LEVEL #310: Vikinský blesk z čistého nebe

Poslední týdny se nesou ve znamení vikinského fenoménu Valheim, který si našel cestu i na stránky Levelu. Dalším fenoménem dnešní doby je ovšem i otázka školství a vzdělávání, které už rok trpí (stejně jako my všichni) kvůli COVID-19. A právě školství a vzdělávání v oblasti videoherní zábavy se v tomto čísle věnujeme v rámci hlavního textu. Připravili jsme si toho však pro vás mnohem víc včetně rozhovoru s jedním z veteránům českého herního vývoje.

Valheim – Nečekán, nezván, vylodil se survival

Valheim patří do kategorie her, o kterých se napřed nemluví vůbec, a pak o nich naopak slyšíte ze všech stran. Ve vikinském survivalu se toho dá už teď podniknout neuvěřitelně mnoho a hráči svoji kreativitu prokazují na sítích dnes a denně. Michal Zoubek neodolal volání po dobrodružství a pustil se do hraní. O svých dojmech píše v třístránkovém preview, které doprovází text od Katky Kovandové o zákulisí vývoje a plánech autorů.

Jáma pekel – Balada o Cyberpunku

Tradiční rubrika Dana Vávry se v Levelu objevu od roku 2005 a za tu dobu si nemilosrdný verdikt vyslechla pěkná řádku titulů, lidí a institucí. Tentokrát se Dan pustil do polemiky na téma CD Projekt RED, jejich titulu a Cyberpunk 2077. Pokud sledujete Danovy sociální sítě, pak asi obsah textu nebude překvapením. Pro všechny ostatní ale bude víc než zajímavou sondou do jedné z nejdiskutovanějších her posledních let.

Jan “Jabba” Zámečník – Veterán českého herního vývoje pracuje na neoznámeném projektu

Jan Zámečník za sebou má bohatou kariéru a spoustu úspěchů i zajímavých zkušeností, o nichž se ale často v kontextu herních studií nemluví. Podílel se přitom na vývoji Shade: Hněv andělů, vypráví o motion capture systému, který postavil pro studio Warhorse, na němž je postavená část úspěchu Kingdom Come, a velmi okrajově nastiňuje i probíhající práce v jeho novém studiu LoudCake, které pracuje na neoznámené a pečlivě utajované novince.

Jak učit o hrách v českých školách

Komenský s Cimrmanem by měli radost, protože školství se pomalu ale jistě mění. Covidová situace pak odstartovala celospolečenskou diskusi ohledně způsobu vzdělávání. Ani jedno z toho ale není hlavním tématem článku Ondry Kocha, který se věnuje pozici videoher ve školách a možnostem, které české školství nabízí stran výuky s hrami spojených oborů. V textu najdete vyjádření zástupců státního sektoru i samotných učitelů, kteří chtějí hry do českých vzdělávacích osnov zařadit na jejich právoplatné místo.

O instalatérech a bandikutech

Crash Bandicoot je jeden ze symbolů konzole od Sony. V posledních letech si sice pravidelně nachází cestu i na další zařízení, ale na PlayStation mu to pořád sluší ze všeho nejvíc. A i když se může tvářit jako roztomilé zvířátko pro děti, ve skutečnosti jde o pěkně náročného společníka pro dospělé hráče. Nejen o tom píše ve své eseji Gábina Šuterová a v recenzi PS5 verze posledního dílu vačnatcových dobrodružství ji doplňuje Jarda Tesák.

Zaprášené silnice a divní cestující

Možná víc, než kdy jindy nám všem chybí možnost vyrazit ven za dobrodružstvím, nechat kolem sebe ubíhat krajinu a sledovat, jak na tachometru auta naskakují kilometry. Ondra Trhoň se ve svém textu věnuje fenoménu road story, který nabízí ve hrách velmi netradiční zážitek často doprovázený i originálním zpracováním, a především náporem na naši mozkovnu, v níž hry z tohoto žánru rády vyvolávají řadu otázek.

Táta, máma a jak na ně

I pokud nepatříte mezi jedince aspirující na rodičovskou roli, máte názor alespoň na svoje rodiče. A vnímáte obecné charakteristiky, které s rolí otce a matky ve společnosti a v životě pojí. Třetí takovou kategorií je ale zobrazování rodičů ve hrách, které nabízí spoustu různých podob, byť málokdy reflektuje realitu a drží se spíše zajetých archetypů. Více se dočtete v článku Terezy Krobové.

Proč nás baví scházet z cesty

“Je to sice dál, ale zato horší cesta,” zní velmi oblíbená hláška z filmu Sněženky a machři. V rozsáhlých hrách s otevřenými světy je často scházení z cesty ale tím nejlepším, co může hráč udělat. Ne snad proto, že by hlavní dějová linka nestála za pozornost, ale vedlejší úkoly a dobrodružství nabízejí vývojářům možnost se kreativně vyžít a hráčům tak nabídnout netradiční zážitky, zapamatovatelné postavy a odpočinek od neustálé honby za záchranou světa. Více se dočtete v textu Ondřeje Novotného.

Ishar: Legend of the Fortress

Francouzské studio Silmarils stojí za trilogií dungeonů Ishar z devadesátých let, ale také za nástrojem, který tehdy umožňoval snadné (a jinak velmi náročné) konverze herních titulů napříč herními systémy. Příběhu Louise-Marie Rocquese se věnuje v tradiční rubrice Pavel Dobrovský a poutavé povídání doplňuje velkým množstvím zajímavostí přímo od autorů.

Max Payne – Pomsta, Bullet Time a tisíce prázdných nábojnic

Noirová atmosféra, sarkastický agent DEA a komiksová intermezza. Na kultovní titul Max Payne vzpomínáme s láskou a nostalgickou slzou v oku všichni a výjimkou není ani Honza Olejník, který se o hraní dvacet let staré hry rozepsal v Retronautovi. Hra sice zestárla, ale s grácií sobě vlastní. Že by to bylo zpomalením času?

Na plakátch najdete...

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Valheim a Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

LEVEL 311 vychází 21. května 2021