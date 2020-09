Stolní únikovka Útěk z blázince prověří vaše logické myšlení na ploše 10 napínavých hodin

16. 9. 2020 12:25 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Otevřete oči a zjistíte, že jste v chladné a temné cele. Bohužel se vám to nezdá: vlastní bratr vás nechal zavřít do téhle pekelné psychiatrické nemocnice a vy nemáte nejmenší tušení, co ho k tomu vedlo. Tahle zrada vás bolí, ale na skutečné psychické zhroucení teď nemáte čas. Musíte se dostat ven, a to rychle!

Plán je na první pohled jednoduchý: sebrat svou osobní složku a najít cestu pryč z pozemku blázince. Uniknout včas ale nebude vůbec snadné, v cestě vám bude stát spousta zapeklitých překážek.

S novou stolní hrou Útěk z blázince se připravte na 10 strhujících příběhů a více než 10 hodin plných napětí, zvratů a originálních hádanek. Jednotlivé příběhy je možné hrát samostatně, ale doporučujeme vrhnout se do nich postupně, čímž se před vámi odkryje jeden velký příběh.

V průběhu hry nebudete čelit jen zábavným, originálním hádankám, které prověří vaše logické myšlení a schopnost kooperovat pod časovým tlakem, ale stanete i před náročnými rozhodnutími, na jejichž základě se dostanete k jednomu z možných konců.

Žádná část herního materiálu se při hraní nezničí a vše je možné hrát opakovaně. Pro pohodlnější řešení hádanek si vystačíte s tužkou a papírem, zatímco chytrá zařízení můžete s klidem nechat v kapse, ať vás při hraní zbytečně neruší.

