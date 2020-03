Hraj CS:GO nebo Dota 2 a staň se milionářem v Sazka eLEAGUE

- Komerční sdělení / PR autor: Inzerce

Deník Sport a Sazka ve spolupráci s herní agenturou Grunex spouští největší česko-slovenskou esportovou ligu, ve které si počítačoví hráči rozdělí neuvěřitelných 2,5 milionu korun. Vybrané ligové hry patří mezi nejrozšířenější soutěžní tituly vůbec. Řeč je o oblíbené střílečce Counter Strike: Global Offensive a komplexní MOBA hře Dota 2.

Sazka eLEAGUE si klade za cíl pozvednout úroveň lokálních soutěží v elektronickém sportu a připravit profesionální podmínky pro české a slovenské hráče. Otevřené kvalifikace vypuknou už 14. března a nabídnou příležitost čtyřem nejlepším CS:GO týmům a osmi Dota 2 celkům zahrát si o historicky největší finanční dotaci na území Česka a Slovenska. Kvalifikované týmy získají automaticky od organizátora podporu pro chod a rozvoj ve výši 1 200 000 Kč a navíc si zahrají o lákavou finanční odměnu 1 300 000 Kč!

Všechny ligové zápasy vysílané živě

Sezóna je rozdělena na dva splity, první je plánovaný na jaro a druhý se uskuteční na podzim letošního roku. Fanoušci se mohou těšit na studiové livestreamy všech ligových online i offline zápasů a to včetně kvalifikací, baráže, online finále prvního splitu a velkolepého Grand Finále druhého splitu. To se uskuteční na herním veletrhu For Games 15. až 18. října.

Registrace otevřeny! Kvalifikovat se může každý.

Týmy se do prvního splitu Sazka eLEAGUE mohou probojovat skrze otevřené kvalifikace. V CS:GO se odehrají celkem čtyři. Z každé z nich vzejdou dva týmy, které postoupí na offline finále. Tam se utkají v jednom BO5 zápase o postup do SAZKA eLEAGUE. Čtveřici postupujících týmů z kvalifikace doplní v lize čtyři pozvané týmy.

Otevřený žebříček plní roli druhé ligy

V průběhu základní části hlavní ligy bude v obou hrách probíhat také druhá liga Sazka eLEAGUE Open. Ta se skládá z několika otevřených turnajů pro libovolný počet registrovaných týmů, které si to rozdají o důležité body do žebříčku, ze kterého vzejdou dva nejlepší celky. Na konci každého splitu vyzvou tyto týmy v baráži týmy na 7. a 8. místě z nejvyšší soutěže.

Profesionální zázemí a podpora vydavatele her

Profesionální struktura Sazka eLEAGUE, která vznikla za oficiální podpory přímo od vydavatele her společnosti Valve, získá obrovské mediální pokrytí na stránce www.SazkaeLEAGUE.cz. Vedle aktuálního zpravodajství a novinek zde neleznete videosestřihy ze zápasů, rozhovory s hráči, analýzy, statistiky a profily samotných týmů. Zároveň liga, týmy a hráči získávají podporu i v titulech Czech News Center (Doupě.cz, Blesk, E15, Reflex, ABC a další.) a také podporu herní agentury Grunex včetně televizního pořadu Re-play a herního webu Hrej.cz.

Astronomická finanční dotace

Týmy si rozdělí celkovou finanční dotaci ve výši 2 500 000 Kč. Součástí je štědrá finanční podpora pro týmy určená pro rozvoj a chod organizace 1 200 000Kč. Tyto celky budou také bojovat o honosnou odměnu čítající 1 300 000 Kč. Jedná se o nejvyšší dotaci v historii českého a slovenského esportu.

Navštiv www.SazkaeLEAGUE.cz pro více informací