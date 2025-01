Královské oslavy vydání Kingdom Come Deliverance II ve Smarty Praha Palladium

21. 1. 2025 15:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Nech si odvyprávět královskou výzvu, která se chystá v srdci našeho království. V den, kdy měsíc zapadne za horami, se sejdou všichni věrní příznivci a hrdí bojovníci z řad fanoušků Kingdom Come Deliverance II. Na Palladiu v Praze se uskuteční velké setkání, kde nebude nouze o vzácné podpisy, středověkou atmosféru a dary hodné těch největších rytířů. Přijď a staň se součástí legendy, která navždy zůstane v srdci české historie!

Fanoušci Kingdom Come Deliverance II, pozor! Na této jedinečné akci budete mít příležitost setkat se s Danem Vávrou, tvůrcem hry, jehož vize přivedla české království 15. století k životu, a Luke Dale, který ztvárnil Jana Ptáčka z Pirkštejna. Tohoto skvělého dua doplní Tobias Stolz-Zwilling, PR tvář celého projektu, který se postará o příjemnou atmosféru. Na místě budete mít možnost získat podpisy a vyfotit se na tematické fotostěně, která vás přenese přímo do světa Kingdom Come Deliverance II. Nezapomeňte, že tohle je jedinečná šance, jak si odnést památku od tvůrců hry!

Co by to bylo za středověkou akci bez pořádné atmosféry? Potkáte stráž z Trosek, Malešova a Ratají, kteří vás nejen pozdraví, ale také vás vtáhnou do života 15. století. Zahrajte si s nimi tradiční kostky, které byly oblíbenou zábavou na královských dvorech, a vychutnejte si autentickou atmosféru. Navíc se zde můžete vyfotit a uchovat si tak vzpomínku na tento historický okamžik.

Utekla ti předobjednávka sběratelské edice hry? Nezoufej, podařilo se nám zajistit hezký počet těchto edic exkluzivně na tuto akci! K dispozici budou verze pro PC a PlayStation 5, takže pokud chceš být mezi prvními, kdo tuto edici vlastní, určitě si ji nenech ujít. Pamatuj ale, že počet kusů je omezený jedním kusem na jednu osobu a do rozebrání zásob.

A to není všechno! Na akci budeš moci získat merchandise s 20% slevou. V nabídce najdeš trička, hrníčky, korbele a další tematické předměty, které ti připomenou atmosféru této nezapomenutelné akce. Ale pozor – zásoby jsou omezené, takže neváhej a přijď si pro svůj kousek co nejdříve! Více informací najdeš na naší micro site.

Přines své dohrané konzolové hry a odnes si Kingdom Come Deliverance II za pár grošů! Na akci budeš mít možnost využít naši tradiční Trade-in akci, kdy vykoupíme tvoje staré hry a ty si díky tomu můžeš za zvýhodněnou cenu pořídit novou pecku. Nechť tvá sbírka her zůstane vždy čerstvá a plná nových dobrodružství!

Akce začne ve 21:00, ale pokud se nemůžeš dočkat, přijď po 20:00, abychom vše stihli v klidu a bez zbytečných front. Ty budou moderovány, abys měl jasně daný směr – nejprve nákup, pak podpisy a fotky. Pokud máš hru již předobjednanou na jinou prodejnu, nepředělávej ji na Palladium, vyzvedni si ji v domluveném místě a doraz na akci večer pro fotku a podpis. Na místě také bude dostatek Day One Edicí s malým překvapením navíc, takže se určitě máš na co těšit! Podrobnosti najdeš tady.