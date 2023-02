LEVEL #325: Hogwarts Legacy

19. 2. 2023 18:37 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Kouzelnický svět Harryho Pottera ovlivnil celou generaci, dnes už možná generace, a přivedl k četbě bezpočet mladých lidí, kteří hladově vyhlíželi sovu se zvacím dopisem do Bradavic. Jejich sny se začaly plnit naplno letos, kdy vyšla Hogwarts Legacy. Není to ale zdaleka jediný fenomén, který si zabral své právoplatné místo v prvním Levelu roku 2023, který kromě starých známých tváří, rubrik a textů přináší i dvě novinky.

REAKTOR – MARTIN SCHOVANEC & MAREK ROSA

Zmíněnými novinkami jsou dva nové komentáře, které budete na stránkách Levelu do budoucna vídat. Jde vpravdě o silné posily do komentátorského týmu, přičemž obě posily působí ve zcela odlišných odvětvích. Prvním je zakladatel tuzemského herního obchodu Xzone Martin Schovanec, který se v prvním komentáři podíval na zoubek krabicovkám – tedy fyzickým kopiím her. Na druhé straně pak stojí Marek Rosa, který nejen založil Keen Software House, ale v současnosti působí jako technický ředitel v GoodAI, kde se pracuje na univerzální umělé inteligenci. Jejich texty si určitě nenechte ujít v tomto čísle i v budoucnosti.

ROZHOVOR – JASON SCOTT

Štěstí přeje připraveným, chtělo by se říct. Muž, který je dnes jednou z tváří serveru Archive.org, se totiž zjevil v Praze a Pavel Dobrovský neváhal ani vteřinu, vyrazil přes město a setkal se s kurátorem softwarové verze tohoto obrovského archivu. V rozhovoru se dočtete nejen o nutnosti digitalizovat a archivovat lidské vědění, ale také o Scottových osobních pohledech na věc, přetahovanou s majiteli značek nebo o Scottově vlastním postavení ve světě online archivátorů.

QUO VADIS, NEED FOR SPEED?

Třicáté výročí závodní série se nezadržitelně blíží, ale jak se ptá ve svém textu Vincent Olejník, je tu reálný důvod k oslavám? A dorazí vůbec někdo? Série má za sebou plno přešlapů i zářných momentů. Od doby, kdy vládla světu v rámci neonem podsvícených titulů, je už dávno pryč. Spolu s loňským vydáním Need For Speed Unbound se ale zdá, že by autoři mohli být na dobré cestě. Nejen o tom se můžete dočíst v eseji a recenzi.

HOGWARTS LEGACY – VYČARUJ MI POPKULTURNÍ FENOMÉN

Alenka v říši divů, William Shakespeare, Matrix. Co mají společného? Jsou to kulturní fenomény, které si nacházejí další a další cestu do děl následujících let a dekád. Díla pak sypou odkazy z rukávu a člověk může mít často pocit, že nemluví s člověkem, ale se zásobníkem nejrůznějších hlášek. Přesně o fenoménech fenoménů, a také nové hře ze světa Harryho Pottera, se rozepsal Jirka Pavlovský, jehož text si rozhodně nechcete nechat ujít.

OD EXCALIBURU PO LEVEL – HERNÍ ČASOPISY NA TUZEMSKÉM TRHU

O Česku se člověk často doslechne, jak jsme vlastně malá země, která má ale na počet obyvatel často fascinující metriky v nejrůznějších odvětvích. Jedním z nich byla bezpochyby i herní žurnalistika na přelomu tisíciletí, kdy u nás existovala pěkná řádka herních časopisů, které občas vznikaly a zanikaly jako na běžícím pásu. Na historii herních médií i odkaz zakladatele Excaliburu Martina Ludvíka se podíval Martin Žemlička.

RADIM ZEIFART & NICE.FILM – TOVÁRNA NA FILMEČKY OD BLIZZARDU

V komunitách kolem her se často rodí nevídané talenty, které zásobují internetové prostředí svými fascinujícími výtvory. Většinou ale končí právě u nadšeného souhlasu komunity a uznalém poplácání po rameni. Není to případ Radima Zeifarta, kterého můžou znát hráči World of Warcraft pod přezdívkou Hurricane. Ano, přesně ten Hurricane, jehož videa doprovázející neoficiální servery a tamní raidy už několik let plní stránku komunitních webů, kde fanoušci dlouho volali po jeho zapojení do Blizzardu. O cestě českého tvůrce videí pod křídla autorů World of Warcraft se dočtete v textu Honzy Horčíka.

CONTROL FREAK CLIFF BLEZSINSKI – AUTOBIOGRAFICKÁ TEČKA ZA HERNÍ KARIÉROU

Zdá se, že se s knihami napsanými herními vývojáři definitivně roztrhl pytel. Jednou ze zajímavých knih je i povídání Cliffa Blezsinskiho, který letos oslaví osmačtyřicáté narozeniny a řeklo by se, že bude na vrcholu tvůrčích sil. Cliff stojí za úspěchem série Gears of War, pracoval v Epic MegaGames na vzniku prvního dílu série Unreal, a na pozadí toho všeho se odehrával jeho soukromý život, kterému se detailně věnuji ve své autobiografii. Rozebírá ji Marek Bílek.

NA KRÁLOVĚ POLI – OHLÉDNUTÍ ZA SÉRIÍ KING’S FIELD

Specifický rukopis japonské FromSoftware se začal utvářet dávno před tím, než se na svět podíval první díl série Dark Souls. Před potemnělou sérií a jejími následovníky totiž v dílnách společnosti, původně se věnující obchodnímu softwaru, vznikla série King’s Field, která předznamenala mnohé z toho, co mělo teprve přijít. Fascinující historii se věnuje ve svém textu levelácký korespondent Damiano Gerli, jehož text přeložil Pavel Dobrovský.

THE GETAWAY – JAK TEAM SOHO PŘIŠEL K HŘÍŠNÝM LIDEM MĚSTA LONDÝNSKÉHO

“Udělali jsme film, který jste mohli hrát.” Tak vzpomíná na vývoj The Getaway Brendan McNamara ze studia Team Soho. Tým nejprve pracoval na závodních hrách, ale s tím, jak se začínal na přelomu tisíciletí měnit herní průmysl, začali i sami autoři pokukovat po něčem jiném. Větším. Filmovějším. Už nestačilo jen okopírovat městské honičky. Začalo tak mapování londýnských ulic, psaní příběhových linek a tvorba jedné z přelomových her, která vyšla na PlayStation 2. Více o historii vývoje se dočtete v textu Pavla Dobrovského.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Need For Speed Unbound a Dead Space. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC

