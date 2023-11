Prémiová mechanická klávesnice Razer BlackWidow V4 75 % pro opravdové hráče

6. 11. 2023 12:25 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Klávesnice je prodlouženou rukou každého hráče, a pokud chcete ve virtuálním prostředí patřit k nejlepším, musí být vaše i klávesnice tou nejlepší možnou. Razer přináší kousek, jenž skvěle sedne ke každé sestavě a nenechá vás na holičkách ani v těch nejvypjatějších chvílích. Je tu herní klávesnice Razer BlackWidow V4 75 % s RGB.

Kompaktní velikost, maximální možnosti

Klávesnice Razer BlackWidow V4 má 75% rozložení, což znamená vše potřebné bez přítomnosti numerického bloku. Díky tomu periferie šetří cenným místem na vaší pracovní ploše, aniž byste přišli o klíčové schopnosti. Konkrétní rozměry se zastavily na 321x240 mm, a díky necelému kilogramu váhy není problém BlackWidow V4 brát třeba i na cesty. Tomu napomáhá i odnímatelný USB-C kabel.

zdroj: Foto: CZC

Malé rozměry a nízká váha ale nejsou překážkou k tomu, abyste se dočkali toho nejlepšího – klávesnice je osazena mechanickými spínači Razer Orange, které jsou montovány přímo na těsnění. Díky přítomnosti anti-ghostingu a n-key rolloveru se můžete spolehnout na každý úder, jenž o vás přijde. Je přitom jedno, zda klikáte na jednotlivé klávesy, nebo stisknete několik tlačítek najednou. Razer BlackWidow V4 vše přesně rozpozná a stane se spolehlivým parťákem do každé situace.

Dokonalý design a skvělá ergonomie

Aby se do kompaktního provedení vešlo vše potřebné, investoval Razer spoustu času do pečlivého navržení samotné klávesnice. Hliníkové pouzdro zajišťuje Razer BlackWidow V4 vysokou odolnost, matná povrchová úprava se pak stará o jedinečný design, který skvěle zapadne do jakéhokoliv herního doupěte. Nechybí pochopitelně ani LED RGB podsvícení jednotlivých kláves a boční posvícení celé klávesnice – teprve v tuto chvíli se Razer BlackWidow V4 75 % stává ultimátní stylový doplněk.

zdroj: Foto: CZC

Součástí klávesnice je odnímatelná opěrka zápěstí, která je opatřená magnetem. Žádné instalování či nacvakávání – jednoduše opěrku přiložíte ke klávesnici, a je hotovo. Opěrka se pak postará o to, abyste dokázali hrát dlouhé hodiny bez pocitu únavy, uvolňuje tlak na zápěstí a citlivé části rukou a dokonale navazuje na klávesnici samotnou. Poloha vašeho předloktí bude v ideálním úhlu po celou dobu hraní a vy se budete moct soustředit pouze na něj.

Odolné klávesy a hot-swap spínače

Nejenže má herní klávesnice Razer BlackWidow V4 75 % skvělý design, jde přitom o pěkně odolnou bestii. Hliníkové šasi už jsme zmínili, jsou tu pak i odolné ABS klávesy s technologií Double Shot. To znamená, že byly jednotlivé kusy kláves vyrobeny dvojitým vstřikem, což automaticky zajišťuje vyšší odolnost i životnost takto vyrobených součástek. Nemusíte se tak obávat ani zničení či odírání, ale ani vyblednutí barev.

zdroj: Foto: CZC

Pokud dáváte přednost jinému typu spínačů, případně je rádi testujete a prohazujete, můžete se spolehnout i na technologii hot-swap. Díky ní lze vše pohodlně vyměňovat přímo za provozu a bez nutnosti demontáže dalších částí klávesnice. Razer BlackWidow V4 je kompatibilní s 3pinovými a 5pinovými spínači, jejich volba tak závisí pouze na vašem vkusu.

Máme ji pro vás skladem

zdroj: Foto: CZC

Novinku Razer BlackWidow V4 75 % pro vás máme na CZC připravenou v černé variantě, do zimy pak přidáme i bílou verzi. Jestliže tak hledáte to nejlepší k vaší herní sestavě, neváhejte ani chvilku. Skvělá prémiová klávesnice s mechanickými spínači, pokročilým RGB podsvícením a řadou nadčasových technologií je tou pravou volbou pro každého hráče, který to myslí vážně. Ušetřete prostor na svém stole a dopřejte si to nejlepší díky Razer BlackWidow V4.