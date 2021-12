Nvidia DLSS: jak technologie pokročila a kolik ušetří výkonu?

16. 12. 2021 14:05 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Technologii Nvidia DLSS není potřeba čtenářům příliš představovat. Za téměř 3 roky existence se vryla do povědomí hráčů jako způsob, jak zvýšit FPS ve hře a přitom neobětovat kvalitu obrazu.

Od doby svého vydání prošla technologie DLSS rapidním vývojem. Vylepšila zpracování obrazu, který je nyní při hraní již téměř nerozeznatelný od originálu (či dokonce ještě kvalitnější), rozšířila se do 130 aplikací a her a našla svou pevnou podporu v nejpopulárnějších herních enginech jako Unreal Engine nebo Unity, takže v budoucnu bude titulů s DLSS jen přibývat. Jak vlastně DLSS funguje a co hráčům dnes nabízí?

Obraz poháněný AI

Deep Learning Super Sampling, tahle čtyři slova se skrývají pod zkratkou DLSS. Z nich už se lze dovtípit, že prim zde bude hrát technologie strojového učení, neboli umělé inteligence. Její síla se použije k chytrému upscalu, tedy k vytvoření obrazu o vysokém rozlišení z dat s nižším rozlišením. Díky DLSS si tak například zahrajete ve 4K, ale s výpočetními nároky blízkými Full HD.

Právě umělá inteligence má v procesu nezastupitelnou roli a zajišťuje, že se výsledek blíží svou kvalitou originálnímu obrazu v původním rozlišení. AI trénuje v rámci neuronové sítě na velkém množství kvalitních obrazových dat. Síť pak na základě znalostí z mnoha a mnoha hodin tréninku dokáže ze vstupních snímků v nižším rozlišení konstruovat snímky s rozlišením vyšším. A to přímo v reálném čase ve hře díky výpočetním Tensor jádrům, kterými jsou vybaveny grafické karty GeForce RTX.

DLSS se stále vyvíjí

V původní verzi DLSS bylo nutné trénovat umělou inteligenci v každé nové hře. Od verze DLSS 2.0 poskytuje technologie zobecněnou síť umělé inteligence, která funguje napříč hrami. To znamená rychlejší integraci her a více her s podporou DLSS.

DLSS ale nespoléhá pouze na umělou inteligenci. Od verze 2.0 umí technologie taktéž využívat takzvaných pohybových vektorů, což je způsob, jak předpovídat podobu aktuálního snímku pomocí informací z toho předešlého. Pohybové vektory se již používají i pro jiné účely, například pro technologii vyhlazování hran, kterou znáte pod zkratkou TAA (Temporal Anti Aliasing). Je dobré vědět, že DLSS dokáže funkci vyhlazování ve hře plně zastoupit a v některých případech dokonce poskytnout lepší obraz než nativní render, jako jsme toho byli svědkem v Metro Exodus: Enhanced Edition.

S každou novou verzí dosahuje umělá inteligence lepších výsledků. Dokladem toho je i aktuální verze 2.3, která ještě efektivněji redukuje možné grafické artefakty. Obraz je stabilnější, nedochází k rozmazání nebo třepotání na pohyblivých objektech či vzdálených liniích, případně k nesprávnému renderování drobných částic, jak můžeme vidět na srovnávacích screenshotech níže.

Technologii DLSS již podporuje několik desítek her včetně velkých AAA titulů jako Metro Exodus: Enhanced Edition. Update na poslední verzi 2.3 pak obdržely poslední herní pecky v čele s Marvel's Guardians of the Galaxy, Cyberpunkem 2077 nebo oblíbenými hity Deathloop či DOOM Eternal. A to samozřejmě není vše, další hry s podporou nejnovějšího DLSS 2.3 najdete v seznamu níže:

Baldur’s Gate 3

Bright Memory: Infinite

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Cyberpunk 2077

Deathloop

DOOM Eternal

Farming Simulator 22

Grand Theft Auto III - Definitive Edition

Grand Theft Auto: San Andreas - Definitive Edition

Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Marvel's Guardians of the Galaxy

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Sword & Fairy

Při uvažování, jakou grafickou kartou vybavit své herní PC, se tak vyplatí vzít DLSS v potaz. Ušetřený výkon můžete využít pro maximální nastavení ray-tracingu, zvýšení výstupního rozlišení či vyšší FPS pro monitory s vysokou obnovovací frekvencí. A neplatí to jen pro herní PC. Výhody DLSS se vyloženě nabízí u herních notebooků, kterým technologie dokáže zlepšit provozní vlastnosti. Díky nižšímu výkonu nutnému pro dosažení stabilní snímkové frekvence je možné ušetřit baterii nebo ztišit chlazení.

Kolik výkonu ušetřím?

Dobrá, že DLSS pomáhá zvýšit FPS ve hrách a přitom zachovat kvalitu obrazu, to už víme. Kolik ale takový rozdíl dělá? Pojďme si to změřit.

Jako testovací objekt nám poslouží Cyberpunk 2077, která má podporu nejen DLSS, ale rovněž ray-tracingu. A rovnou mohu říct, že pokud by ve hře DLSS nebylo, těžko by si hra s náročností RT efektů v reálném čase poradila. Vizte následující graf.

Pokud při zapnutém presetu s ray-tracingem vypneme DLSS, počet snímků za vteřinu klesne o pořádný kus a hra ztratí plynulost i na kartě formátu GeForce RTX 3080. Zatímco při středním nastavení s RT bychom v testovací scéně dosáhli ve 4K téměř 60 průměrných FPS, po přepnutí DLSS na off dostaneme sotva 30. To je pořádný sešup.

Zajímavé je také, že se zapnutým DLSS je hra méně náročná, a to i s ray-tracingem. Preset Ultra bez RT efektů v rozlišení 4K a QHD (1440p) vykazuje nižší výkon než nastavení RT Medium & DLSS. To dobře vyzdvihuje efektivitu technologie a dokazuje, že DLSS opravdu umožňuje podstatně zvýšit grafické detaily hry.

