Vánoční dárek pro PC hráče? Neriskujte a vyberte něco od SteelSeries

Komerční sdělení / PR

Chcete na Vánoce potěšit blízké nebo prostě a jednoduše sebe nějakou super periferií pro PC? Léty prověřená značka SteelSeries nabízí bohatý výběr myší, klávesnic, headsetů a také podložek, takže by si každý měl najít to své.

Přinášíme několik tipů na zajímavé produkty tohoto výrobce.

SteelSeries Arctis 1

Headset představující nejlevnější možnost, jak získat sluchátka ze super řady Arctis. SteelSeries totiž používá stejný typ měničů u více headsetů. To znamená stejné měniče jako třeba mnohem dražší Arctis 7. Dostanete také odnímatelný mikrofon, ovládání na náušníku a díky 3,5mm jack konektoru širokou kompatibilitu. Prodává se také v dražší bezdrátové verzi, se kterou jde flexibilita ještě výš.

SteelSeries Sensei Ten

Nejnovější přírůstek do řady Sensei. První model tento rok oslavil 10. narozeniny. “Výroční” edice Ten přináší nejpropracovanější senzor, vylepšenou ergonomii a znatelně uhlazený design celé myšky. Potěší také nízká váha. Jestli dáváte přednost komfortu a spolehlivosti před hromadou funkcí a tlačítek, je to super volba.

SteelSeries Apex Pro

Potrpíte si na kvalitní a spolehlivou klávesnici a chcete prostě to nejlepší co je k dostání? Apex Pro je prostě a jednoduše nekompromisní mechanika. Dostanete totiž nastavitelné spínače OmniPoint. Chcete mít konkrétní citlivost pro WASD a jinou pro ostatní herní klávesy? Žádný problém, prostě zamíříte do nastavení. Další vychytávkou je OLED displej, magnetická opěrka dlaní či tradičně promakané podsvícení. Je to zkrátka pecka, za kterou si výrobce nechá prostě zaplatit.

Výrobce prodává dost podobný model Apex 7, který se liší pouze spínači. Používá totiž spínače QX2 rovněž od SteelSeries a stojí o tisícovku méně.

SteelSeries Rival 110

Chcete si něco hezkého koupit, ale zároveň neutrácet tisíce? I pro vás jeden tip máme. Tato symetrická myška přijde na pouhých 599 Kč, přesto nabízí výkonný senzor TrueMove1 s až 7200 DPI a také nízkou hmotnost pouze 87 gramů.

SteelSeries Arctis 5 2019

Arctis sluchátka “pro masy”. Arctis 5 zkrátka přináší nejlepší poměr ceny/výkon z celé řady. Součástí je externí zvuková karta pro virtuální prostorový zvuk a oproti nižším modelům dostanete rovněž podsvícení. Do balení výrobce přihodil ještě redukci na 3,5mm jack, takže v případě nutnosti můžete tento headset připojit skoro do všeho.

