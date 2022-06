LEVEL #320: Kapesní peklo

27. 6. 2022 9:46 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Těžko říct, jestli si Blizzard pro vydání svého překvapivého mobilního hitu v podobě Diablo Immortal objednal i pekelné venkovní teploty, ale jako marketingový trik pro intenzivnější zážitky s mobilním displejem přilepeným ke kůži to rozhodně funguje. Ovšem nejen Diablem je člověk živý, a tak v novém čísle Levelu najdete i povídání o nové hře Phonopolis od Amanita Design, rozhovor s veteránem české i slovenské herní scény Eugenem Hartonem a další zajímavé texty. Ponořte se do nového čísla s námi za zvuků právě vydaného nového alba Porcupine Tree.

Mnoho trailerů – zajícova smrt aneb tah na E3

Letos jsme se klasické konference E3 opět nedočkali. Na místo ní si skoro každá větší společnost udělal vlastní prezentaci, na kterých nás zahrnuli novými tituly. Některé nejzajímavější jsme pro vás vybrali do čtyřstránkového textu, který uvozuje zamyšlení od Petra Poláčka, které má jednu zásadní myšlenku – Microsoft potvrzuje svoji sílící dominanci. Počet her přibývajících na Game Pass nekončí a s novými oznámenými tituly se mají hráči dvojnásob nač těšit.

zdroj: Archiv

Eugen Harton – Jak se staví cheat

Veterán československé herní scény Eugene Harton si prošel zajímavou zkušeností v Bohemia Interactive, kde se aktivně podílel na současné podobě DayZ, pomáhal dotáhnout do konce Dying Light 2 a právě v Praze založil nové studio pod hlavičkou PixelAnt Games. Jeho kariérou se nicméně celou dobu táhne především problematika cheatování a boje proti hráčům, kteří se snaží ohýbat si pravidla podle svých aktuálních chutí a potřeb. O tom všem si s Eugenem povídal Marek Bílek.

zdroj: Archiv

Avantgardní Amanita – Pohled do zákulisí tvorby Phonopolis

Amanita se pomalu ale jistě proměňuje do podoby herní společnosti, která projekty ráda zastřešuje a pomáhá autorům s jejich realizací a vydáním. Je to případ Creaks od Radima Jurdy a bude to také případ Phonopolis, papírové adventury, která se řadí na druhé místo v kategorii nejdéle vyvíjených titulů v Amanitě. Autorská trojice Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál se podělili o zážitky z přípravy nového titulu, o kterých píše Ondřej Koch.

zdroj: Archiv

Diablo Immortal – Proč bychom měli chtít AAA hry na mobilu?

Časy, kdy Blizzard udával tempo herní scéně a přidruženým trendům, jsou asi nenávratně ztraceny, přesto se společnosti daří dělat vlny s nedávno vydaným Diablo Immortal. Jan Hrdlička se rozhodl využít příležitosti, aby nové Diablo nejen zrecenzoval, ale podíval se také na problematiku hraní na telefonech. V eseji se dočtete o titulech, které sice spadají pod známou značku, ale jen stěží je můžete označit za AAA, a také o hrách, které se naopak vyčleňují ze zajetých kolejí a pomáhají dělat mobilnímu hraní dobré jméno.

zdroj: Archiv

Trek to Yomi – všichni úpíme pod vlivem japonské kultury a jejím okovaným sandálem. A líbí se nám to

Jednou z mála životních jistot jsou články Jirky Pavlovského. Tentokrát se Jirka pustil do recenzování žánrového dobrodružství Trek to Yomi, které je spíše poctou samurajským filmům než zázračnou hrou. A právě na téma infiltrace japonské kultury, manga sérií a anime do naší společnosti se Jirka zamyslel v eseji, která vás mimo jiné seznámí s problematikou vyjednávání japonských licencí pro český trh.

zdroj: Archiv

Fanoušci v šedé zóně – Právní pohledy na neoficiální remaky, remastery a mody

Fanoušci rádi berou věci do svých rukou, obzvlášť potom v situacích, kdy samotní vývojáři mlčí, o svá dítka se nestarají nebo je vydávají ve stavu, který neodpovídá hráčským očekáváním. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy hráči/autoři sami s výsledky své práce vyrukují na veřejnosti. V podstatě v ten stejný moment se totiž stávají terčem společností, které si hájí svá autorská práva a licence. O problematice fanouškovské tvorby píše videoherní právník Jaroslav Menčík.

zdroj: Archiv

Koně z polygonů – Nejčastější zvířecí kámoš od Agro až po Klepnu

Redakce časopisu Kůň, přítel člověka, by byla jistě z textu věnovaného koňským společníkům nadšená. Jankovitým kobylám, všudypřítomné Klepně i nejvěrnějším společníkům z Red Dead Redemption 2 se dívá na zoubek Silvie Chlumcová, která se věnuje nejen přehledu her s koňskými protagonisty, ale také způsobům, jakým jsou koně designování po stránce vzhledu, chování nebo fungování ve hrách.

zdroj: Archiv

Konec herního železa – Hraní v cloudu a výpočty na serverech

Od cloudového ukládání dat jsme se dostali do doby, kdy se průběžně blížíme ideálu cloudového hraní, byť k všeobecně přijímané samozřejmosti a snadné dostupnosti máme ještě stále daleko. Problematice cloudového hraní, jeho rozšíření a také potřebám jednotlivých společností přijít s vlastní verzí cloudové služby na streamování hraní, stejně jako nárocích na hardware pro poskytovatele, píše ve svém textu Jakub Michlovský.

zdroj: Archiv

Stroje z minulosti vrací úder – Jak se hraje na nostalgických strojích s HDMI

Na jedné straně máme cloudové hraní a nejmodernější technologie, na straně druhé máme potřebu a chuť se vrtat v minulosti a konstruovat zařízení, která připomínají a chovají se jako čtyřicet let staré platformy. Jen mají u sebe HDMI kabel, je možné je různě upravovat a přenášet autentické zážitky novým generacím hráčů a hráček. O dojmech z hraní na nejrůznějších archivně-moderních konzolích a platformách píše Michal Zoubek.

zdroj: Archiv

Plnohodnotná náhrada CRT monitoru – CRT se dnes stává žádanou a drahou komoditou

Na stole máte dost možná širokoúhlý monitor podporující 4K rozlišení. Monitor je úzký a poměrně lehký a zdá se, že obraz by nemohl být lepší stejně jako funkčnost a výdrž monitoru. Jenže zatímco si čtete tento text na zmíněném monitoru, někde ve sklepě nebo na půdě se možná schovává mnohem těžší a objemnější poklad – CRT monitor. Právě kvalitám těchto postarších obrazovek se věnuje ve svém textu Michal Rybka, který popisuje důvody, proč bude těžké se kvalitám CRT obrazovek kdy vyrovnat.

zdroj: Archiv

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Galactic Civilizations IV a Phonopolis. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

zdroj: Archiv

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 99 korun - je tedy o padesát korun levnější než na stáncích. Všechny podstatné informace o tom, jak elektronický Level získat, najdete v tomto článku. Prostřednictvím aplikací Alza Media, Floowie a O2 Knihovna si také e-verzi Levelu můžete přečíst na webu nebo na zařízeních s iOS či Androidem. Stačí k tomu mít jen JEDEN účet, a tím pádem i JEDEN zakoupený časopis.

Podrobný obsah LEVEL 320 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

LEVEL 321 vychází 2. září 2022