Klasiky s novým nátěrem. Jak RTX pomáhá dostat staré hry před nové publikum

Klasické hry mají v srdcích mnoha hráčů speciální místo. Na staré legendy sice nedáme dopustit, ale s každou další instalací z GOGu si lze prakticky okamžitě uvědomit všechna ta dobová technologická omezení. To na poutavých příbězích, tehdy inovativních herních mechanikách či osobitém vizuálním stylu pochopitelně nic nemění, každopádně je fakt, že pro leckteré dnešní hráče jsou staré kousky chtě nechtě méně přístupné.

Přesto klasiky typu Doom či Quake díky své nadčasové hratelnosti a kreativitě tvůrců pořád lákají nové a nové generace. A nové generace si berou staré kousky pod drobnohled a upravují si je k obrazu svému. Pomocí dnešních moderních technologií s nimi totiž jde dělat divy!

Tady pak do hry vstupuje také inovativní platforma GeForce RTX od Nvidie, která stojí v čele vizuální evoluce moderních, ale právě i těch starých her. Nvidia RTX ve své podstatě využívá sílu ray tracingu a umělé inteligence, aby do digitálních světů vnesla realismus, na který neměli tvůrci starých klasik ani pomyšlení.

Tato platforma umožňuje hrám napodobovat komplexní chování světla a stínů v reálném čase a vytvářet tak pohlcující prostředí. Obohacením klasických her o platformu RTX mají vývojáři možnost revolučně změnit jejich vizuální zážitek a vylepšit kouzlo těchto oblíbených titulů pro moderní dobu, aniž by byla narušena jejich původní podstata.

Nově se pak o slovo hlásí ještě zbrusu nová a nesmírně působivá technologie Nvidia RTX Remix, která poskytuje zkušeným modderům výkonnou platformu pro vylepšení vizuální stránky klasických her. RTX Remix představuje sadu nástrojů, které zahrnují ray tracing pro realistické osvětlení, vylepšení textur s pomocí generativní umělé inteligence a optimalizaci výkonu prostřednictvím Nvidia DLSS a Reflex. V současné době se Remix hodí nejvíc pro hry postavené na grafických rozhraních API DirectX 8 a DirectX 9.

RTX Remix je pro grafické oživení starých her naprosto zásadní i díky své uživatelské přívětivosti. Technologie totiž zachycuje scény z kompatibilních her a pomocí generativních nástrojů AI analyzuje existující textury. Tyto textury lze poté upgradovat pomocí vlastností fyzického vykreslování a zvýšit tak znatelně jejich rozlišení.

Tento proces umožňuje realističtější interakce s ray tracingem, který zase přesně simuluje faktory jako drsnost povrchu a odrazivost. Nvidia DLSS se pak stará o perfektní plynulost díky pomocí generování snímků poháněných umělou inteligencí a technik super rozlišení. Dopady na reálný výkon tak nejsou v praxi příliš velké. RTX Remix také využívá OpenUSD, který zajišťuje určitý stupeň kompatibility s oblíbenými 3D nástroji, jako jsou Blender a Adobe Substance, a umožňuje tak modderům snadno importovat a upravovat všechny potřebné prostředky.

S RTX pak může v praxi šikovně vypomoct například řada grafických karet

Za oponou RTX

V jádru RTX se skrývá technologie, která může znít složitě, ale její podstata je překvapivě jednoduchá: ray tracing. Představte si sluneční paprsek, který vstupuje oknem, vrhá světlo a stíny po místnosti, odráží se od povrchů a osvětluje prachové částice na své cestě. Technologie sledování paprsků (onen „ray tracing“) se snaží napodobit toto přirozené chování světla v digitálním prostředí a působivě nasvícené scény dokáže vykouzlit právě díky hardwarové akceleraci.

Vypočítává barvu pixelů sledováním dráhy, kterou by světelné paprsky prošly při odrazu od objektů a povrchů. Výsledkem je uvěřitelné osvětlení, odrazy a stíny, díky čemuž je herní svět působivější a realističtější. Ať už jde o odlesky výbuchu ve sci-fi střílečce nebo jemné odrazy v dešťové kaluži na městské ulici, hardwarově akcelerovaný ray tracing zvyšuje vizuální hloubku her a přibližuje je zase o kousek víc realitě.

Tradičně se hry při vykreslování grafiky spoléhaly na techniku zvanou rasterizace. Tato metoda rychle převádí 3D objekty do 2D obrazů, které vidíme na obrazovce, a zaměřuje se spíše na efektivitu než na přísný realismus. Rasterizace vyniká při zpracování složitých scén vysokou rychlostí, ale často zjednodušuje interakci světla s objekty.

