Je jednodušší stát se profi gamerem, nebo profi traderem?

7. 2. 2025 10:24 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Oboje vyžaduje nutnou dávku skillu a odhodlání. Jenže jen jedna z kariér se stala za poslední 2 roky mnohem dosažitelnější než kdy dřív. A může za to nenápadný startup z Brna.

Kdyby před tebe někdo postavil herní a trading rig, na první pohled by se ti možná zdálo, že tu není moc rozdílů. Jak gameři tak i tradeři tráví velkou část svého času u počítače, potřebují co nejnižší ping a dokonce i jejich vybavení může vypadat podobně. Prvním patrným rozdílem by byla hradba monitorů, za kterou by se schovával trader při analýze dolaru, zlata či stříbra. Stejně jako gameři i oni totiž potřebují mít celý “herní” svět neustále na očích.

Ale zatímco gamery tréninková rutina často vrhá na virtuální mapy Counter-Striku, LOLka nebo Valorantu, kde pilují týmové strategie a reflexy, tradeři tráví hodiny nad grafy. Hledají v nich formace, které by mohly znamenat ideální šanci na vstup na trh. A stejně tak jako hráči sledují každý pohyb soupeře, analyzují tradeři dění ve světě, aby zavětřili ziskovou příležitost. Jasně, trénink je u obou disciplín základ, ale tady podobnost končí.

Ještě nedávno byla šance na profi kariéru v gamingu i tradování přibližně stejná. Ale pak přišel prop trading a rozdal karty znovu. Co je to prop? Jde o možnost obchodovat na demo účtech s virtuálními miliony, kde však obchodník dostává podíl ze zisků v reálných penězích. Nejdřív ale musí projít placenou tradingovou výzvou – takovým vstupním testem, kde prokáže své schopnosti. Stačí ukázat, že umí ziskově obchodovat a že se umí vyhnout velkým ztrátám.

Prop trading: Revoluce ve světě profi obchodování

Na rozdíl od klasického tradingu, kde si obchodníci postupně budují účet drobnými obchody (protože kdo má miliony na účtu, že?), je prop trading mnohem dostupnější. Za zlomek hodnoty slibovaného účtu získáte šanci obchodovat velké částky. Startup Fintokei, který vznikl v Brně, takto svým klientům nabízí průměrné výplaty kolem 100 tisíc korun měsíčně. Jasně, výše se odvíjí od výkonu, ale standardem bývá, že obchodník si nechá 80 % zisků. A ti nejlepší mohou toto dělení ještě zlepšit ve svůj prospěch.

Fintokei: Brněnský hráč světového formátu

Co Fintokei odlišuje od ostatních? Není to jen vysoká odměna. Tahle firma totiž otevírá dveře ke skutečné profesionální kariéře. Už od svého startu na japonském trhu, kde si rychle získala obrovskou popularitu, se Fintokei zaměřuje na to, aby z obchodníků vychovávala špičkové profíky. Dnes má klienty z více než 90 zemí, kterým v tzv. payoutech letos vyplatila už přes 180 milionů korun.

Tradingová líheň talentů

A tady to nekončí. Tradeři, kteří u Fintokei obchodují ziskově po dobu šesti měsíců, mají šanci uzavřít profesionální spolupráci. Tento brněnský startup je totiž součástí fintech ekosystému Purple group. Společně po boku Fintokei zde najdeme také nejednu brokerskou společnost. A právě tyto společnosti hledají schopné obchodníky ke správě investorského kapitálu.

Fintokei se tak stává skutečnou líhní talentů, kde se sny o kariéře v profi tradingu mohou stát skutečností už během několika měsíců. Navíc tato “líheň” rozhodně není špatně placená…

Tak co, jsi ready na novou challenge? Možná už máš doma rig, který zvládne oboje – otázka je jen, jestli ho využiješ na mapy Dust2, nebo na grafy zlata a dolaru.