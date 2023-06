Objednejte si Diablo IV a vyhrajte unikátní „pekelnou konzoli“ PS5 či Xbox Series X

2. 6. 2023 0:06 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Blíží se pokračování kultovní RPG ságy, a vy si již nyní můžete objednávat svou kopii hry. Jestliže si navíc vyberete jednu z verzí pro PS4, PS5, Xbox ONE či Xbox Series X, můžete vyhrát unikátní „pekelnou konzoli“. Do akce jsou zařazené všechny objednávky včetně předobjednávek a možnost soutěžit platí do 6. 6. 2023.