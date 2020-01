Svět e-sportu a gamingu získává tisíce fanoušků už i v Česku

- Komerční sdělení / PR autor: Inzerce

Svět počítačových her ještě donedávna představoval pro většinu Čechů něco, co by přirovnali spíše k duchaprosté zábavě teenagerů, kteří jí maří čas místo toho, aby dělali něco smysluplného a netrávili hodiny a dny u monitorů. To se začíná v posledních letech pomalu měnit. Oblast tzv. e-sportu se totiž začala profesionalizovat, stala se symbolem určitého vývoje, pokroku a svébytným byznysovým oborem, díky kterému si lze i slušně vydělávat. Důkazem tohoto vývoje je i velký zájem, který vyvolala akce ŠKODA Gaming day, která se konala v Mladé Boleslavi a přilákala téměř 2 tisíce lidí.

Finálové souboje ve fotbalové hře FIFA, hokejové NHL nebo legendární League of Legends přilákaly do mladoboleslavského Muzea Škoda stovky návštěvníků, kteří se kromě fandění a hraní her mohli zapojit do diskusí se známými profesionálními sportovci a gamingovými influencery. K dispozici zájemcům byla řada herních konzolí, simulátorů, nebo stánek s virtuální realitou, na kterých mohli poměřit své síly s hráči místních Technology Florbal Mladá Boleslav. Díky účasti členů neziskové organizace Cesta za snem si zase mohli vyzkoušet nástrahy života handicapovaných, například řízení auta nebo jízdního kola pouze za použití rukou. Tuto možnost využil i jeden z přítomných VIP hostů, tovární jezdec ŠKODA Motorsport Jan Kopecký, který také zaštítil diváckou soutěž na WRC simulátorech.

Na tzv. influencerské stage probíhala řada zajímavých, inspirativních a edukativních rozhovorů jak se zmíněnými sportovci, tak s pozvanými gamingovými influencery, mezi kterými nechyběli Xnapy, Herdyn, Blade, Martin Rota nebo Mikoláš Tuček, legendární herní novinář a zkušený gamer, který diváky akcí celý den provázel. Ten akci shrnul slovy: „Už jsem moderoval hodně herních eventů, ale zde jsem byl překvapen návštěvností. Bylo plno od první minuty a na první ročník paráda! Atmosféra skvělá celý den, přišlo mi, že nikdo neodchází, na místě bylo stále na co koukat, i co dělat. A ty prostory jsou samy o sobě boží.“

Všichni diskutující se s publikem podělili o své zkušenosti ze světa profesionálního (e)sportu a zároveň mladé generaci předali řadu cenných rad o tom, jak se gamingu věnovat ve zdravé míře, tak, aby se vášeň a nadšení nestaly nebezpečnou závislostí. Cílem projektu bylo ukázat, že se akce podobného významu a velikosti může úspěšně realizovat nejen v největších městech v ČR. Celá akce potvrdila, že lze propojit zdánlivě vzdálená témata jako je profesionální sport, gaming, vzdělávání, fair-play či svět handicapovaných a vytvořit tak event pro všechny věkové kategorie.

Ceny vítězům turnajů předal mimo jiných člen dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO, mladoboleslavský patriot Bohdan Wojnar, který spolu s vítězi sklidil od publika potlesk za uspořádání takového druhu akce v Mladé Boleslavi. „Dnes na Gaming Day bylo patrné, že svět e-sportu už dnes není jen amatérské hraní s přáteli. Jedná se o regulérní a profesionalizované sportovní odvětví, které je součástí sportovního byznysu a nejlepší hráči jsou profesionály ve svém oboru,“ uvedl Bohdan Wojnar v reakci na obrovský divácký zájem.

Zda mladoboleslavské setkání dalo základ nové tradici a ŠKODA Gaming Day se uskuteční i v příštím roce není zatím potvrzené, jisté však je, že Mladá Boleslav je „gamingová“ a konání dalších podobných turnajů a setkání i na jiných místech jen potvrdí zájem veřejnosti o e-sport a gaming obecně.

V čem se na Gaming Day soutěžilo?

Otevřených online kvalifikací ve hře League of Legends se zúčastnilo 120 pětičlenných týmů z celé republiky. Dva nejlepší týmy se utkaly o titul právě na sobotním finále, které si na herní streamovací platformě Twitch nenechalo ujít téměř 3 tisíce on-line sledujících. Kvalifikací v počítačových sportovních hrách FIFA a NHL se zúčastnilo dohromady 86 hráčů, které ve finále doplnilo 5 profesionálních hráčů FIFA.

Výherci jednotlivých turnajů:

League of Legends: 1. Inaequalis, 2. follow desrimlol

FIFA: 1. T9Laky, 2. Drmi, 3. Cpt. Kubajz

NHL: 1. Kumbik, 2. Tejky, 3. Dzouvi

Co je vlastně e-sport?

Elektronický sport ve formě hraní video her na profesionální úrovni se stal během krátké doby fenoménem, jehož celosvětový dosah se odhaduje na více než miliardu lidí. Pravidelně jej sledují stovky milionů diváků a tato základna neustále roste. Například v Americe je předmětem stejného zájmu, jakému se dostává tradičnímu lednímu hokeji či baseballu. Není překvapením, že 80 % komunity eSportu patří do generace tzv. mileniálů či generace Z (lidé narození po roce 2000). Během posledních několika let se do světa eSportu zapojily i velké fotbalové značky. FIFA hráče angažovaly kluby jako Manchester City, AS Řím, Ajax Amsterdam, Juventus Turín či česká prvoligová mužstva. Světová finále turnajů se konají ve vyprodaných multifunkčních arénách.