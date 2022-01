Televizory Sony BRAVIA XR jsou ideální volbou pro PlayStation 5

7. 1. 2022 9:31 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Pokud patříte mezi šťastné vlastníky konzole PlayStation 5, určitě jste již přemýšleli, jaký televizor by mohl být pro vytěžení grafického potenciálu PS her ten nejlepší. Na trhu je nepřeberný výběr modelů různých výrobců s odlišnými zobrazovacími technologiemi, operačními systémy či pokročilými funkcemi, které mají za cíl přinést ten nejlepší vizuální zážitek. Jak si tedy z této nabídky vybrat?

Jednoduše! V Sony vědí, co je potřeba, abyste si mohli vychutnat hraní na jejich konzoli v té nejlepší obrazové kvalitě, a proto jsou nové televizory Sony speciálně navrženy pro PlayStation 5. TV Sony BRAVIA vždy nabízí špičkový obraz s vysokým kontrastem, širokou paletu přirozeně nádherných barev a rychlou odezvu, ať už preferujete modely s technologií OLED nebo LED. Nová řada televizorů Sony BRAVIA XR je navíc nově certifikována jako „Ideální pro PlayStation 5“.

Co to znamená? Televizory BRAVIA XR automaticky upravují a optimalizují obraz tak, aby jeho nastavení co nejlépe vyhovovalo konzoli PlayStation 5, ať už hrajete hry, nebo koukáte na film. Oproti konkurenci nabízí TV Sony BRAVIA XR dvě zcela exkluzivní funkce pro PlayStation 5: Automatické mapování tónů HDR a Automatický režim obrazu žánrů.

zdroj: Sony

Díky funkci Automatického mapování tónů HDR se nastavení HDR okamžitě optimalizuje už při zapnutí konzole PS5. I ve scénách s vysokým kontrastem uvidíte všechny detaily a barvy v nejjasnějších i nejtmavších částech obrazovky. S funkcí Automatického režimu obrazu žánrů televizory BRAVIA XR dokážou rozpoznat, jestli na konzoli právě hrajete hru nebo něco sledujete. Vaše TV se tak během hraní automaticky přepne do herního módu, čímž například minimalizuje prodlevu vstupu. Během sledování filmů přes streamovací službu nebo z Ultra HD disku Blu-ray na konzoli PS5 se naopak TV přepne do režimu, který zaměří pozornost na zpracování obrazu. Samozřejmostí je podpora standardu HDMI 2.1, díky kterému můžete hrát podporované hry v rozlišení 4K při 120 sn./s, čímž získáte plynulejší a lepší odezvu při hraní.

V aktuálním řadě herních TV BRAVIA XR můžete vybírat z OLED modelů A90J a A80J nebo Full Array LED modelů Z9J, X95J a X90J. Více se o herních televizorech Sony Bravia XR dozvíte: https://www.sony.cz/electronics/herni-televizory

Před několika dny navíc Sony na veletrhu CES 2022 představilo modelovou řadu TV BRAVIA XR pro rok 2022, pokud tedy stále čekáte na svou konzoli PS5 nebo s nákupem TV příliš nespěcháte, určitě se podívejte, co nového tyto TV nabízí: https://www.sony.cz/electronics/newbravia?cpint=HOMEPAGE_TOPBANNER_EUCES22POSTLAUNCH_9263