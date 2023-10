Svobodu nebo smrt přinese snad již letos Ultimate General: American Revolution

21. 10. 2023 11:00 | Preview | autor: Ondřej Rolník

Žil, byl jeden modderský tým, který si říkal Darth a produkoval svého času nejlepší modifikace pro sérii Total War. Zejména díl nesoucí název Empire si bez Darthmodu mnoho fanoušků už nedovede ani představit. Pokud patříte buď mezi ně, nebo mezi příznivce pozdějších herních sérií Ultimate Admiral a Ultimate General, radujte se, protože tvůrci se vrací domů, do osmnáctého století!

V minulých dílech jste viděli

Po založení studia Game-Labs vývojáři nejprve navštívili bitevní pole Gettysburgu, který mě svého času okouzlil jednak rozsahem válčení (ano, vždycky mi tak trochu dětinsky dělalo radost, kolik vojáčků se mi dnes na monitoru může hýbat), jednak tím, jak pružně hra reagovala na váš postup či jeho absenci a přizpůsobovala tomu následné boje. Na této platformě pak vzniklo větší pokračování, Ultimate General: Civil War, které přidalo příběhovou kampaň a provedlo hráče rovnou celou americkou občanskou válkou.

Poté se Game-Labs vydali na moře v Ultimate Admiral: Age of Sails, kde zúročili své zkušenosti s plachetnicemi osmnáctého století z Empire: Total War. Aby toho nebylo málo, došlo i na obrněné bitevníky konce devatenáctého a dvacátého století v Ultimate Admiral: Dreadnought. Studio vypotilo i dvojici hůře hodnocených nestrategických her This Land is My Land a Naval Action, o ty nám dnes ale nejde.

Patrioti a červenokabátníci

Již v roce 2020 dali tvůrci na vědomí, že příští díl Ultimate General zamíří do revolučních 13 kolonií, kde se budeme bít buď za krále Jiřího, nebo za hvězdy a pruhy rebelujících amerických kolonistů. Hra od začátku vypadala nadějně a ambiciózně: Grafika podobná Age of Sails, rozsah mapy pokrývající celé válčiště, spojení pozemních i námořních bitev, výroba zbraní a střeliva po vzoru Hearts of Iron IV… Seznam je to úctyhodný. Kampaň by měla probíhat v reálném čase a na rozdíl od předchozích dílů poskytnout úplnou volnost, nejen sadu předpřipravených střetnutí. Pokud dojde k bitvě, hra se přepne ze strategického do taktického režimu, kde místo celým armádám velíte jednotlivým regimentům.

zdroj: Game-Labs

Podobně jako Grand Tactician: The Civil War by nová strategie měla obsahovat i možnost zapnout zpožděné rozkazy. Jednotkám by tak mělo trvat, než zareagují na vaše pokyny, cestující rychlostí koně, a dodat tak hře na realismu. Počítat je ale nutno i se špiony, historickými důstojníky získávajícími zkušenosti, budováním zásobovacích skladů a odřezáváním zásobovacích linií nebo s boji o pevnosti. Zkrátka, pokud vše půjde dobře, mělo by být o zábavu postaráno. Jestli si série navíc zachová svoji pověstně dobrou umělou inteligenci, vznikne nový strategický ráj.

Po boku Washingtona již brzy?

A proč o tom teď píšu? Protože celé ty roky od oznámení panovalo ticho po pěšině a na webu visely stále tytéž obrázky a informace. Nyní se ale probudil k životu kanál na Discordu, na kterém admin tajuplně vzkázal, že snad ještě tento měsíc bychom se měli dočkat velkého odhalení. Začalo také přibývat videí s ukázkami ze hry. To vše naznačuje, že si snad alespoň v (pro studio rovněž tradičním) předběžném přístupu zaválčíme ještě letos. Těšíte se, nebo na vás série Ultimate General zatím velký dojem neudělala?