Viděl jsem další ukázku z The Callisto Protocol. Žádná překvapení se nekonala

26. 10. 2022 17:23 | Preview | autor: Pavel Makal

The Callisto Protocol je jednou z posledních velkých her letošního roku, studio Striking Distance chce svou prvotinu pod vedením veterána Glena Schofielda vydat počátkem prosince. Za zavřenými dveřmi jsem viděl hru už na Gamescomu, bohužel jsem si ji ale nemohl osahat. Totéž platí pro tohle pondělí, kdy jsem opět byl jedním z účastníků online prezentace, opět bez možnosti přímého hraní.

V rámci úvodního přivítání proběhlo krátké shrnutí, během kterého bylo potvrzeno, že je hra skutečně hotová, a tak do vydání budou autoři už jen vychytávat chyby. Platí i slíbený termín vydání 2. prosince a v souvislosti s nedávnými nepříjemnými okolnostmi kolem uzamčené snímkovací frekvence v Gotham Knights a Plague Tale: Requiem nás vývojářský tým ještě jednou ubezpečil, že The Callisto Protocol nabídne mód Performance pro hraní v 60 FPS.

Otec Dead Space nás pozdravil

O krátkou zdravici se postaral i Glen Schofield, který shrnul svou předchozí kariéru. Ta kromě obligátního vytvoření značky Dead Space zahrnuje i několik dílů Call of Duty, na kterých pracoval se svým studiem Sledgehammer Games. Scofield popsal hlavního hrdinu své nové hry Jacoba Lee jako obyčejného člověka, pilota, který se z nějakého důvodu ocitl ve věznici Black Iron na měsíci Callisto. To by samo o sobě nebylo nic příjemného, situace se ale ještě zhorší po vypuknutí záhadné nákazy, která z mnoha obyvatel nápravného zařízení udělá vraždící mutanty.

Schofield tvrdí, že při vývoji byl pro tým klíčový především uspokojivý soubojový systém, který zahrnuje jak boj zblízka, tak i střelbu a v neposlední řadě i využívání telekinetické schopnosti, díky níž můžete nepřátele házet do různých průmyslových drtiček a jiných skopičin. Je si jistý, že do hry nateklo obrovské množství invence. Máme se prý těšit na spoustu děsu, který na nás číhá v temnotě, a The Callisto Protocol je podle něj náročný a brutální, ale zároveň zábavný.

Tým dle jeho slov tvrdě pracoval na atmosféře, celkové náladě a správně dávkovaných děsivých momentech. Zásadní je dle jeho slov správně vyvážit hrůzu a napětí.

Následně nás Schofield pozval ke sledování záběrů z úrovně s názvem Habitat, která se nachází zhruba v prostředku hry. Ve finální verzi nám má její průchod zabrat zhruba devadesát minut, ukázka se ovšem omezila na dvacetiminutový sestřih zásadních scén.

Bez překvapení

Zcela upřímně pro mě po zhlédnutí videa bylo docela velkou záhadou, proč nebylo vydáno jako rozšířené záběry z hraní pro veřejnost a vývojáři ho prezentovali jen pozvaným účastníkům z novinářské obce. Podobné pocity jsem měl už na Gamescomu, kde jsme viděli jen o něco delší trailer opepřený o pár záběrů navíc, v aktuálním dvacetiminutovém sestřihu se mi ale jen těžko hledaly momenty, které by hru představovaly třeba v trochu jiném světle.

The Callisto Protocol bude sci-fi hororem, který se v mnoha ohledech výrazně podobá Dead Space, snad s výjimkou většího důrazu na boj zblízka a trochu lepšího pohybového nadání hlavního hrdiny, který umí uhýbat, případně vykrývat útoky. V rámci videa došlo také k připomenutí již představených mechanismů, jako jsou mutace, případně ukázka z ovládání hry, ze které vyplynulo, že stisknutím trojúhelníku můžete dupat na nepřátele na zemi a získávat z nich kořist.

zdroj: Striking Distance Studios

Samotná ukázková úroveň začíná ve stokách, kde se nebohý protagonista brodí v břečce jistě velmi odporného původu. V rámci zmíněných dvaceti minut jsme se mohli kochat především industriálním prostředím, které čas od času doplnily nechutnosti v podobě rozšířené biologické nákazy, která i z normální místnosti umí udělat noční můru.

V zásadě ale video naplňovaly především střídající se momenty, kdy Jacob Lee někoho mlátí obuškem, následně střílí, následně zapne nějaký přístroj a pak třeba nějaké monstrum hodí do obřího větráku. Až budeme tohle všechno sami hrát a těšit se z napětí a strachu, co na nás asi číhá v té či oné větrací šachtě, bude to určitě fungovat mnohem lépe. Vlastně bych se na místě Striking Distance s ukázkami raději už držel zpátky a neprozrazoval připravená překvapení.

Ve videu je opět vidět třeba i systém vylepšování výstroje, léčení a takzvaných skillshotů, které se vám na okamžik nabídnou v momentě, kdy nechutného protivníka trochu načnete. Z nepřátel hezky odpadávají končetiny, všechno uspokojivě mlaská a čvachtá a brutality je tu na rozdávání. V tomhle ohledu The Callisto Protocol určitě nezklame.

Suma sumárum: Z toho všeho, co jsem ze hry zatím viděl, věřím, že dostaneme zábavný, (velmi) akční sci-fi horor, ze kterého sice neprýští originalita, ale na trochu toho příjemného mrazení za dlouhých zimních večerů by měl posloužit dostatečně. Jsem především zvědavý, do jaké míry se Glenu Schofieldovi podaří překročit svůj vlastní stín a vymluvit nám škarohlídům ony jízlivé poznámky o tom, že přece nejde být deadspacovatější než Dead Space.

Jak to celé dopadne, se dozvíme 2. prosince na PC a současné generaci konzolí.