Staňte se pánem virtuálních bojišť díky modulární myši YENKEE Marksman

Kdo chce stanout na vrcholu jakéhokoliv sportovního odvětví, musí kromě píle a talentu přidat i perfektní vybavení. Jestliže míříte na nejvyšší příčky herního zápolení, klíčovou výbavou je sestava, monitor a prémiové periferie. Právě do třetí kategorie patří zařízení, jež vám zajistí přesné zásahy v každém souboji – modulární myš YENKEE Marksman YMS 3600.



Přesnost, citlivost, odezva – to je Marksman



Dokonalá myš se značí několika základními parametry, kam patří například citlivost snímače, schopnost akcelerace a rychlost odezvy. Pokud by v kterémkoliv z těchto bodů herní myš nedokázala nabídnout to nejlepší, bude i každý váš souboj pouze kompromisem. Nenechte se tedy zatáhnout do průměrnosti a využijte díky modelu Marksman pouze toho nejlepšího.



Srdcem myši je citlivý snímač PIXART 3327, jenž zvládne sledovat každý váš pohyb ruky, ať už je seberychlejší nebo sebedrobnější. Citlivost totiž dosahuje až na hodnotu 12400 DPI, poradí si s akcelerací až 30 G a pochlubit se může i extra rychlou odezvou o hodnotě 1000 Hz. I v těch nejnapínavějších momentech vás proto tato myška nenechá ve štychu.



Upravte si myš dle svých potřeb



Každý hráč má trochu jiné potřeby, Marksman YENKEE proto nabízí unikátní modulární zpracování. Vyměnit si přitom můžete vše klíčové – jak spínače pro levé a pravé tlačítko myši, tak i přední a zadní kryt pro úpravu velikosti. U spínačů jsou pro vás hned v balení připraveny dva typy snímačů, konkrétně Kailh a Huano. První jmenovaný typ je mezi hráči známý díky své vysoké kvalitě a přesnosti, druhý pak pro svou výdrž a spolehlivost. Vyberte si podle vlastních preferencí, případně myš doplňte svými oblíbenými spínači.



Jak již bylo zmíněno, můžete si podle představ upravit i samotnou podobu myši. V balení obdržíte delší a kratší variantu předního a zadního krytu, abyste zvolili vhodnou kombinaci právě podle vaší hráčské ruky. Všechny velikosti mají speciální povrchovou úpravu, která minimalizuje pocení rukou. Ať už jsou tak vaše nervy během klíčového clutche jakékoliv, nebude vám myš plavat v jezeře potu.



Plně programovatelná s RGB



Úpravy lze provádět i v softwaru myši, jelikož je plně programovatelná. Díky jednoduché aplikaci, kterou lze stáhnout zdarma, můžete měnit jednotlivá tlačítka, případně podle vkusu využívat efektního RGB podsvícení. Pokud ale dáváte přednost přímočařejšímu používání, není problém myš pouze připojit a okamžitě začít hrát. Žádné zdlouhavé párování, stačí pomocí USB kabelu připojit k počítači, tabletu, Xboxu či PlayStationu, a je vše připraveno. Vzhledem ke drátovému provedení nemusíte řešit baterii či nabíjení.





Skvělou herní myš Marksman YENKEE pro vás máme na CZC připravenou hned ve dvou barevných variantách, čeká na vás střídmější černá verze a sebevědomá žlutá varianta. V obou případech je myš vybavena vyměnitelnými kryty i spínači, výběr je tak vyloženě estetický. Vrhněte se proto do virtuálních klání s touto skvělou modulární myší a nechte se ještě dnes unést obrovskými možnostmi, které herní novinka nabízí.