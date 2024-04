Nová dimenze herního zážitku s monitory Samsung Odyssey

22. 4. 2024 10:33 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Otevřete brány do nového herního universa s monitory společnosti Samsung. Představujeme technologické inovace v podobě Odyssey OLED G9 Smart monitoru, monitoru Odyssey Neo G9 nebo monitoru Odyssey OLED G8. Ponořte se do dobrodružství plných realismu a preciznosti, které zcela změní váš pohled na hraní her. Budoucnost herního průmyslu je ve světě inovací a technologií, jež přináší společnost Samsung.

Samsung 49" Odyssey OLED G9 Smart

Chcete se ocitnout v realitě, která vás naplno pohltí? Pak je právě pro vás monitor Samsung 49" Odyssey OLED G9 Smart! Tento nadčasový monitor přináší do vašeho herního doupěte zcela nový rozměr. S ohromujícím QD OLED displejem, obnovovací frekvencí 240Hz a zakřivením obrazovky 1800R budete vtaženi přímo do děje.

Duální QHD rozlišení a Quantum Processor Pro odhalí každý tajemný detail vašeho herního světa. Obrazovka se svou velikostí vyrovná dvěma monitorům s vysokým rozlišením a přináší působivé vnímání všech ostrých detailů. Odyssey OLED G9 Smart není jenom monitor, je to brána do světa fantazie a dobrodružství, kde na vás čekají nekonečné možnosti.

Cena: 39 990 CZK

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-oled-g9-g95sc-49-inch-240hz-curved-dual-qhd-ls49cg950suxdu/

Samsung 57“ Odyssey Neo G9

Představujeme herní monitor Samsung 57" Odyssey Neo G9. Tento monitor drží opravdový unikát – disponuje prvním duálním UHD monitorem na světě, který vám dopřeje ohromující zážitek na 57” displeji se zakřivením 1000R. Ponořte se do epických scén a dějových smyček díky omezení rušivých faktorů ve vašem zorném poli.

Co ještě monitor nabízí? Quantum Mini LED technologie v kombinaci s obnovovací frekvencí 240Hz vytvoří realistický zážitek vykreslený do posledního detailu, díky kterému zasadíte ránu každému hernímu nepříteli. HDR1000 zajišťuje živé a kontrastní barvy. Odhalte každou skrytou nuanci vaší hry a získejte výhodu díky plynulému obrazu a špičkovému kontrastu. Dopřejte si herní zážitek plný vizuálního půvabu a emocí.

Cena: 58 990 CZK

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-neo-g9-g95nc-57-inch-240hz-curved-dual-uhd-ls57cg952nuxen/

Samsung 34" Odyssey OLED G8

Samsung představuje svůj přírůstek do rodiny herních monitorů s označením Odyssey OLED G8. Tento monitor přináší uživatelům revoluční technologii a zážitek z her jako žádný jiný.

S kombinací OLED displeje, obnovovací frekvence 175Hz a zakřiveného designu představuje Odyssey OLED G8 novou úroveň reality, kterou ocení každý hráč.

S pokročilým procesorem Neo Quantum Processor bude každý snímek na OLED panelu okamžitě analyzován a optimalizován pro maximální možnou kvalitu. Jednotlivé barevné odstíny a kontrast se sjednotí a přinesou zářivý obraz pro realistický zážitek z her, takže si hráči mohou být jisti, že každý detail bude vykreslen s jasností a ostrostí. Kromě svých technických specifikací přináší Odyssey OLED G8 také ergonomický a atraktivní design. Zakřivený displej se přizpůsobuje perifernímu vidění hráče, což zvyšuje pocit pohlcení do hry.

Cena: 27 990 CZK

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-oled-g8-g85sb-34-inch-175hz-curved-ultra-wqhd-ls34bg850suxen/

Samsung 32“ Odyssey Gaming monitor G65B

Vstupte do světa her s novým Samsung 32" Odyssey monitorem G65B – vaší vstupenkou

do nekonečných herních dobrodružství! Tento monitor vás vtáhne přímo do děje díky své obnovovací frekvenci 240Hz a odezvě 1ms.

QHD rozlišení vás omráčí širokou barevnou paletou a HDR600 vám dodá pocit, že jste součástí každého snímku. S monitorem G65B nejde jen o hraní her, jde o prožití každého okamžiku s naprostou intenzitou a precizností. Získejte herní výhodu až do posledního detailu.

Navíc je monitor vybaven operačním systémem Tizen, takže si budete moci dopřát zážitek jako na Samsung Smart TV.

Cena: 11 990 CZK

Odkaz: https://www.samsung.com/cz/monitors/gaming/odyssey-g65b-g6-32-inch-240hz-1ms-curved-qhd-1440p-ls32bg650euxen/