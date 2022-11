LEVEL #323: Bůh války je zpět

14. 11. 2022 9:31 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Konec světa se nezadržitelně blíží, dost možná je už dokonce tu ve chvíli, kdy tento text čtete. Ale ani severský Ragnarök nezabránil ve vzniku nového čísla časopisu LEVEL, které se pyšní nejen Kratem na obálce, ale také spoustou článků, které se věnují obrovskému pokroku na poli vývoje her díky Unreal Engine 5, kooperativnímu hraní RPG nebo hraní s potomky, a nechybí ani další pravidelná porce čtiva.

RADAR – LORD OF THE RINGS: RETURN TO MORIA

Seriál Rings of Power na motivy díla J.R.R. Tolkiena vzbudil reakce všeho druhu, od nezakrytého nadšení až po krajní odpor, přičemž oba tábory se samy rozdělovaly na ty, kteří velebí, nebo hanobí různé části a aspekty seriálu. Přesto existuje jeden prvek, nad kterým vousatou hlavou pokyvovala většina diváků a uznání přidávali i ti, kterým se seriál příliš nezamlouval – trpaslíci se povedli. Návštěva Morie v dobách největší slávy nenechala jediný vous suchým a teď se nejedno oko upíná k připravované survival hře právě z prostředí trpasličích dolů.

zdroj: Archiv

ROZHOVOR – JÖRG TITTEL

Realismus nás omezuje a herní mainstream chrlí vyprázdněný obsah nabízející zábavu, kterou můžeme dostat i v kasinu. Filmař, spisovatel a vývojář Jörg Tittel s trochou nadsázky připomíná obdobu herního revolucionáře. O tom, proč vidí současný stav průmyslu počítačových her tak kriticky, i o jeho nové hře, pro kterou se inspiroval pracovními podmínkami logistických center Amazonu, o tom všem se dočtete v rozhovoru Jonáše Kříže.

zdroj: Archiv

GOD OF WAR RAGNARÖK – JAK NA KONEC SVĚTA

Konec světa tu s námi je tak nějak od samého začátku. Koncept o konci všeho a všech, nebo přinejmenším způsob jakéhosi restartu společnosti, provází nejrůznější náboženství i filozofie všech druhů. Nejen severský Ragnarök se tak stal námětem doprovodné eseje Karla Vaňka ke zbrusu novému dílu série God of War, která ale ke svému konci zatím v žádném případě nemíří. Naopak, kvalitativně směřuje výš a výš.

zdroj: Archiv

GROUNDED – BOJ O PŘEŽITÍ

Hry o přežití si v posledních letech a snadnému způsobu tvorby získaly své pevné místo mezi dalšími herními žánry. Důkazem může být i Grounded z dílny Obsidian Entertainment, kteří jsou jinak proslavení především svými RPG tituly. S tím, kam všude hráče jednotlivé survival tituly berou, se tak nabízí otázka, jestli jsou znalosti získané z her přenositelné do praxe, nebo jestli jsme na tom byli lépe jako děti budující domečky v lese. Více se dočtete v textu Jana Hrbáče.

zdroj: Archiv

CO PRO SVĚT ZNAMENAJÍ MODDEŘI – A TEĎ UŽ SI HRY BUDEME DĚLAT SAMI

Modování her pro spoustu z hráčů představovalo první kontakt se způsobem, jakým se hry tvoří. Jakýsi reverse engineering říznutý vlastní autorskou vizí a zároveň velmi striktně omezený tím, co nás nechají samotné modované hry dělat. Zatímco ve spoustě případů šlo pouze o interní zábavu, z jiných modifikací se vyvinuly zcela samostatné tituly, a především pak nové žánry, které pomáhaly utvářet současnou herní scény. O některých z nich, a o přínosu moderské scény, se dočtete v textu Honzy Horčíka.

