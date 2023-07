Cities: Skylines II se nových mechanismů nebojí

8. 7. 2023 16:00 | Preview | autor: Ondřej Rolník

Nedávno oznámené pokračování ke skvělému, ale přece jen již postaršímu simulátoru budování měst, Cities: Skylines II, má sice přijít až 24. října, vývojáři nás ovšem průběžně zásobují zprávami o tom, co nového nás ve hře čeká. A v inovacích se zatím vůbec nekrotí.

Inspirace modifikacemi

Velká část novinek, které nám vlogy představují, zahrnuje prvky povědomé již z jedničky, ale pouze těm, kdo se vyžívají v přehrabování nekonečnou knihovnou modů. Mít tyto výdobytky pohromadě, kompatibilní, pokud možno nezabugované, a i pro nováčky úhledně připravené ve výchozí hře, je ovšem velká výhra. O jaké funkce se konkrétně jedná?

zdroj: Paradox Interactive

Jsou zde zdánlivé drobnosti, jako je třeba automatické zabudování rozvodů vody a elektrické energie pod silnice, což značně zkrátí herně ne právě strhující budování infrastruktury, a navíc tak činí poměrně realisticky. Pokud nefandíte autům, dostanete možnost stavět budovy i podél pěších zón, které zřejmě podobné funkce zvládnou také.

Pokud jde o stavění silnic, nové nástroje vám umožní vytvářet a upravovat celé městské bloky, takže jestli si potrpíte na symetrii, ušetříte spoustu času. Další funkce usnadňuje výstavbu kruhových objezdů, připojovacích a odbočovacích pruhů, které teď vypadají mnohem přirozeněji, paralelně běžících silnic a tak podobně. Z modifikace si hra vypůjčí i možnost rozhodovat o značkách, semaforech a přechodech na křižovatkách. Heslem dne jsou „nuance a intuitivita,“ tak snad se záměr podaří.

Uřídíte dopravu?

Co mně osobně v původní hře chybělo hodně, je nutnost zajistit svým motoristům odpovídající parkování, které i mody zvládaly špatně, ale nyní to vypadá, že se podařilo integrovat výborně – včetně parkovacích domů. A řidiči dostupnost parkování také v živém čase berou v úvahu, stejně jako dopravní situaci, rychlost a bezpečnost trasy. Mladí, dospělí a senioři pak mají při volbě trasy dokonce vlastní odlišné priority: Zatímco dospělý chvátá, dědeček raději upřednostní bezpečnost reprezentovanou třeba menším počtem odboček a křižovatek.

Ano, slyšeli jste správně. Bezpečnost. Auta v Cities: Skylines II totiž dostala do vínku fyziku, mohou porušovat dopravní předpisy a srážet se, čímž vytvoří nehodu, která si vyžádá přítomnost pohotovostních složek. Vozidla se můžou odrážet, klouzat, převracet, otáčet tam, kde nemají, no zkrátka si s nimi vyhrajeme víc než se Simíky v bazénu bez žebříku. Snad to tvůrci nepřeženou a celé město se nepromění v D1.

Stavte, co hrdlo ráčí

Říkal jsem celé město? Přejděme do množného čísla, vývojáři totiž potvrdili, že měst budeme moci stavět více najednou, specializovat je a obchodovat mezi nimi. Hurá, další z mých vysněných vymožeností, které ani mody doposud nezvládaly. Další dobrou zprávou je fakt, že velikost vašich obcí bude limitovat jen výkon vašeho hardwaru, na žádné umělé limity bychom tentokrát narazit neměli.

Tvůrci se dále chlubí novými filtry, které by měly velmi efektivně i esteticky zobrazovat tok dopravy, nebo sadou možností veřejné dopravy. V tomto ohledu vás ale asi nic moc nepřekvapí – návrat slaví taxi, autobusy, tramvaje, metro, vlaky, dopravní lodě i letiště. Po lanovce a vzducholodích zatím ani vidu, ale upřímně, komu se po nich stýská?

Těšíte se, až si zase zabudujete města? A která vylepšení byste rádi v Cities: Skylines II viděli vy? Osobně třeba doufám, že zůstane modulárnost, kterou parkům, průmyslu, univerzitám a letištím přinesla DLC pro jedničku, vzhledem k upravitelným silnicím a nádražím ovšem věřím, že tomu tak bude. Pochlubte se svými nápady v komentářích a budeme doufat, že se vývojáři pochlubí odpověďmi na ně v dalších vývojářských deníčcích.