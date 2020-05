Euthia: Torment of Resurrection představuje Heroes of Might and Magic v podobě deskové hry

- Komerční sdělení / PR autor: Inzerce

Vezměte ty největší klasiky RPG žánru a přetavte je do podoby megalomanské a krásné deskové hry. A ještě k tomu české deskové hry, která si svým stylem a obsahem v ničem nezadá se špičkou zahraniční produkce. Výsledkem je Euthia: Torment of Resurrection.

Euthia: Torment of Resurrection

1-4 hráči | 30-120 minut na hráče | Od 14 let

Původem český projekt autora Tadeáše Spousty navazuje na úspěšné Legendy země Euthie. Druhá edice v podobě Torment of Resurrection ovšem přináší mnohem intenzivnější zážitek v otevřeném světě představovaném velkou mapou.

Po vzoru Heroes of Might and Magic hrdinové putují světem plným možností, kam se vypravit, co získat a jak vybavit svého hrdinu novou zbrojí, zbraněmi a především schopnostmi. To vše bude totiž třeba při finálním střetu s jedním ze strašlivých draků, kterým se budete muset postavit.

zdroj: DIEA Games

Tadeášův tým se rozhodl přenést zážitky z těch největších videoherních klasik na stůl. Užít si atmosféru plnou hrdinů a monster, mečů (a spousty dalších zbraní) a magie a soupeření s kamarády o to, kdo bude nejslavnějším hrdinou Euthie.

Projekt, jímž Euthia: Torment of Resurrection je, nemá v českém prostředí obdoby a ani ve světě byste nenašli mnoho konkurentů. Pro co nejhladší realizaci ovšem potřebuje podporu na Kickstarteru, který je právě teď v plném proudu.

Kickstarterová kampaň má přichystané jedno zásadní překvapení, a tím je kompletní lokalizovaná edice. To vše díky předobjednávkám, kterých už je v Čechách přes 500. Navíc na všechny podporovatele čeká možnost si vybrat mezi základním pledgem a prémiovým se špičkově zpracovanými miniaturami hrdinů a draka. Nicméně ani základní verze se nemá za co stydět. Téměř šestikilová krabice ukrývá přes 1400 komponent. A to ještě teď nevíme, co všechno přinesou odemčené stretch goaly. Rozhodně má smysl se o projekt zajímat už od začátku, protože pro všechny, kteří podpoří projekt první den, je nachystaný Gryf. Ten nebude jen další ozdobou do poličky, ale společně s novým políčkem mapy jde o úplně nový herní prvek. Ale i kdybyste náhodou tuhle příležitost propásli, čeká na vás především špičková RPG strategie zasazená do středověkého fantasy světa. Kdo z vás se stane hrdinou Euthie, kdo si vydobude největší reputaci a stane se vítězem? Informace z aktuálního dění kolem samotné hry i přípravy kampaně najdete samozřejmě na facebookové stránce . Ucelenější obrázek si ale můžete udělat také na webové stránce , především pak v části s deníkem, kde je zevrubné představení většiny detailů hry