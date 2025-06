Level up i v reálném životě. Ten nejlepší tah? Začít investovat včas

27. 6. 2025 10:55 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Každý level má svůj začátek. U peněz to platí taky. A ten investiční by měl přijít co nejdřív. Kdo začne investovat dřív, má v dospělosti náskok. A nepotřebuje k tomu ani velké částky.

Proč mladí často neřeší investování?

Spousta mladých má pocit, že investování je něco, co se jich zatím netýká. Někdo si myslí, že je na to ještě čas. Jiný zase, že bez větší částky nemá smysl vůbec začínat. A pak jsou tu i ti, které odrazuje složitost. Výrazy jako akcie, dluhopisy, diverzifikace nebo ETF znějí jako něco z úplně jiného světa.

Když máš pár tisíc na účtu, často se ti zdá rozumnější si za to koupit něco hned, třeba nový telefon nebo herní vybavení, než to někam posílat s vidinou budoucnosti, která je ještě daleko.

Realita ale je, že právě čas je při investování největší výhoda. I menší částky se dokážou postupně zhodnotit, pokud jim dáš dost prostoru. A díky moderním platformám, jako je Portu, dnes už opravdu nepotřebuješ být finanční analytik, abys mohl investovat efektivně. Vše je jednoduché a přehledné.

Jednoduchý start pro každého, kdo nechce zůstat na nule

V každé hře platí, že kdo se chytí hned na začátku, hraje s výhodou. U investování je to podobné. Když dáš penězům čas, mohou postupně růst, aniž bys musel složitě plánovat každý krok.

zdroj: Portu

Pro mladé do 26 let je tu možnost, jak začít jednoduše a bez zbytečných překážek. S Portu <26 zvládneš všechno z mobilu, začít můžeš už od 100 Kč a navíc se zvýhodněným poplatkem.

Registrace i samotné investování jsou rychlé, intuitivní a přehledné. Tvůj investiční plán se ti přizpůsobí podle toho, co od něj očekáváš. Ať už jde o klidnou jízdu nebo dynamičtější tempo.

Co z toho máš?

Investováním si buduješ náskok, který oceníš až za pár let. Třeba při hledání vlastního bydlení, při cestování nebo jednoduše tehdy, až budeš chtít mít víc možností a větší klid v peněžence.

Ačkoliv se to nemusí zdát, právě začátek dospělosti je ideální čas na to, udělat první krok. Když si z investování uděláš zdravý návyk už teď, budeš mít v budoucnu mnohem snazší pozici než ten, kdo s tím začne “až někdy potom”.

Ve hrách hraješ o XP. Tady jde o něco víc, o tvoji budoucnost. Tak proč to nezkusit?

Nezapomínejte však nato, že investování je spojeno s riziky a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím si důkladně prostudujte dostupné informace a zvažte svou finanční situaci, cíle a toleranci k riziku.