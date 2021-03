Exkluzivně: New Pokémon Snap vás zaplaví pořádnou dávkou roztomilosti

24. 3. 2021 15:00 | Preview | autor: Patrik Hajda

Poslední dubnový den se na Switchi objeví další hra nesoucí ve svém názvu nesmrtelný výraz „Pokémon“. Hned za ním stojí všeříkající slovo „Snap“ (výraz pro cvaknutí uzávěrky fotoaparátu) a před ním stejně všeříkající slovo „New“, tedy nový. Takže už víte, oč se jedná: New Pokémon Snap je nová hra s focením Pokémonů.

Původní Pokémon Snap vyšel již před 22 roky na Nintendu 64, poté byl znovu vydán v roce 2007 na Wii a o dalších 9 let později ještě na Wii U. New Pokémon Snap není čtvrtou verzí téhož, ale konečně druhým dílem s patřičně modernějším hávem. A já jsem byl jedním z mála šťastlivců, kteří si ho mohli prohlédnout s předstihem za doprovodu vývojářů a jiných postav spojených s Nintendem, které si nepřály být jmenovány.

Vše se odehrálo na dálku. Jak taky jinak v současné době. Pryč jsou ty časy, kdy si člověk zaletěl na otočku do jiného státu, aby si tam zahrál očekávanou hru a tváří v tvář poklábosil s jejími tvůrci! A tak jsem se usadil před notebook v pohodlí domova a spolu se dvěma zahraničními kolegy absolvoval přednášku i rozhovory online.

zdroj: Nintendo

On-Rails Shooter

Mladším ročníkům dost možná žánr On-Rails Shooter mnoho neřekne. Bodejť by ano, když už prakticky vyhynul. Ale v dávných dobách nebyl neobvyklý. Hry tohoto žánru hráče zbavovaly nutnosti ovládat pohyb postavy, a mohl se tak plně soustředit na samotné střílení. Přesně to samé dělá i New Pokémon Snap, až na to, že nemačkáte spoušť kulometu, ale foťáku.

Vaše vozítko jede vycházkovou rychlostí po předem dané trase skrze jednu z mnoha map, které se jen hemží roztodivnými tvorečky z encyklopedie Pokémonů. Na vás je být hlavně pozorný, vyhledat pokémona a navždy ho zvěčnit na fotografii.

Zpočátku budete rádi za to, že se vám ho alespoň podařilo zachytit v hledáčku, ale později zatoužíte po unikátnějších fotkách. Po průjezdu lokací trvající několik minut totiž vaše výsledky ohodnotí přísný profesor a příště už ho další obyčejnou fotografií Snorlaxe či Pikachua neohromíte.

zdroj: Foto: Nintendo

Proto se budete znovu a znovu vydávat do těch samých míst a hledat nové příležitosti pro další fotky. Situacím můžete sami napomoct. Máte například k dispozici jakýsi skener, který může určité pokémony pod rouškou noci rozzářit barvami. Obludkám můžete hodit jablko a cvaknout je ve chvíli agresivního útoku na tuto bezbrannou potravu. Stejně tak je ovlivníte například zahráním hudby.

Dokolečka dokola

V prezentovaném videu jsme byli svědky jediné plážové lokace, kterou jsme ale absolvovali několikrát, stejně jako to budete dělat vy. A jednotlivé lokace se budou měnit. Jednak si odemknete nové cesty, po kterých se váš vláček může příště vydat, jednak se obmění skladba pokémonů s tím, jak budete zvyšovat svou úroveň za dobře hodnocené fotografie.

Neoznačil bych to vyloženě za RPG prvek, protože o tom, že byste si ve hře například vylepšovali svůj foťák a opatřovali ho novými vlastnostmi, nepadlo jediné slovo. Váš level určuje akorát to, do jakých nových lokací se můžete vydat a kdy se obmění oblasti, které jste již dříve navštívili.

Motivací k postupu bude vedle touhy vidět a zachytit nové Pokémony také příběh, o kterém mi toho tvůrci nechtěli mnoho prozradit. Ale uvolili se alespoň k tomu, že v něm půjde o takzvaný fenomén Illumina, kterému se s profesorem a za pomoci foťáku pokusíte dostat na kobylku.

Foto mód

Hovořit ve hře New Pokémon Snap o foto módu je svým způsobem úsměvné. Celá hra je jen a pouze o focení, prakticky nic jiného zde nenajdete. Ale, jako v každém správném foto módu, i tady můžete pořízené obrázky upravovat.

Po návratu domů řešíte například to, do jakých míst fotku zaostřit, zda ji oříznout a aplikovat na ni filtr. Úpravy v domácích podmínkách mi přijdou jako vhodné řešení, protože fotografování bylo místy hodně hektické, uzávěrka cvakala o sto šest a i divák si připadal jako chlípný paparazzi pořizující hanbaté fotky zvířátek vyvalených na prosluněném písku. Tam venku se soustřeďte na focení, po výletě si je v klidu zdokonalíte – přiblížíte například bytost, kterou se vám podařilo vyfotit na poslední chvíli v dáli.

Nechybí tu ani další možnosti editace. Svůj výtvor můžete zarámovat, opatřit různými samolepkami a tak podobně. Bude se to hodit zejména ke sdílení fotografií s celým širým světem. Ostatní hráči budou vaše snímky hodnotit, a pokud od nich takto nasbíráte výrazné množství medailí, může být vaše fotografie propagovaná dokonce na hlavní stránce.

zdroj: Foto: Nintendo

Příjemná oddychovka?

New Pokémon Snap vážně nebude žádnou akční hrou. Pohodlně se usadíte, necháte hru ošéfovat tempo a směr a sami budete jen kroužit hledáčkem kolem sebe a těšit se ze zachycení perfektního momentu. Pozorovat chování roztomilých pokémonů v prakticky ničím nerušené a mírumilovné přírodě umí vykouzlit úsměv na tváři a rozzářit den.

Nabízí se otázka, jestli to člověka bude bavit dlouhodobě a ani sami vývojáři mi nebyli schopní odpovědět na otázku, jak dlouho zabere hru dohrát. Umím si představit, že hrou New Pokémon Snap občas proložím jiné, větší a agresivnější tituly, ale že by se z toho stal hlavní zdroj zábavy, ke kterému usedám každý večer, to bych sám sebe překvapil.

Na druhou stranu mě láká možnost slibovaného pohybového ovládání, které nám ale nebylo představené v praxi. Byla by paráda, kdybyste se mohli fyzicky otáčet o 360 stupňů, pěkně se Switchem v ruce, a simulovat tak virtuální realitu. A možná ještě lepší by bylo, kdyby hra rovnou využívala brýle pro virtuální realitu z produktu Nintendo Labo. Ale to se trochu obávám, že v plánu není, stejně jako obsahová podpora po vydání (vývojáři neřekli vyloženě ne, ale kladně na mou otázku rozhodně neodpověděli).

Milovníci Pokémonů nehledající propracované RPG by v New Pokémon Snap měli najít zalíbení. Zároveň by mohlo jít o fajnového kandidáta na hru pro děti. Očekáváte-li cokoliv jiného než simulátor fotografa endemického života a následnou alternativní verzi Instagramu, budete asi zklamaní. Zájemci, vyhlížejte hru 30. dubna exkluzivně na Switchi.