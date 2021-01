Soutěžte o PlayStation 5 nebo Xbox Series X v rámci Be a Gamer na CZC.cz

11. 1. 2021 15:43 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Nenašli jste letos pod vánočním stromečkem herní konzole nové generace? Nesmutněte, obě dvě můžete nyní vyhrát v rámci akce Be a Gamer na CZC.cz. Stačí si udělat radost mezi 11. lednem až 3. únorem a koupit si libovolnou věc z široké nabídky herních slev. Ať už si vyberete něco za pár korun nebo se do toho pořádně opřete, s každou objednávkou jste automaticky zařazeni do slosování.

To proběhne pochopitelně až po skončení celého herně-slevového veselí a losovat budeme celkem třikrát. Nechcete PlayStation 5 ani Xbox Series X? V tom případě můžete doufat, že se na vás usměje štěstí s kompletním balíkem herního PC příslušenství od Logitechu.

Kompletní výpis všech produktů v akci najdete na tomto rozcestníku. Tam také naleznete veškerá pravidla akce.

Během Be a Gamer padají ceny dolů až o 50 % u všech prověřených herních značek jako Logitech, Dell, Samsung, Intel, Razer nebo CZC.Gaming. Vybrat si můžete z obrovské nabídky herních klávesnic, myší, volantů, počítačových komponentů, monitorů nebo nadupaných notebooků. Není na co čekat – utíkejte si vybrat něco hezkého do svého herního doupěte a doufejte, že v soutěži vylosujeme právě vás.