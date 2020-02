Čtvrtá sezóna Apex Legends: Trojice novinek senzačně oživuje hratelnost

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Dojmy z hraní autor: Adam Homola

Vývojáři z Respawn Entertainment nedávno oslavili první výročí od vydání Apex Legends a rovnou spustili i novou sezónu, v pořadí už čtvrtou, s názvem Assimilation. Změn není málo, ale místo klasického seznamu všech novinek či re-recenze bych rád vypíchnul tři největší novinky, které do špičkového battle royale přidávají zase trochu šťávy.

Na konci světa

Startovní King's Canyon je dávno pryč (byť se zrovna tenhle víkend krátce vrátil), teď se o slovo přihlásil World's Edge. Velká evoluce předchozí verze mapy ze třetí sezóny je nyní vizuální divočejší a subjektivně zajímavější a pestřejší. Je tu spousta ledu, spousta lávy, několik velkých budov, jedna párty loď, jeden vlak, kde si tu párty můžete udělat taky... World's Edge nabízí řadu nových i staronových míst, kde se můžete vyblbnout nebo schytat headshot.

Na vertikalitu se tu hraje pořád a minimálně u mě platí, že většina vertikálních potyček umí vyčarovat jedny z nejintenzivnějších situací. Být uzavřen v maličkém kruhu s dvěma nepřátelskými týmy a žádný z nich nevidět, protože jsou pod vámi i nad vámi, je o nervy.

V nově upravené World's Edge vás na první pohled zaujme prostředek mapy, který prodělal asi tu největší změnu. Právě tam se totiž usídlil obří Harvester nabízející spoustu prostoru pro dva typy potyček. V jeho nejbližším okolí jsem nesčetněkrát bojoval o život v úzkých uličkách s jedním nepřátelským týmem, a několikrát jsem tam dokonce i přežil. Jakmile se z uliček dostanete do středu Harvesteru, čeká vás relativně otevřený a velký prostor, kde se to někdy mele hlava nehlava napříč několika týmy.

Další velkou novotou mapy je láva, respektive velká trhlina dělící město na dvě části. Lávu lze bezpečně přejít pouze na dvou místech, což napomáhá zajímavé dynamice soubojů: když na začátku zápasu spadnete na jednu stranu, nebudete se asi moc kočkovat s týmy na straně druhé.

V některých případech ale můžete na druhou stranu prchnout a tím se pokusit mezi sebou a pronásledovateli vytvořit alespoň nějaký prostor. Nebo se sami vydat na lov na druhou stranu. Na první pohled drobnost, ovšem v praxi si pestré lávové situace užívám stejně jako třeba místní vlak.

Nezajímavá není ani samotná láva, která vás, světe div se, nezabije. Pokud do díry s lávou skočíte, neuškvaříte se. Updraft vás vynese nahoru a po dopadu na pevnou zem můžete pokračovat v bojích. Během levitování na updraftu sice nejde střílet, jste pomalí a zranitelní, ale když se potřebujete rychle dostat na druhou stranu (a nejste třeba Pathfinder nebo Octane), hodí se i tahle možnost.

Zmrtvýchvstání

Jedním z největších taháků čtvrté sezóny je nový hrdina Revenant. Přiznávám, že sám ho ještě nevlastním: obecně vzato nechci do free-to-play her vrážet zbytečně peníze a v herní měně zrovna teď na nového hrdinu nemám. Každopádně po boku Revenanta hraju v každém druhém zápase a proti němu prakticky pořád. Něco málo jsem tak pochytil a navzdory agresivní vizáži i jeho hláškám se z nového hrdiny klube spíše zajímavý support než dravý assassin.

Revenant vyniká v něčem, čemu jsem já sám začal přezdívat „pasivní mobilita“. Na rozdíl od Pathfindera, Octane nebo třeba Wraith nemá žádné speciální schopnosti, díky kterým by se dostal rychle do boje nebo naopak vzal v nouzi nohy na ramena. Pasivní mobilitou myslím především nejrychlejší crouchwalk a ruku v ruce s tím i možnost vylézt zdi do dvojnásobné výšky než ostatní hrdinové.

Díky tomu je Revenant obzvláště zákeřný a může se nepřátelskému týmu dostat do zad způsobem, jaký čeká málokdo. A jak dobře víme, moment překvapení může být v nejednom střetu klíčový.

Hodně (ne)příjemná je i jeho aktivní schopnost zablokovat nepřátelům na pár vteřin jejich aktivní schopnosti. Apex na schopnostech hrdinů nestojí tak moc jako třeba Overwatch, nicméně pokud jste Gibraltar, Pathfinder nebo Wraith a najednou se nemůžete efektivně bránit nebo utéct, máte mnohem horší výchozí pozici. A pokud v takové chvíli nemáte absolutně špičkovou mušku, jste namydlení. Obzvláště, pokud se vám Revenant dostane do zad.

Přiznám se, že Revenantově ultimátce jsem na chuť zatím nepřišel. V podstatě jde o druhou šanci, kdy po aktivaci totemu můžete umřít, jen abyste se objevili zpátky u totemu s jedním životem. Ve všech dosavadních zápasech mi přišel totem užitečný spíše na defenzívu a support než na ofenzívu. Perfektní je například pro sbírání bannerů mimo kruh, ale na útok? Na to je totem aktivní na příliš malém okruhu.

Bullseye

V rychlých online střílečkách snipuju jen výjimečně. Při troše štěstí bych trefil možná tak tu stodolu, nikoliv její vrata. O to těžší to je v Apexu, kde ta vrata běhají, poskakují, klouzají se a střílí po mě s větší úspěšností, než já střílím po nich. Jenže díky novému updatu to budou mít palbu opětující vrata mnohem těžší.

Nově totiž všechny sniperky používají nově přidané speciální sniperské náboje. Sebrání jednoho jejich balíčku vám dá pouze deset nábojů a místo v inventáři je cenné. Od čtvrté sezóny se tak musí snipeři rozhodovat, nakolik vás budou chtít šikanovat na dálku. Své střely totiž musí nově mnohem více vážit, a pokud si rychle vystřílí náboje, nezbývá jim, než se přesunout jinam.

Za mě změna rozhodně k lepšímu. Dynamičtější sniperské souboje jsou tak dravější, napínavější a mnohem zajímavější než předchozí potenciál k neustálému kempení. Vývojáři taky přidali novou sniperku Sentinel s hodně unikátní mechanikou chargování poškození ze štítů. Ale tu si já osobně asi jen tak nevyzkouším – sniperkám se v Apexu vyhýbám skoro stejně jako pistolkám. To si radši vezmu do ruky Mozambique.

Do pětice

Po nemastné a neslané první sezóně a povedené druhé a třetí to teď vypadá, že se Respawnu povedla i ta čtvrtá. Apex po raketovém startu a následujícím mírném ochlazení vrátil laťku vysoko a vypadá to, že ji tam pořád drží. A je hezké, vtipné a smutné zároveň vidět, že Respawn Entertainment jsou pořád lídři v žánrových inovacích, zatímco Epic se už zase nebojí okatě vykrádat inspirovat.