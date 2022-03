LEVEL #317: Ve jménu lidskosti

1. 3. 2022 14:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

První LEVEL roku 2022 se postavil čelem k vlně her, která se na redakci nemilosrdně řítí a přináší pravidelnou porci oblíbeného obsahu. Hlavní místo a obálku si pro sebe zabralo pokračování survival akce Dying Light, ale jde jen o špičku ledovce – herně i obsahově nabité číslo nenechalo nit suchou na některých restech loňského roku. Také v něm ale došlo na očekávaný hit letošního roku Horizon Forbidden West.

Elden Ring & 1428: Shadows over Silesia

Michal Vojkůvka se naposledy před vydáním vyrazil prozkoumat taje, radosti i slasti novinky od FromSoftware. Elden Ring v sobě kombinuje osvědčenou formuli „souls“ her, přidává navíc obrovskou variabilitu v soubojovém systému nebo autorský rukopis George R. R. Martina. Pravý opak extrémně silného autorského týmu zastupuje jednomužné české studio Petra Kubíčka. Petr zveřejnil neveřejné demo očekávané historicko-nadpřirozené hry zasazené do husitského Slezska. O dojmech se rozepsal Kuba Špiřík.

zdroj: Archiv

Tale of Tales – Auriea Harveyová a Michaël Samyn

O hrách, umění, herním umění nebo uměleckých hrách se dá napsat spousta věcí. Ale málokdo má k podobné problematice tak blízký vztah jako autorská dvojice Auriea Harvey a Michaël Samyn. S nimi se v Římě sešel náš korespondent Damiano Gerli a pustil se společně s dvojicí do úvah nad prolnutím umění a her, stejně jako do historie vzniku projektů, které bořily klasické vnímání videoher.

zdroj: Archiv

Dying Light 2 - Tady se pořád jenom čeká

Práce na Dying Light 2 trvaly dlouho. Na jednu stranu se chce říct, že na hry už jsme všichni zvyklí čekat. Na druhé straně jsou tituly oznamovány prostřednictvím nejrůznějších teaserů s takovým předstihem, že je pak velmi těžké udržet o nich vůbec zdravé povědomí. Esej na toto téma sepsal Dan Kremser a Dying Light 2 samozřejmě i recenzoval.

zdroj: Archiv

Inscryption – Minimalistický herní design

Jak málo stačí k úspěchu? Chytrý nápad, efektivní řešení a snadné pochopení. Třeba roztodivní ptáci, prak a dostatek věcí ke zboření. Nebo byste dokázali označit a zdůvodnit, proč tituly od FromSoftware budou spadat do stejné kategorie jako recenzovaný hit letošního roku – Inscryption? V eseji se hernímu designu a hře samotné věnuje Zdeněk Záhora.

zdroj: Archiv

Pokémoni na síti – Pokémon Legends: Arceus

Pokud byste mohli některou z pokémoních her označit za opravdu novou, bude to Legends: Arceus, která mění zajetou formulku, přidává do mixu něco málo z Pokémon Snap a také RPG s otevřeným světem. Jenže takovýto počin musí v zarytých fanoušcích vyvolávat nejednu otázku, která donutí zamyslet se nad tím, kolik žánrů mají Pokémoni na svém kontě, čemu se brání, a čemu by třeba mohli v případě úspěchu Legends být. Není pozdě na pokémoní MMO? O tom všem píše Pavel Skoták.

zdroj: Archiv

Když Microsoft nakupuje – Leden 2022 bude patřit do herních učebnic dějepisu

Máte prosperující firmu, ale začnou vás provázet skandály, sype se portfolio, vývoj nových titulů ze známých značek nabírá zpoždění. Co s tím, říkáte si? Domluvte se s Microsoftem! Velmi zjednodušeně a s nadsázkou by se tak dal zhodnotit odkup Activision Blizzard Microsoftem, kterému se v Levelu věnují Dan Vávra, Lukáš Macura a ve zvláštním textu také Marek Schwarzmann, který se věnuje mimo jiné psaní o bankovnictví pro E15.

zdroj: Archiv

Dnes vařím já! - Hry jako základní propagátor obezity

K čemu lékárničky a první pomoc. Chce to pořádný kus žvance a chipsy z pytlíku rovnou do žíly jako v jedné z epizod Simpsonových. Jídlo je návykové. Je ve hrách, ale jsou i hry přímo o něm. Pixelovaté jídelní orgie nás provázejí už dlouho a způsoby stravování ve hrách jsou stále komplexnější a vypečenější. Alespoň o tom píše Jirka Pavlovský ve svém šťavnatém článku k nakousnutí.

zdroj: Archiv

Mickeyho miliardový klubík – Disney na nejisté cestě k hráčům

Parcelování a vytyčování hranic mezi herními společnostmi běží na plné obrátky, akvizice stíhá akvizici. O kus dál je ale pozoruje zmatený už téměř stoletý stařík s obrovskýma ušima – Mickey Mouse, symbol Disneyho impéria. Tomu se sice daří v nejrůznějších oblastech zábavy a trávení volného času, jen ve videoherním průmyslu stále čeká na svůj velký úspěch. O historii a koketováním Disneyho se světem videoher píše Ondřej Švára.

zdroj: Archiv

Slovenské textovky v anglickém kabátě – Herní archeologové a náročný lokalizační projekt

Přiblížit světu svoji tvorbu není příliš složité. Tedy alespoň pokud máte přístup k internetu a umíte anglicky. Jenže co dělat v situaci, kdy historická tvorba vznikala bez větších možností šíření a slovensky, navíc ve specifickém historicko-kulturně-politickém prostředí, které v textových adventurách hraje svoji nezaměnitelnou roli? O problematice překladu starých textových her pro západní kolegy herní historiky píše trojice autorů ve složení Maroš Brojo, Marián Kabát a Slavomír Labský.

zdroj: Archiv

Gods – Božská akce od Bitmap Brothers

Rockové hvězdy z Bitmap Brother nebyli jen “ti kluci od her”, ale především autoři mnoha nezapomenutelných titulů jako Xenon. Autorský tým se ale jednoho dne rozhodl vrátit nohama zpátky na zem ze světa vesmírných stříleček, spojil síly s programátorem Stevem Tallem a začal pracovat na něčem božském. Tím se stala platformová legenda Gods, o jejímž vzniku píše v tradiční Retro rubrice Pavel Dobrovský.

zdroj: Archiv

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Dying Light 2 Stay Human a Pokémon Legends: Arceus. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

zdroj: Archiv

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 99 korun - je tedy o padesát korun levnější než na stáncích. Všechny podstatné informace o tom, jak elektronický Level získat, najdete v tomto článku. Prostřednictvím aplikací Alza Media, Floowie a O2 Knihovna si také e-verzi Levelu můžete přečíst na webu nebo na zařízeních s iOS či Androidem. Stačí k tomu mít jen JEDEN účet, a tím pádem i JEDEN zakoupený časopis.

Podrobný obsah LEVEL 317 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

LEVEL 318 vychází 1. dubna 2022