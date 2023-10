Velký průvodce knižním a komiksovým vesmírem Star Wars

17. 10. 2023 14:18 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Hvězdné války vznikly v 70. letech v hlavě mladého filmového režiséra George Lucase a časem se z nich stal multimediální fenomén, který přerostl i do oblasti komiksů a románů. Nezáleží na tom, zda je čtenářům pět nebo padesát let, příběhy z předaleké galaxie mají něco pro každého – i proto si je zamilovalo už několik generací.

Koncem letošního srpna z vesmíru Star Wars přiletěla další velká událost: na streamovací platformě Disney+ přistál hraný seriál Ahsoka. A jelikož v záplavě Star Wars knih a komiksů není úplně snadné se vyznat, připravili jsme pro vás přehled titulů, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Můžete se na ně vrhnout jak před sledováním Ahsoky, tak poté, co dokoukáte poslední díl. V obou případech to váš zážitek ze seriálu jen prohloubí.

Po stopách bývalé rytířky Jedi

Román Star Wars – Ahsoka od kanadské spisovatelky E. K. Johnston zaplňuje významnou mezeru v životě Ahsoky Tano a dává nahlédnout do mysli této bývalé Jedi. Ahsoka po kruté zradě odchází do ústraní a vydává se vlastní osamělou cestou. Minulosti však neunikne, protože Palpatinovo nové Impérium sevře galaxii do svých pařátů. Tato kniha překlenuje období mezi seriály Star Wars: Klonové války a Star Wars: Povstalci.

Ahsoka měla během svého života množství spojenců, ale mezi ty nejikoničtější se řadí posádka lodi Stín v čele s twi’leckou ženou Herou Syndullou. A právě ona hraje v seriálu Ahsoka podstatnou roli. Ovšem odpověď na otázku, kým vlastně Hera Syndulla ve skutečnosti je, se skrývá v románu Star Wars – Nový úsvit. Americký spisovatel John Jackson Miller vytvořil v rámci současné Star Wars kontinuity první kanonický román, kde se přeživší rytíři Jedi skrývají v nejzapadlejších koutech galaxie.

Jedním z nich je i Kanan Jarrus, který se po brutální vraždě svého přítele musí rozhodnout – buď podlehne strachu, nebo povstane k boji. V bitvě s Impériem se k němu přidají nečekaní spojenci: radikální bombový atentátník, dřívější imperiální odbornice na sledovací zařízení, pomstychtivý velitel ostrahy a také Hera Syndulla. Tato kniha se odehrává před událostmi seriálu Star Wars: Povstalci.

Geniální padouch, který nepřestává fascinovat

Říká se, že míru hrdinství definují překážky, které musí hrdina zdolat. A u Ahsoky to platí obzvlášť – pustí se totiž do boje s velkoadmirálem Thrawnem, jedním z nejďábelštějších válečníků všech dob. Ten se poprvé objevil v románu Timothyho Zahna Star Wars – Dědic Impéria. Následovala šestice dalších dobrodružství v románech plných akce i napětí.

Thrawnův původ a příběh však až dosud zůstávaly zahalené tajemstvím. V knižní trilogii Star Wars – Thrawn však Timothy Zahn odhaluje osudové události, které tohoto brilantního vojevůdce dostaly do nejvyšších mocenských kruhů Impéria. Jestli vás Thrawn také uhranul, pak je tu pro vás další románová trilogie Star Wars – Thrawn Ascendence, která odhaluje Thrawnův původ v Chisské ascendenci.

Před událostmi filmové ságy i po nich

Pokud se v univerzu Star Wars ztrácíte a marně do něj hledáte vstup, tak se přímo nabízí románová a komiksová řada Vrcholná Republika. Vezme vás totiž stovky let před události filmové ságy, kde se seznámíte nejen s originálními postavami, ale také s událostmi zlatého věku řádu Jedi a Galaktické republiky. O jedné z děsivých hrozeb onoho času vypráví komiksové knihy Star Wars – Vrcholná republika: Není strachu a Star Wars – Vrcholná republika: Srdce Drengirů.

Jestli však patříte k zarytým fanouškům světa Star Wars, rozhodně nesmíte minout české vydání románu Star Wars – Katalyzátor, který rozšiřuje příběh filmu Rogue One: Star Wars Story a seriálu Star Wars – Andor. Americký autor James Luceno v tomto příběhu rozehrál napínavou partii představující dokonalý příběh zrodu Hvězdy smrti.

A na závěr chuťovka pro fanoušky seriálového Mandaloriana. Mezi nejčerstvější knižní novinky patří román Mandalorian – 2. řada. V tom Mandalorian a malý Grogu pokračují v pátrání po Groguově rase a potýkají se s nebezpečnou galaxií v bouřlivé době po pádu Impéria. Setkají se s podivnými tvory, tajemnými Jedii, starými přáteli a zlověstným moffem Gideonem, který chce Grogua získat pro své vlastní účely...

Poznejte s romány a komiksy fenomén Star Wars do nejmenších detailů!