Platforma GeForce RTX tuto mezeru překlenuje integrací možností ray tracingu v reálném čase a nabízí hybridní přístup, který spojuje rychlost rasterizace s fotorealistickým osvětlením ray tracingu. Taková integrace umožňuje hrám dosáhnout dříve nemyslitelné úrovně realismu bez obětování výkonu, a zpřístupňuje tak kouzlo hardwarově akcelerovaného ray tracingu hráčům prostřednictvím grafických karet a titulů s podporou RTX.

Znovuoživené klasiky

Starších her s nějakou formou podpory RTX už najdeme celou řadu, ale my jsme pro vás vybrali trojici velice slibných ukázek, kde tato platforma skutečně vyniká.

Quake II RTX: Když byl Quake II poprvé uveden na trh, vysloužil si obrovskou chválu za špičkovou grafiku a rychlou hratelnost. S uvedením Quake II RTX se tato stěžejní střílečka proměnila v ukázku toho, co dokáže moderní grafická technologie. Díky implementaci full-path tracingu je každý zdroj světla ve hře, od jemné záře lávových jezírek až po ostré paprsky mimozemské oblohy, vykreslován v reálném čase.

To nejen zvyšuje vizuální věrnost hry, ale také dodává atmosféře vrstvu realismu, která byla při původním vydání nepředstavitelná. Stíny se nyní plíží a táhnou přirozeněji a odrazy na vodě a kovových površích dodávají světu hloubku, takže mimozemské krajiny Quake II působí ještě děsivěji, než kdy dřív.

Minecraft s RTX: Kvádrová estetika Minecraftu se může zdát nepravděpodobným kandidátem na ray tracing, ale aktualizace RTX proměňuje jeho sandboxový svět v úchvatné plátno světla a barev. Se zapnutým RTX získávají zjednodušené bloky Minecraftu komplexní světelné efekty, realistické stíny a odrazové plochy, které dynamicky reagují na změny v prostředí.

Sluneční světlo se jemně a přirozeně filtruje skrz listy a světlo pochodní vrhá teplou, přívětivou záři, což umocňuje kouzelnou atmosféru hry. Rozšíření RTX proměňuje Minecraft z jednoduché hry s kostkami v krásný zážitek, kde díky souhře světla a stínu mohou i ty nejjednodušší stavby vypadat majestátně.

Portal s RTX: Portal byl vždy oslavován pro své chytré hádanky a jedinečnou estetiku, ale s RTX je sterilní prostředí vědeckých laboratoří Aperture přepracováno s ohledem na realismus. Aktualizace přináší realistické osvětlení, které podtrhuje klinický dojem z interiérů hry a zároveň přidává novou vrstvu hloubky a pohlcení.

Zdroje světla, jako je ikonická portálová zbraň a zářící vážená doprovodná kostka Aperture Science, vrhají realistické stíny a odrazy, což zvyšuje komplexnost a vizuální přitažlivost prostorových hádanek. Tento nově objevený realismus přitom neubírá na charakteristickém stylu vůbec nic, spíše jej doplňuje a nabízí nový pohled na nadčasový a dodnes famózní design hry.

Použitím platformy GeForce RTX tyto hry nejen dosahují úrovně vizuální věrnosti, která odpovídá současným očekáváním, ale také nabízejí nový zážitek ze známých světů a ukazují transformační potenciál moderní grafiky u klasických titulů.

Nad rámec vizuálů

Platforma GeForce RTX od Nvidie neproměňuje pouze vizuální stránku her, ale má potenciál výrazně ovlivnit i samotnou hratelnost nabídkou nových možností interakce. Realistické osvětlení a stíny, které RTX umožňuje, mohou totiž naprosto zásadně změnit způsob, jakým se hráči pohybují a interagují s herním prostředím, což může ovlivňovat vše od strategického plánování až po řešení hádanek.

Pro konkrétní příklady nemusíme chodit daleko, stačí vzpomenout na předchozí jmenované a trochu se zasnít. Například v Quake II si můžeme představit, jak dynamické osvětlení mění způsob, jakým hráči přistupují k bojovým situacím. Stíny vrhané pohybujícími se předměty nebo blikajícími světly mohou odhalit pozici nepřátel dříve než kdy dřív, nebo naopak umožnit hráčům využít tmu jako krytí, což rychlé akci dodá strategickou vrstvu, která v původní hře chyběla. Toto vylepšení vizuální zpětné vazby znamená, že hráči musí přizpůsobit své strategie a věnovat pozornost tomu, jak světlo a stín mohou prozradit jejich pohyby nebo skrýt jejich přítomnost.

