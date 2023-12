Získejte 25% slevu na produkty CZC.Gaming

16. 12. 2023 20:35 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Vánoce už klepou na dveře, co takhle udělat radost sobě nebo někomu blízkému, a ještě u toho ušetřit 25 %? Na CZC jsme si pro vás totiž připravili celou hromadu produktů, které teď máte s akčním kódem o čtvrtinu levněji. Vybírat přitom můžete všechno od herních křesel až po mechanické klávesnice.

CZC.Gaming o čtvrtinu levněji

Pokud jste nikdy pojem CZC.Gaming neslyšeli, tak vězte, že jde o kategorii produktů, kterou pro vás z pozice hráčů a nadšenců do technologií sami připravujeme. Jako experti nejen na elektroniku dokážeme najít to nejlepší a dát za kvalitu všech kousků ruku do ohně. Ty si teď můžete kterýkoliv z více než 100 kousků pořídit se slevou 25 %.

zdroj: Foto: CZC

Jak na to? Stačí do konce roku 2023 vyplnit při nákupu akční kód CZCG25OFF, a je to. Cokoliv, co budete mít z vybraných produktů v košíku, je okamžitě o čtvrtinu levnější. U všech kousků máte navíc jistotu, že bez problému dorazí ještě před Vánoci. Jestli jste tak odkládali pořizování dárků na poslední chvíli, teď je ten správný čas.

Herní židle pro skutečné hráče

Aby se vám z obrovské nabídky produktů nezamotala hlava, rozhodli jsme se vybrat pár kousků, které by neměly uniknout absolutně nikomu. Jasnou volbou jsou naše herní židle, jež máme připraveny od těch dostupnějších až po pořádné bestie – nechybí ani závodní sedačka pro opravdové nadšence. Díky široké nabídce barev a materiálů potěší naše židle skutečně všechny.

Mezi největší oblíbence patří herní židle CZC.Gaming Fortress, která je už i se základní cenou perfektní volbou pro hráče zaměřující se na skvělý poměr cena/výkon. Ergonomická židle s bederním polštářkem a polštářkem pod hlavu, potah z kvalitní PU kůže, možnost sklopení opěradla až do úhlu 160°, 4D područky, kovový kříž i rám a mnoho dalšího. Se slevovým kódem CZCG25OFF je teď dostupná za bezkonkurenčních 2 587 Kč, a to jak v černo-černé verzi, tak v černo-červené variantě.

Herní klávesnice

Dalším z produktů, jež patří mezi stálice mezi nejprodávanějším příslušenstvím, jsou naše herní klávesnice. Mezi nimi je pak jasným králem CZC.Gaming Reaper – mechanická klávesnice se spínači TTC Red, hotswap PCB, možností drátového i bezdrátového připojení a přítomností českých znaků. V aktuální vánoční akci ji navíc lze pořídit díky kódu CZCG25OFF za nádherných 1725 Kč. Dostupná je navíc jak černá, tak bílá verze. Přišly vám mechanické klávesnice příliš nákladné? Tady je vaše jedinečná šance dopřát si to nejlepší za pár korun.

V nabídce herních klávesnic je však celý zástup dalších variant, kde nechybí klasické kompletní herní klávesnice se spínači a klávesami, ale třeba i levnější základy bez spínačů a kláves – to pro případ, že máte některé opravdu oblíbené a nechcete utrácet peníze navíc za něco, co hned stejně půjde zpátky do krabice. Vybírejte z bílých, černých, podsvícených, nepodsvícených kousků podle libosti a nezapomeňte na to hlavní – kód, díky němuž získáváte slevu 25 %.

Sluchátka a další nezbytné drobnosti

V nabídce je toho ale opravdu pořádná hromada dalšího. Do výběru se nám vešla skvělá herní sluchátka, podložky pod židle, držáky na monitory, podložky pod myš nebo dokonce zelené plátno a světla pro streamování. Vybrat si můžete od obrovských dárků až po drobnosti pro své kamarády. Neváhejte tedy, projděte si vánoční akci i vy a díky kódu CZCG25OFF získejte perfektní dárek na poslední chvíli. Ještě jednou opakujeme, že všechny produkty skladem vám doručíme s velkou rezervou před Štědrým dnem.