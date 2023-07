Hrál jsem Armored Core VI. Souls to nejsou, potrápit ale přesto umí

25. 7. 2023 17:00 | Preview | autor: Pavel Makal

Moct si zahrát novou hru od mých milovaných FromSoftware v předstihu, to je nabídka, která se neodmítá, i když kvůli ní člověk musí letět na otočku do polské metropole. A tak jsem tak jednoho hezkého letního dne učinil. Sice jsem s vědomím, že budu muset z bytu odcházet po čtvrté hodině ráno, učinil dospělé rozhodnutí nejít spát a místo toho hrát Jagged Alliance 3, což se mi následně při cestě trochu vymstilo, ale prudké varšavské sluníčko mě z liknavosti rychle probralo.

Radosti a strasti cesty ponechme stranou a posuňme se v ději do chvíle, kdy Pavel usedá k počítači v centrále polské Cenegy a na monitoru se skví černá obrazovka s nápisem Armored Core VI: Fires of Rubicon.

zdroj: FromSoftware

Tohle nejsou Souls

Se strohými černými splash screeny FromSoftu mám bohaté zkušenosti, v případě série Armored Core jsem ale spíše nováčkem. Před deseti lety jsem koketoval s tehdejším (dosud posledním) dílem Verdict Day, jinak se mi ale tahle japonská značka celé roky vyhýbala. To ale vůbec nevadí, a pokud jste na tom podobně jako já, nezoufejte. Fires of Rubicon bere na vědomí, že v dlouhé pauze vyrostla celá jedna nová generace hráčů, která se hry of FromSoftware postupně naučila milovat. A i když tentokrát nemáme na stole klasický soulslike, styčných prvků s moderními „fromovkami“ je tu poměrně dost.

Do hry vás tentokrát logicky nevábí temnými chorály podpořený temně fantaskní příběh. Místo mečů, magie a zmaru se v budoucnosti stroje ohání meči a lasery (a zmarem). V rámci preview jsem si mohl osahat prvních několik misí v kůži pilota jednoho takového Armored Core s kódovým označením Raven.

Tohle není soulsborne, připomínám si znovu, když mi mech v rukou plynule klouže a s lehkostí překonává i sílu gravitace. Pomalou rozvážnost tu nahrazují bleskové reflexy. Rozbíhám se do otevřené krajiny, která si v ničem nezadá s Elden Ringem, na rozdíl od něj ale působí jaksi… vyprázdněně. Není divu, Fires of Rubicon nejsou souvislým otevřeným světem, nýbrž sérií navazujících misí s jasně daným začátkem a koncem. Přesto na mě kulisy i na výkonném počítači působily poněkud… krabicoidně. Ano, i tahle hra ještě vyjde na minulé generaci konzolí.

Akce na prvním místě

Mé brblání ale rychle rozptyluje akce, první střety se základními protivníky jsou až dětsky jednoduché a mé sebevědomí stoupá, přestávám si dávat pozor a jsem čím dál nafoukanější. Své protivníky mohu sekat obřím mečem, lepší je ale skropit jejich ocelová těla sprchou z kulometu nebo salvou z ramenního raketometu. Je to ale vlastně jedno, protože všichni padají jako hrušky a nedokáží mi vůbec konkurovat.

S frajerskou nabubřelostí plním úkol první mise, když v tom se (zcela dle tradic) objevuje první boss. Ó, vy první bossové ve hrách od Fromu, ó, Vanguarde, ó, Gascoigne. Vy vždycky přijdete v ten pravý čas, abyste namistrovanému hráči trochu pocuchali peří a vysvětlili mu, že v TÉHLE hře si musí dávat pozor.

zdroj: Bandai Namco

Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše, střet s obřím vznášedlem (nebo co to bylo) jsem opakoval několikrát, přesto se frustrace nikdy nedostavila. Jednak jsem proti ní už po všech těch soulsech, bornech a rinzích imunní, jednak i tady dokáže FromSoft velmi jemně balancovat míru: „Sakra, to nikdy nedokážu,“ a: „Sakra, už jsem to skoro měl,“ aby bylo následné vítězství o to sladší.

Armored Core VI má na poměry her od FromSoftware až nebývale podrobný tutoriál a řadu vysvětlujících prvků, které mají hráčům co nejvíce usnadnit pohodlné usazení v kabině pilota. Zároveň mají mise checkpointy, takže se nemusíte bát, že byste třeba k bossovi museli utíkat znovu a znovu kdovíjak dlouho. Ještě jednou a pro pořádek - tohle není soulsovka.

Urob si sám

Mezi jednotlivými misemi budete moci navštěvovat svůj hangár, potažmo obchod s novými součástkami. Právě úpravy vašeho mecha budou alfou a omegou hratelnosti. Můžete si díky nim přizpůsobit stroj na míru svému hernímu stylu, ale zároveň měnit jeho vlastnosti v případě, že narazíte na zdánlivě nepřekonatelnou překážku.

zdroj: FromSoftware

Jednotlivých součástek by ve hře mělo být velké množství, měnit můžete primární i sekundární zbraně (celkem máte čtyři, dvě v rukou a dvě na ramenou), ale i modul nohou, hrudi, hlavy a dalších. Každá součástka má logicky své výhody i nevýhody, řešit budete muset ale i výkon. Pokud vám totiž při složitém manévrování před raketami bosse dojde šťáva, budou vás brzy seškrabovat ze země. Je lepší mít na zádech dvojici raketometů a zasypávat nepřítele salvami, nebo je libo raději plasmový kanón? A co takhle štít? Možností bude zjevně hodně.

V rámci zhruba tříhodinové seance jsem si mohl vyzkoušet hned několik misí, a i když jsem občas umřel na neznámou příčinu (respektive mě trefilo několik kilometrů vzdálené energodělo, protože jsem příliš dlouho bloumal na místě), neměl jsem s běžnými protivníky žádné větší problémy. V normálních standardních misích Armored Core VI aspoň prozatím působí jako hra pro široké publikum, která svým hráčům umí poskytnou líbezný pocit síly a nadvlády. Na druhou stranu ve střetech s bossy hra dokáže vavříny zpod vašeho slastného spánku rychle vytrhnout a zase vás donutit přemýšlet nad taktikou a optimálním poskládáním mecha.

zdroj: FromSoftware

Právě to se mi stalo na samotném konci preview, kdy jsem se měl popasovat s obrněným vozidlem, na kterém bylo v podstatě jen jedno slabé místo. Dokud mi s ním pomáhal počítačem řízený kolega, vedlo se nám dobře, jenže v momentě, kdy jej velení odvolá k jiné šlamastyce, začne jít skutečně do tuhého. Navzdory několika pokusům a laborování se součástkami (svůj stroj můžete u checkpointů měnit i v rámci mise) se mi nepovedlo závěrečnou stopku pokořit, o to víc se ale teším na odvetu v plné verzi.

Tíha minulé generace?

Hratelnost tedy FromSoftware zvládl na jedničku, doufám nicméně, že finální hra drží v rukávu množství zajímavějších prostředí. Postapokalyptická pustina samozřejmě má své kouzlo a industriální strohost těžebních strojů i obrovských rafinerií je nedílnou součástí image hry, přesto mi hranaté šedivé domečky, mezi kterými jsem se proháněl, připomněly prastarou hru Slave Zero. Ale i navzdory tomu umí vývojáři zejména v animacích nachystat nesmírně pompézní podívanou, a tak si snad to nejlepší zatím jen drží pevně u těla, připraveni překvapit.

Armored Core VI: Fires of Rubicon vychází 25. srpna na PC a současnou i minulou generaci konzolí.