Podobně aktualizace RTX do Portal přináší vrstvu realismu, která může ovlivnit způsob, jakým hráči řeší hádanky. Realističtější vykreslení světla a odrazivých povrchů může vytvořit nové vizuální signály, které hráče navedou nebo zmatou. Například způsob, jakým se světlo ohýbá skrze portály, může nabídnout vodítka o prostorových vztazích v hádance, nebo odrazy na leštěných površích mohou odhalit skryté prvky místnosti. To nejen prohlubuje zapojení hráčů do herních mechanismů, ale také osvěžuje zážitek těm, kteří znají původní hratelnost.

Kromě vylepšení stávajících herních mechanik má realistické osvětlení a stíny RTX navíc ještě potenciál inspirovat zcela nové herní designy, zejména v žánrech závislých na atmosféře a vtažení do děje, jako jsou třeba horory nebo stealth hry. Například ve stealth hrách by dynamické stíny a realistické osvětlení mohly být využity k vytvoření vyladěnějšího a náročnějšího zážitku, kdy hráči musí v reálném čase řešit svou viditelnost a reagovat na měnící se zdroje světla nebo pohybující se stíny, aby zůstali neodhaleni. Vývojářům her se tak otevírají možnosti prozkoumat nové herní mechanismy a využít tuto platformu k vytvoření prostředí, které reaguje na hráče a komunikuje s ním složitějšími způsoby.

Postupné zavádění platformy GeForce RTX tak znamená významný skok vpřed nejen v tom, jak hry vypadají, ale může mít nakonec i velký dopad na to, jak se hrají.

Srovnání klasických a moderních her

Skok od pixelových koridorů původního Dooma ke složitým pekelným krajinám Doom Eternal ukazuje nejen vývoj herní technologie, ale i transformační sílu nových technologií. V původním Doomu byl design démonů a marťanského prostředí navzdory jeho omezením průlomový a stanovil měřítka pro celý žánr, který ostatně původní Doom spoluzaložil. A teď si vybavte nedávný Doom Eternal s platformou GeForce RTX, kde jsou hlubiny pekla vykresleny s děsivým realismem. Groteskní detaily designu démonů jsou tak ještě živější, dynamické osvětlení vrhá stíny a odráží se od kapajícího slizu, což umocňuje atmosféru a ponoření do děje. Pekelné krajiny jsou podívanou plnou světla a stínů s plameny, které vrhají na okolí přirozenou záři, což ve výsledku vytváří poutavější a vizuálně působivější bojiště.

Série Wolfenstein také těží z pokroku v platformě GeForce RTX, zejména v tom, jak Wolfenstein: Youngblood ji využívá k vylepšení vizuálního vyprávění. Zatímco původní Wolfenstein 3D se vyznačovala hrubou estetikou, která díky omezené paletě a zjednodušeným texturám zprostředkovávala tísnivou atmosféru nacisty okupovaných území, novější Youngblood využívá osvětlení a stíny k vytvoření vyváženějšího a pohlcujícího prostředí. Hra světla skrz rozbitá okna obléhané Paříže, způsob, jakým se stíny plíží přes ruiny kdysi pulzujícího města, a zrcadlící se povrchy, které odrážejí zkázu, to vše přispívá k příběhu, který je vizuálně pohlcující a emocionálně působivý, díky čemuž boj odboje proti tyranii působí zoufaleji a reálněji.

Pokud se podíváme za hranice těchto franšíz, nabízí se pohled na působivou implementaci RTX v populárním Cyberpunku 2077. V neonem nasáklých ulicích Night City přináší RTX do dystopického světa hry novou úroveň hloubky a realismu. Odrazy paprsků v kalužích, oknech a lesklých površích futuristických aut vytvářejí živé, živoucí město, které působí hustě a pohlcujícím dojmem. Dynamické osvětlení umocňuje náladu jednotlivých čtvrtí, od zářivých neonů v centru města až po temné stíny na předměstí, a obohacuje atmosféru hry a hloubku příběhu.

Na těchto příkladech je patrné, že GeForce RTX od Nvidie nezlepšuje pouze grafiku, ale přináší revoluci do způsobu vyprávění a prožívání příběhů ve videohrách, díky čemuž jsou světy více pohlcující a interaktivní.

Výzvy a příležitosti

Naroubovat na staré klasiky moderní technologie představuje ale samozřejmě jedinečnou technickou a tvůrčí výzvu, včetně složitého úkolu aktualizovat staré grafické prostředky tak, aby splňovaly moderní standardy. A to pochopitelně tak, aniž by se ztratila podstata, díky níž se tyto hry staly kultovními. Vývojáři se musí vypořádat s omezeními původních herních enginů, často je přestavět tak, aby podporovaly pokročilé efekty osvětlení a stínů, a zároveň respektovat estetické a herní prvky, které tyto klasické hry definují.

