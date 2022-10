Staň se mistrem virtuálního hokeje. Hraj ENYAQ Hockey League!

20. 10. 2022 11:35 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Jediná česká oficiální liga ve hře NHL 23 je zpátky. ENYAQ Hockey League se s příchodem nového ročníku známé konzolové hry NHL dočká své čtvrté sezony. I tentokrát se jí pod taktovkou BPA sport marketing a.s. a za podpory generálního partnera ŠKODA AUTO a.s. zúčastní všechny kluby Tipsport Extraligy ledního hokeje.

„Věřím, že v průběhu tří sezon jsme díky ENYAQ hokejové lize našli opravdu nejlepší hráče hry NHL v České republice. Budiž důkazem esportové mistrovství světa, kde se dva borci, kteří hrají stabilně esport hokejovou ligu, umístili na děleném třetím a čtvrtém místě. Proto se moc těšíme na souboje zarytých rivalů gamingové scény v nové sezóně, ale i na překvapení, které přináší zejména play-off. Přejeme všem hráčům hodně štěstí,“ říká Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení BPA sport marketing. Ve světovém měřítku jde v rámci hokejového prostředí o zcela unikátní projekt, kde fanoušci a profesionální hráči dostávají možnost reprezentovat své oblíbené hokejové kluby v konzolové hře. Nejlepší hráči si navíc rozdělí lákavé prizemoney ve výši 150 tisíc korun a další hodnotné ceny od partnerů soutěže.

Soutěž se odehraje ve hře NHL 23 na konzoli Playstation 5 v herním režimu Hockey Ultimate Team (HUT), který do hry přináší rozmanitější strategické a kompetitivní prvky a je oficiálním herním režimem určeným pro esport. Pro zmírnění tzv. „pay to win“ efektu jsou zavedená speciální pravidla omezující maximální hodnocení používaných kartiček v ligových zápasech. Všechna ligová klání budou diváci sledovat živě na twitch kanále ligy za doprovodu profesionálních esportových komentátorů.

Sezóna odstartuje tradičními úvodními kvalifikacemi, kterých bude dohromady pět a hráči v nich budou sbírat body do kvalifikačního žebříčku. Každý hráč tak pro získání co nejvyššího počtu bodů může odehrát i několik kvalifikačních turnajů. Nejlepší hráči z kvalifikačního žebříčku si následně zajistí vstupenku do tzv. finále kvalifikace, kde společně poměří síly v osmi skupinách po čtyřech hráčích. Dva nejlepší hráči z každé skupiny si následně zajistí postup do širšího výběru draftu, kde se budou ucházet o přízeň klubů. Ty si v draftu zvolí svoje nové svěřence.

Kluby, které letos budou vybírat hráče v draftu:

HC Škoda Plzeň - 4 hráči

HC Kometa Brno - 1 hráč

Hráči budou následně reprezentovat klubové barvy v základní části a play-off. V rámci základní části se odehraje 13 soutěžních kol, do čtvrtfinále play-off postoupí 4 nejvýše umístěné kluby z tabulky, dalších 8 klubů si to rozdá o postup do čtvrtfinále v předkole. Změn doznal systém zápasů, ke kterým už za klub nebudou nastupovat tři hráči, ale pouze dva (vč. playoff). Klub však na soupisce může mít stále čtyři hráče, může tedy využít služeb až dvou náhradníků.

Kompletní informace jsou k dispozici na webu esporthokej.cz

Generální partnerem soutěže je pro sezonu 2022/2023 společnost ŠKODA AUTO. Hlavním partnerem je společnost Tipsport. I za letošním ročníkem stojí pořadatelská agentura BPA sport marketing, která je výhradním marketingovým partnerem Tipsport extraligy ledního hokeje i národního týmu. Technickým a organizačním partnerem je herní agentura Grunex.