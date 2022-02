Předobjednejte si exkluzivity na PlayStation u CZC, získejte dárky a zapojte se do soutěží!

9. 2. 2022 8:32 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Akční adventura Horizon Forbidden West vychází už 18. února a slibuje opravdu povedený grafický zážitek, spojený s mnoha hodinami zábavy jak na PlayStationu 4, tak na PlayStationu 5. CZC si jako odměnu pro věrné zákazníky připravilo speciální dárek v podobě kšiltovky s motivem hry, kterou dostanou všichni, kdo si na CZC jednu z edic předobjednají. A to není všechno - kromě toho bude vaše předobjednávka automaticky zařazena do soutěže o jeden z deseti kódu na roční předplatné PlayStation Plus.

Akce, jak dárek, tak soutěž, se vztahuje jak na nové předobjednávky klasických edic, tak i už existující předobjednávky klasických i speciálních edic. Zkrátka a jednoduše, pokud už máte na CZC Horizon Forbidden Westpředobjednáno, nemusíte dělat vůbec nic - o všechno se postaráme. A pokud ne, tak to rychle změňte a držte si palce!

Losování proběhne 14 dní od vydání hry a podmínkou pro účast je nestornovaná vyzvednutá objednávka hry. Výherci budou následně kontaktováni přes mail, který uvedli při objednávce.

Soutěžíme i u předobjednávek Gran Turismo 7!

Čtvrtého března se dočkají všichni virtuální závodnici. Na startovní rošt totiž dorazí Gran Turismo 7, pokračování legendární série závodních her a předobjednávka na CZC skrývá rovněž několik příjemných bonusů. Dárek ke Gran Turismu 7 (pro obě verze - PS4 i PS5) bude vskutku speciální. Dostanete totiž echtovní retro kvarteto sportovních vozů, se kterým ovšem nikdy nikdo kvarteto hrát nebude. Parádně se totiž hodí i ke klasické "přebíjené", kdy se porovnávají vlastnosti jednotlivých vozů - ideální zábava na cesty i dlouhé deštivé večery, kdy si budete potřebovat odpočinout od virtuálního závodění!

A předobjednávkou na CZC se rovněž zařadíte do soutěže - tentokrát o závodní kokpit, včetně volantu a pedálů v celkové hodnotě přesahující 16 tisíc korun! Opět platí, že pokud už předobjednávku (na standardní i speciální edici) na CZC máte vytvořenou, tak nemusíte dělat vůbec nic a do soutěže jste automaticky zařazeni a dárek dostanete také. Pokud předobjednávku zatím nemáte, tak stačí kliknout sem a změnit to.

