Soutěžte o 3 herní doupata CZC.Gaming a získejte poukázku na LEGO ke každému nákupu v rámci Be a Gamer!

31. 3. 2022 16:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Na CZC právě teď startuje další díl nekonečné ságy Be a Gamer, ve které naleznete spoustu slev na herní příslušenství, notebooky a počítače. Pokud právě teď plánujete zařízení vašeho herního doupěte, tak není lepší čas, než si ho dovybavit právě na CZC.

A co kdybyste to doupě dostali zdarma? Stačí si koupit cokoliv v rámci právě Be a Gamer a automaticky jste zařazeni do slosování o jedno ze tří kompletně vybavených herních doupat. Pro každého pak máme nachystané vouchery na stavebnice LEGO, které dostanete automaticky k vašemu nákupu.

Kompletní nabídku všech produktů v akci najdete v tomto rozcestníku, kde také naleznete i veškerá pravidla akce.

Během Be a Gamer padají ceny dolů až o 50 % u všech prověřených herních značek jako Logitech, Dell, Samsung, Intel, Razer nebo CZC.Gaming. Vybrat si můžete z obrovské nabídky herních klávesnic, myší, volantů, počítačových komponentů, monitorů nebo nadupaných notebooků. Není na co čekat – utíkejte si vybrat něco hezkého do svého herního doupěte a doufejte, že v soutěži vylosujeme právě vás.