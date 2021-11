Nový Xbox Series X jsem získal se slevou výměnou za starý Xbox One

3. 11. 2021 10:05 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Koupě next-gen konzole je zábava v tom, že dostanete novou hračku. Jenže platit za tuhle novou hračku se ne vždy chce, tím spíš v současné ekonomice. A pak se podíváte na svůj starý Xbox One a řeknete si, že to třeba ještě chvíli vydrží. Jenže Mobilní Pohotovost teď rozjela akci Kup Xbox, která vám vyřeší problém – jak s díváním se na starý Xbox One, tak hlavně ten, že chcete Series X nebo S.

Funguje to jednoduše a skvěle. V základu platí, že na nový Xbox Series S/X dostanete slevu podle toho, jaký přístroj dáte protihodnotou. Nemusí jít ani o herní konzoli, klidně dejte jako protihodnotou mobil, tablet nebo třeba chytré hodinky. Nejdřív jsem se zaregistroval na stránkách Kup Xbox a vyplnil jsem, co to vlastně chci prodat. Samozřejmě jsem chtěl Xbox One, protože nemám zájem o konzoli, na kterou se mi doma bude jen prášit. Tohle je prostě styl moderního antikvariátu a dát One znovu do oběhu je šikovné a určitě ještě někomu dobře poslouží.

Následně mi kalkulačka řekla, kolik peněz za svůj Xbox One dostanu (a nebo kolik bych dostal za svůj starý tablet od Samsungu), následně jsem vyplnil osobní údaje kvůli uzavření smlouvy a jelo to jak po másle. Nový Xbox Series X jsem koupil v autorizovaném obchodu Mobilní Pohotovosti, do registrace celé transakce zadal jeho S/N a doklad, že jsem ho skutečně koupil u MP. Pro můj starý Xbox One si přijel kurýr, Mobilní Pohotovost zkontrolovala, jestli je v pořádku (takže nezkoušejte prodat kus s třeba rozbitou mechanikou a doufat, že „to projde“) a následně jsem dostal do mailu výkupní smlouvu a peníze na účet.

Takže ano, nejdřív zaplatíte za Series X plnou cenu, ale když jednáte rychle, máte za pár dní zpátky na účtu peníze za starý přístroj. A bonus k tomu? Přes Kup Xbox dostanete s výkupní smlouvou i Xbox Game Pass Ultimate na měsíc, takže si můžete na nové generaci rovnou vyzkoušet novou Forzu Motorsport 5, která vychází příští měsíc a nebo cokoliv z obrovské knihovny her, které Game Pass nabízí. Detailní informace najdete na stránkách Kup Xbox včetně často kladených otázek – to abyste věděli, do čeho jdete a nebáli se, že s vámi někdo vyběhne.