zdroj: Archiv

JED JSEM, SNĚD JSEM – OTESÁNEK EMBRACER POLYKÁ STÁLE VĚTŠÍ SOUSTA

Jakmile vám jednou něco zachutná, jen těžko si budete libovolnou dobrotu odebírat. Ať už jde o pizzu, indickou kuchyni nebo nakupování herních studií a popkulturních licencí. Ten poslední příklad se pak vztahuje především na skupinu Embracer, která vznikla velmi nenápadně ve Švédsku v hlavě Larse Wingeforse. Jeho příběh i příběh skupiny Embracer, stejně jako vyhlídky do budoucna, dojmy samotných vývojářů spadajících pod Embracer, nebo vyhlídky do budoucna rozebírá ve svém textu Martin Bach.

zdroj: Archiv

DVEŘE JAKO PROBLÉM – VEJDI A NEUŠKOĎ

Dveře, náš společník na denní bázi, nad jehož přínosem vůbec nepřemýšlíme. Otevřeme, zavřeme, jdeme. I když je koncept dveří velmi snadno uchopitelný jako dveře samotné, pro vývojáře můžou znamenat překvapivé překážky a zrádné situace, kterých je třeba se při tvorbě her vyvarovat. Nejen o roli dveří ve hrách se ve svém textu rozepsala Lenka Krsová, která pracuje jako designérka ve Warhorse Studios.

zdroj: Archiv

SPIELEN SIE, BITTE – JAK SE HRAJE V NĚMECKU

Pro novináře je srovnávání nejrůznějších metrik s našimi německými sousedy velmi populární, byť ne vždycky fér. Přesto je nás největší soused velmi atraktivní destinací i pro herní studia, vývojáře a hráče, a to nejen kvůli pořádání gamescomu. Aby také ne, když nám Německo dalo sérii Gothic, pracuje se tam na Anno 1800 a přitahuje také fanoušky farmaření a simulátorů díky Farming Simulator. O tom, jak vypadá, a především kam směřuje německý herní průmysl se rozepsal Ondřej Koch.

zdroj: Archiv

TŘETÍ VLNA VIRTUÁLNÍ REALITY – VIRTUÁLNÍ REALITA PŘIŠLA A ZASE ODEŠLA

Někdo může v kontextu vývoje a dostupnosti virtuální reality mluvit o zklamání. Tím někým je v případě Levelu Michal Rybka, který scénu kolem nejrůznějších přileb dlouhodobě sleduje a v jednom z hlavních textů nového čísla se detailně rozepisuje nad postupem jednotlivých vln virtuální reality, jejich následném odchodu, a také o čekání na to, co by vlastně měla virtuální realita nabídnout a jestli se vůbec někdy světa s přilbou na hlavě někdy dočkáme.

zdroj: Archiv

DRAČÍ HISTORIE – PRVNÍ ČESKÁ DABOVANÁ HRA

Na mapě českého herního průmyslu má Brno své speciální místo, o čemž asi nikdo nepochybuje. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, se jmenuje Dračí historie. Projekt, který vznikl v hlavách studentů tamního gymnázia Slovanské náměstí, a který spojil Pavel Pospíšil. Na Dračí historii si nějakým způsobem podíleli autoři jako Jarek Kolář nebo Jakub Dvorský, ale také vycházející brněnští herci, jako Jan Budař nebo Iva Pazderková, kteří hru nadabovali. Celý příběh vývoje si můžete přečíst v textu Pavla Dobrovského.

zdroj: Archiv

V tomto čísle najdete na plakátech motivy A Plague Tale: Requiem a Scorn. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

zdroj: Archiv

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 99 korun - je tedy o padesát korun levnější než na stáncích. Všechny podstatné informace o tom, jak elektronický Level získat, najdete v tomto článku. Prostřednictvím aplikací Alza Media, Floowie a O2 Knihovna si také e-verzi Levelu můžete přečíst na webu nebo na zařízeních s iOS či Androidem. Stačí k tomu mít jen JEDEN účet, a tím pádem i JEDEN zakoupený časopis.

Podrobný obsah LEVEL 323 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

LEVEL 321 vychází 16. prosince 2022

zdroj: Archiv