstí ani ne tak v soubojích, jako spíš v místech, kdy můžete volněji prozkoumávat nějakou lokaci, kterých bylo v úvodu poměrně málo, ale i tak občasné trhání zamrzí.

I přes výtky mě ale demo příjemně navnadilo na další dění a jsem rozhodně zvědavá, kam se hra vyvine jak z hlediska příběhu, tak i v soubojových sekvencích, kdy se v obou případech zatím tváří velmi slibně. Svou uloženou pozici si každopádně můžete přenést do plné verze Final Fantasy XVI, která vychází už 22. června exkluzivně na PlayStation 5.