Navzdory těmto překážkám jsou potenciální přínosy značné. Integrace platformy GeForce RTX může výrazně zlepšit vizuální realismus, přilákat novou generaci hráčů k nadčasovým klasikám a veteránům nabídnout nový způsob, jak si vychutnat hry, které mají rádi. Toto spojení starého a nového nejen prodlužuje životnost klasických her, ale také obohacuje herní prostředí o hybrid nostalgie a nejmodernější technologie.

Kam s RTX dál?

Představa potenciálu platformy GeForce RTX aplikované na klasické hry otevírá vzrušující možnosti. Vezměme si bohatý, otevřený svět starého dobrého The Elder Scrolls: Morrowind. S vylepšením RTX by se rozlehlá krajina a složité magické systémy hry Morrowind mohly vizuálně znovuzrodit a realistické osvětlení by zvýraznilo mimozemskou krásu terénu Vvardenfellu a vrhalo dynamické stíny na starobylé mystické ruiny.

Podobně i by RTX padla na úrodnou půdu třeba i v případě Half-Life 2, který byl vyhlášený pro svou fyzikální hratelnost a pohlcující budování světa. Tam by mohlo dystopické prostředí a složitá hra světla a stínu ožít v ohromujících detailech, což by umocnilo tísnivou atmosféru města 17 a učinilo boj odboje proti Combine ještě přesvědčivějším.

Úlohu zapojení komunity a fanouškovských projektů v této spekulativní budoucnosti nelze přeceňovat. Mnoho oživení klasických her začíná jako projekty lásky v rámci těchto komunit, které využívají kolektivní dovednosti a vášeň fanoušků k aktualizaci milovaných titulů. Tyto iniciativy nejenže ukazují potenciál modernizace klasických her, ale slouží také jako maják pro oficiální vývojáře a ukazují poptávku po takových modernizacích.

Spolupráce mezi vývojáři a herní komunitou by mohla vést k nové éře her, kdy se klasiky, které známe a milujeme, nejen připomínají, ale také znovuzrodí a nabídnou zážitky, které najdou odezvu jak u nového publika, tak u těch, kteří chtějí znovu prožít dny herní slávy v novém světle.

Šikovný RTX pomocník

S RTX ve starých i moderních hrách pak může skvěle pomoct výrobce grafických karet

Za zmínku ještě stojí, že Palit GeForce RTX 4070 Super Dual nabízí rozhraní PCIe 4.0 x16, frekvenci až 2475 MHz (boost), 192-bitovou sběrnici a 7 168 CUDA jader. Pro připojení monitorů slouží 1x HDMI 2.1a a 3x DisplayPort 1.4a konektory. A s podporou technologií je na tom taky vyloženě učebnicově, umí totiž mimo jiné OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, DLSS 3, Ray Tracing, GeForce Experience, ovladače Game Ready, VR, NVIDIA G-Sync, NVIDIA Ansel, HDR a další.

Budoucnost starých her

Platforma GeForce RTX od Nvidie tak představuje zásadní změnu v tom, jak si můžeme vychutnat klasické videohry, a nabízí most mezi ceněnou nostalgií minulosti a pohlcujícím potenciálem moderních grafických vymožeností. Příklady jako Quake II RTX, Minecraft s RTX a Portal s RTX mimo jiné podtrhují transformační dopad ray tracingu v reálném čase, který přináší nový rozměr realismu do světů kdysi omezených grafickými možnostmi své doby.

Taková revitalizace nejen zvyšuje vizuální věrnost, ale také prohlubuje komplexnost hraní a ponoření do příběhu a dokazuje, že i ty nejstarší skvosty mohou pod správným technologickým světlem nově zazářit a být zase najednou relevantní i pro zcela nové publikum.

Cesta modernizace klasických her je však delikátním balancem, kdy se na jedné straně musí respektovat původní duch a umělecký záměr klasik, ovšem na straně druhé je žádoucí zároveň posouvat hranice vizuálního vyprávění. S tím, jak se vývojáři a herní komunita pouštějí dále do tohoto neprobádaného území, se spolupráce mezi tvůrci a fanoušky stává klíčovou.

Potenciál pro obnovu a revitalizaci starých klasik je tak ohromný a bude fascinující sledovat, jak se k němu v budoucnu postaví nejen komunita hráčů, ale především vývojáři a v neposlední řadě i samotná Nvidia, která těmito technologiemi posouvá herní průmysl zase o kus dál.