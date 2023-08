Razer Cobra Pro je bezdrátovou RGB myší pro opravdové hráče

Herní myš Razer Cobra Pro

Optický snímač Razer Focus Pro 30Kse stará o bezchybný výkon a chirurgicky přesné sledování pohybu, a to na široké škále různých povrchů – hravě si poradí i se sklem. Snímač lze kromě klasických nastavení upravit i pomocí pokročilých inteligentních funkcí. Jen díky RazerCobra Pro získáte ještě lepší kontrolu při zaměřování, než jste kdy zažili.

Zónové RGB podsvícení

Herní myš RazerCobra Pro udělá parádu nejen přímo ve hrách, ale i ve vašem herním koutku. Technologie Razer Chroma RGB totiž přináší gradientní podsvícení rozdělené do jedenácti samostatných zón. Kromě vlastního nastavení navíc můžete využít integrace do více než 200 her, myš tak přesně reaguje na dění přímo ve hře. RGB podsvícení je možné nastavit z více než 16 milionů barev.