Pořiďte si KCD II do mobilu díky České spořitelně

20. 11. 2024 10:33 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

S přehledem nejočekávanější česká hra se blíží. Kingdom Come: Deliverance II sice dorazí až začátkem roku 2025, Jindřicha ale můžete strčit do kapsy už začátkem listopadu.

Warhorse Studios pracující na pokračování realistického RPG Kingdom Come: Deliverance a v těchto týdnech finišují práce na titulu, který nás zavede do Kutné Hory a českých zemí. S Jindřichem se vydáme do romantických lesů, malebných údolí a rušných ulic, abychom dokončili vše, co nakousnul první díl. Tentokrát si titul už od vydání vychutnáme s českým dabingem a Jindřich vás bude doprovázet na každém kroku díky novým virtuálním kartám od České spořitelny.

Unikátní virtuální karty

Pokud se vám po Jindřichovi už nyní stýská, nemusíte smutnit. Od 1. listopadu můžete v aplikaci George od České spořitelny zvolit jednu z unikátních virtuálních karet s Kingdom Come: Deliverance II vizuálem. K dispozici jsou celkem tři motivy posvěcené přímo studiem Warhorse. Jde o rytíře, dobrodruha a válečníka. zdroj: Česká spořitelna

Vzhled nové virtuální karty se propíše nejen do chytrého telefonu, ale i chytrých hodinek. Při každé platbě se tak přenesete za Jindřichem, který vás doprovodí při plnění questů v reálném světě.

Ušetřete na KCD II merchi

Správný herní fanoušek si k očekávané hře pořídí i nějakou drobnost. Může jít o něco praktického, jako třeba hrnek, tričko nebo podložku pod myš. Nebo třeba o plakát, který vynikne ve vašem pokoji a nastolí atmosféru, ve které se vydáte s Jindrou na nová dobrodružství.

Díky Moneyback akci od České spořitelny v obchodě XZONE ušetříte 15 % na produktech s tématikou Kingdom Come: Deliverance II. Konkrétně jde o krásnou podložku s oficiálním artem KCD II, kde najdeme nejen hlavní hrdiny, ale také výhled na českou krajinu a Kutnou Horu.

zdroj: Česká spořitelna

Stylový hrnek s logem KCD II v kombinaci černé a zlaté barvy vás každé ráno zahřeje. A nebojte, do myčky ho dát můžete. Zahřát vás může i kvalitní mikina s decentním logem hry na hrudi a velkým logem na zádech.

Do akce jsou zařazena také dvě kvalitní trička ze 100% bavlny. Na tmavším najdete emblem hry a skvěle se hodí třeba ke zmíněnému hrnku. Světlejší tričko se vyznačuje pěticí propracovaných erbů na hrudi. Pro zaryté fanoušky dokonalý dárek třeba pod stromeček.

Vše završuje plakát s oficiálním klíčovým motivem, jako v případě podložky pod myš. Své herní doupě si můžete ozdobit Jindřichem a jeho partou. Akce platí do 20.12.2024 nebo do vyprodání zásob. Je možné uplatnit pouze jeden slevový kód na klienta.

Zahrajte si s dabingem ještě v listopadu

Nejeden fanoušek středověkého RPG se jistě těší, až ve hře uslyší český dabing. Ten oproti jedničce vzniká už od začátku vývoje hry jako oficiální součást titulu. Vzhledem k většímu rozsahu a více dialogům jistě přijde vhod. A kde tento dabing uslyšíme prvně? Stane se tak už 22. listopadu na Mistrovství ČR v počítačových hrách v Brně. Po celý víkend, až do neděle 24. listopadu, mohou fanoušci vyzkoušet Kingdom Come: Deliverance II premiérově s českým dabingem.

zdroj: Česká spořitelna

Na stánku České spořitelny se tak vžijete do role Jindřicha a okusíte jako jedni z prvních na celém světě, kam české studio titul posunulo. O dobovou atmosféru jistě nebude nouze.

Vydání Kingdom Come: Deliverance II představuje český videoherní svátek. Titul, který si vydobyl věhlas i v zahraničí, pomalu přichází a díky České spořitelně můžete být u toho. Vyzkoušejte si o víkendu od 22. do 24. listopadu hru s českým dabingem, ušetřete na merchi a vemte si Jindru všude s sebou díky novým virtuálním kartám do George.