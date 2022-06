Vsaďte na herní myš Alienware AW720M s automatickou kalibrací

29. 6. 2022 11:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Základem každého herního koutku je dokonalá myš – vysoké DPI, okamžitá odezva, skvělá ergonomie a v případě bezdrátové varianty i extrémní výdrž. To vše nyní Alienware přináší s modelem AW720M, jenž se stane doplňkem těch nejlepších hráčů.

Alienware AW720M

Není jednoduché překonávat dokonalost, Alienware se to však s modelem AW720M podařilo. A to díky jedinečnému oboustrannému designu, neuvěřitelně jemnému rozlišení, obrovské výdrži a nízké odezvě při bezdrátovém používání nebo unikátnímu systému magnetů pro dosud nevídanou reakci tlačítek. Z Alienware AW720M se stává synonymum ultimátní herní myši, která dokáže držet krok i s těmi vůbec nejlepšími.

Extrémní přesnost

Jemnost rozlišení je jednou z nejdůležitějších vlastností pro každou herní myš. U modelu Alienware AW720M se bavíme až o 26.000 DPI a sledování 650 IPS. Zabudované senzory přitom zvládnou zpracovat i ty nejextrémnější momenty – maximální zrychlení je totiž 50G, a to už je pořádná výbušnost i u těch nejlepších z nejlepších. Pokud pak potřebujete využívat jiného DPI, než je to maximální, najdete na spodní straně myši snadno přístupný přepínač.

zdroj: CZC

Skvělé možnosti připojení

Alienware AW720M má hned několik možností připojení k hernímu zařízení. Jednou z nich je USB-C Wireless Dongle s možností hrát na jedno nabití až 140 hodin bez zpoždění ve speciálním režimu, které přináší prakticky stejně dobrou odezvu, jakou zažíváte u drátového připojení. Jestliže pak pro práci nepotřebujete extrémně nízkou odezvu, můžete využít energeticky méně náročnou Bluetooth technologii, během níž myš zvládne až 420 hodin. To už je pořádná porce hraní či práce.

Pochopitelně není problém připojit myš i přes klasický kabel, který má speciální magnetickou koncovku. Snadno tak Alienware AW720M připojíte, při používání pak kabel nijak nepřekáží a umožňuje kompletní rozsah potřebný pro hraní. Myš je navíc vybavena rychlonabíjením, jež zvládne zařízení nabít už během 5 minut na 20 hodin hraní. Odpadají tak starosti s neustálým sledováním míry nabití, i když budete úplně na suchu, než se připojíte do hry, máte dost šťávy na celou herní seanci.

zdroj: CZC

Unikátní design

Design Alienware AW720M patří mezi to nejlepší, co na trhu najdete. Nejenže dokázali inženýři vměstnat všechny prémiové komponenty do štíhlejšího šasi, najdete na myši i 8 nastavitelných tlačítek, RGB podsvícení s ikonickým logem Alienware či možnost používat myš pohodlně levou i pravou rukou. Povrch je pak zhotoven ze speciálního materiálu, jenž je příjemně hladký, zároveň však extrémně odolný vůči znečištění – což se hodí zejména u bílé varianty.

Pod tlačítky se pak nachází unikátní systém magnetů pro okamžitý návrat do neutrální pozice. Během hraní tak máte pocit, že se tlačítka vracejí rychleji než vaše prsty. V každém momentu jste proto připraveni vystřelit poslední náboj nebo udělat rozhodující krok. Přepínače jsou pak optické, což zajišťuje jak minimální odezvu při ovládání, tak neuvěřitelně dlouhou výdrž komponentů až na 70 milionů kliknutí.

zdroj: CZC

Kde Alienware AW720M najdu?

Na CZC.cz pro vás máme připravené obě varianty, konkrétně černou a bílou variantu. Dejte tak svému hernímu zážitku to nejlepší, co může dostat, a vrhněte se do dalších klání spolu s myší pro opravdové hráče.