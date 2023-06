LEVEL #328 – Zpátky do pekla

24. 6. 2023 11:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

JDE TO I BEZ E3 - NOVINKY, NOVINKY A NOVINKY

Letošní rok měl být návratem E3 po covidových přestávkách. Místo akce pro tvůrce a novináře ale došlo na definitivní rozdrobení herního průmyslu na samostatné prezentační bloky, kterým letos vévodila Xbox Showcase. Z množství oznámení jsme pro vás vybrali ty, které nám v redakci připadaly nejzajímavější, a na které se těšíme bez ohledu na to, jestli už znají své datum vydání.

zdroj: Archiv

SAM BARLOW – PŘÍBĚHŮM MUSÍME VRÁTIT SVOBODU

Sam Barlow, bořitel tradičního herního narativu. Ústřední motiv jeho přednášky z brněnské konference Game Access vzbudil pochopitelný zájem a byla by velká škoda nevyužít přítomnosti proslulého autora. Jonáš Kříž vyzpovídal Sama Barlowa přímo na brněnském výstavišti. Tématem jejich povídání je nejen Barlowova kariéra v herním průmyslu, ale také jeho náhled na vyprávění ve videohrách nebo jeho vztah k filmové produkci.

zdroj: Archiv

LAST TRAIN HOME – BRNĚNSKÝ POMNÍK ČESKOSLOVENSKÝM LEGIONÁŘŮM

V centru Brna, hned u hotelu Grand, se poslední dva roky usilovně na něčem pracovalo. Studio Ashborne Games dlouho drželo pod přísným utajením všechno, co se jejich vlastního projektu týče. Ještě před slavnostní prezentací na PC Gaming Show jsme ale měli možnost jejich útulné kanceláře navštívit osobně a získat spoustu zajímavých informací o legionářském Last Train Home z první ruky. O tom i historické kontextu československých legionářů v Rusku píše Zdeněk Ležák.

zdroj: Archiv

DIABLO IV – JAK UDĚLAT HRU, KTERÁ VÁS UŽIVÍ CELÝ ŽIVOT

Pekelné brány se otevřely a hladově pohltily hráče bez ohledu na cokoliv. Mezi oběti se zařadili i legendy Levelu - Radek Friedrich a Petr Bulíř. Společně se pustili nejenom do boje s démony, ale také do článku, ve kterém se věnují jedné zásadní skutečnosti – když vymyslíte funkční koncept videohry, jako je například systém akčního RPG ve stylu Diabla, máte vlastně na zbytek života vystaráno. Nebo to až tak růžové není?

zdroj: Archiv

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – A ŽILI ŠŤASTNĚ AŽ DO DALŠÍHO DÍLU

Nová Zelda sklízí od vydání v podstatě výhradně pozitivní ohlasy, byť se někteří hráči a novináři pozastavovali nad tím, že to je vlastně “jen” Breath of the Wild s novými mechanikami. Skoro by se chtělo říct, že jde o nezvratný osud nejrůznějších pokračování. A právě této problematice se s typickým humorem a nadsázkou věnuje v doprovodné eseji k recenzi Tears of the Kingdom Jiří Pavlovský, který si bere na paškál osudy hrdinů napříč sériemi v popkultuře jako takové.

zdroj: Archiv

LESK A BÍDA PROCEDURÁLNÍCH SVĚTŮ – NEKONEČNÉ HRY, KTERÉ SE NIKDY NEOMRZÍ

Stále větší hry si žádají stále více práce. Tedy za předpokladu, že se nerozhodnete jako vývojáři svěřit část práce na detailní výrobě herních světů generování. To se může zdát jako novinka v kontextu stále mocnějších nástrojů postavených na bázi umělé inteligence, ale pravdou je, že tu s námi generované světy byly dávno před tím. Povídání o hrách jako No Man’s Sky, Dwarf Fortress nebo detektivním počinu Shadow of Doubt nabízí ve svém textu Ondřej Gogela.

zdroj: Archiv

APLIKOVANÁ TEORIE BLIZZARDU – TŘICET LET ALLENA ADHAMA

Na vhled do fungování společnosti Blizzard není nikdy špatný čas. Tentokrát se text potkal s vydáním Diablo IV a skvěle ho doplňuje. Čím? Text vychází z přednášky spoluzakladatele Blizzard Entertainment Allena Adhama, který se rozhodl rozpitvat třicet let fungování firmy a její filozofii při designování her, které, řekněme si upřímně, často zásadním způsobem měnily tvář herního světa. Adham ve svém více než hodinovém povídání proletěl jednotlivé tituly a přidal plno zajímavostí, o kterých jste možná vůbec nevěděli.

zdroj: Archiv

SEXUALIZOVANÝ FANSERVIS – SKVĚLÝ NÁSTROJ VS. ČIRÉ ZLO

Vzpomínáte si na nějakou tu aféru s přílišnou sexualizací ženských herních postav? Od Lary Croft přes Overwatch až po League of Legends se line velmi tenká hranice, na které se pohybují autoři i fanoušci. Sexualizace je nicméně široké téma a může být důležitou součástí vizuálního designu a způsobu, jakým je postava prezentovaná hráčům a jejich fantaziím. O tom, kde se ještě dá bavit o vkusu, a naopak o tom, co už je zbytečně moc, píše ve svém textu Kateřina Kovandová.

zdroj: Archiv

BLOODNET – O UPÍRECH A ČIPECH

Cyberpunk před cyberpunkem s troškou krvavých kousanců navíc. V dobách, kdy se autoři teprve okrajově bavili tím, jak by mohlo asi vypadat zapojení člověka do jakéhosi metaverza začala v USA vznikat hra, která chtěla spojit klasický romantizovaný koncept upírů s moderní technologií – a tak vznikla Bloodnet. Fascinující příběh vývoje plný překračování popkulturních milníků popisuje v tradiční Making of rubrice Pavel Dobrovský.

zdroj: Archiv

HRÁČŮV PRŮVODCE PO ZOBRAZOVAČÍCH VOL. 2 - POJMY A DOJMY

V Levelu 327 se Jakub Malchárek podíval na zoubek především samotné technologii a způsobům podsvícení jednotlivých panelů, tentokrát ale zacházíme ještě o něco hloubej do technologické nory. V článku se dozvíte víc o pojmu HDR, o důležitosti správné volby kabelů pro zapojení jednotlivých zobrazovačů, dojde i na PWM, tedy pulse-width modulation a nakonec se dozvíte víc o technologii G-Sync, kterou si Nvidia dlouhé roky vázala velmi natěsno na svůj hardware.

zdroj: Archiv

