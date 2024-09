Black Myth: Wukong na notebooku s NVIDIA GeForce RTX 4070 běží jako po másle

18. 9. 2024 10:53 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Black Myth: Wukong je jednou z graficky nejnáročnějších her současnosti. Akční RPG od Game Science díky své grafice, detailů a také promakané hratelnosti nastavuje nová žánrová měřítka. Hra běží na Unreal Engine 5, je plně optimalizovaná pro sadu technologií NVIDIA RTX a je tak dokonalou ukázkou schopností NVIDIA GeForce RTX 4070, zejména v mobilní, tedy notebookové podobě.

Pojďme si tak společně posvítit na výkon notebooku s NVIDIA GeForce RTX 4070 pod kapotou. Zaměříme se na to, jak si poradí s plným ray tracingem, a jaký vliv mají technologie DLSS 3.5 i DLSS 2 na výkon a vizuální věrnost hry.

Plnohodnotný Ray Tracing

Black Myth: Wukong využívá technologii full ray tracing neboli path tracing a s jeho pomocí vytváří jedno z nejrealističtějších osvětlení, stínů a odrazů, jaké kdy byly ve hrách k vidění. Technologie path tracingu totiž simuluje fyzikální chování světla s neuvěřitelnou přesností a sleduje každý paprsek při jeho interakci s objekty v herním světě. Pro notebook NVIDIA GeForce RTX 4070 je to skutečný test jeho schopností.

RTX 4070 i ve své mobilní variantě dokáže se zapnutým plným ray tracingem poskytnout velice působivý vizuální zážitek. Každý prvek, od odrazu vody až po složité stíny vrhané komplexními geometriemi, je vykreslen s velkými detaily. To má však svou cenu - plný ray tracing je velmi náročný a bez pomoci DLSS by bylo udržení plynulé snímkové frekvence téměř nemožné. Jakkoliv je totiž NVIDIA GeForce RTX 4070 neskutečně schopná karta, nejedná se o tu nejvýkonnější grafiku na trhu – třeba taková GeForce RTX 4090 je na tom podstatně lépe. I přesto si můžete s NVIDIA GeForce RTX 4070, dokonce i v její notebookové verzi, užít náročné tituly jako právě Black Myth: Wukong téměř naplno.

V tomto případě jsou klíčová jádra RTX 4070, která poskytují potřebný výpočetní výkon pro zpracování obrovského množství dat, jež ray tracing vyžaduje. V Black Myth: Wukong to znamená realistické osvětlení, které dynamicky reaguje na prostředí, dodává mu hloubku a ještě víc vás tak pohlcuje do hry. Stíny se přirozeně změkčují a zpevňují v závislosti na vzdálenosti a intenzitě zdroje světla, zatímco odrazy na površích, jako je voda a kov, se vykreslují v plném rozlišení, což ještě více umocňuje už tak úchvatnou vizuální stránku hry.

DLSS 3.5

Proměna výkonu a vizuální kvality Technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) od NVIDIA způsobila revoluci ve výkonu her tím, že využívá umělou inteligenci k přeškálování obrazu s nižším rozlišením na vyšší rozlišení, čímž efektivně zvyšuje snímkovou frekvenci bez ztráty kvality obrazu. Ve hře Black Myth: Wukong jde DLSS 3.5 ještě o krok dál díky funkci generování snímků, která vkládá snímky generované umělou inteligencí mezi tradičně vykreslované snímky a násobí tak efektivní snímkovou frekvenci.

Pro notebook s NVIDIA GeForce RTX 4070 představuje DLSS 3.5 naprosto zásadní vylepšení. Spuštění Black Myth: Wukong se zapnutým plným ray tracingem v nativním rozlišení by obvykle vytlačilo GPU na samou hranici jeho možností, ale s DLSS 3.5 to hra i hardware zvládají mnohem lépe. V rozlišení 1080p dosahuje RTX 4070 s použitím DLSS v režimu Quality pohodlně více než 60 FPS, a to i v těch vizuálně nejnáročnějších akčních scénách. Upscaling řízený umělou inteligencí zajišťuje, že obraz zůstává ostrý, s minimem artefaktů, a zachovává tak vizuální integritu hry a zároveň výrazně zvyšuje výkon.

Při zvýšení rozlišení na 1440p si RTX 4070 stále drží svou sílu. S DLSS 3.5 nastaveným na režim Performance poskytuje grafická karta plynulý herní zážitek a udržuje snímkovou frekvenci kolem 70 FPS. To je obzvláště působivé vzhledem k vysokým nárokům plného ray tracingu v tomto rozlišení. Vliv DLSS 3.5 je nejvíce patrný v rychlých bojových scénách, kde je díky přidané plynulosti generování snímků hraní svižné a může tak zůstat i nadále strhující.

DLSS 3.5 přineslo také funkci Ray Reconstruction, kdy za pomocí AI odšumuje obraz při využití ray tracingu. Díky tomu pak přináší čistší a stabilnější ray tracingové efekty, kdy jsou například odrazy ostřejší a detailnější, nebo kdy se omezuje jejich mazání při pohybu. A v neposlední řadě také na lesklých površích potlačuje shimmering. Ray Reconstruction tak nejen že zlepšuje vizuální kvality, ale k výkonu navíc ještě přidává další FPS.

DLSS 2 vs. DLSS 3.5

Zatímco DLSS 2 byl již výrazným skokem vpřed ve zvyšování výkonu založeného na umělé inteligenci, DLSS 3 zavádí Frame Generation, která plně využívá jádra Tensor v RTX 4070. Tato technologie nejenže zvyšuje snímkovou frekvenci, ale také zlepšuje celkový herní zážitek tím, že pohyb vypadá plynuleji a plynuleji.

V přímém srovnání se DLSS 2 zaměřuje především na upscaling a anti-aliasing, což přináší výrazné zvýšení výkonu při zachování vysoké vizuální kvality. V Black Myth: Wukong pak konkrétně umožňuje DLSS 2 notebooku s RTX 4070 dosahovat úctyhodných snímkových frekvencí v rozlišení 1080p a 1440p se zapnutým ray tracingem, ale přidání funkce Frame Generation v DLSS 3 ji posouvá ještě o krok dál.

Generováním dodatečných snímků pomocí DLSS 3.5 efektivně zdvojnásobuje snímkovou frekvenci, takže je možné si hru vychutnat na nejvyšší nastavení bez obvyklých výkonnostních ztrát spojených s jinak velice náročným ray tracingem.

Například při rozlišení 1440p s plným ray tracingem a DLSS 2 v režimu Performance by RTX 4070 mohla zvládnout snímkovou frekvenci v rozmezí 50-60 FPS. Při přepnutí na DLSS 3.5 se zapnutou funkcí generování snímků však tyto snímkové frekvence vyskočí na 70 FPS a více, což vytvoří mnohem plynulejší a svižnější zážitek. Toto zvýšení výkonu je zásadní právě ve hrách, jako je Black Myth: Wukong, kde rychlé reflexy a přesné načasování mohou rozhodovat o vítězství a porážce.

Škálování rozlišení

Výkon notebooku s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 4070 v různých rozlišeních je klíčovým faktorem, který určuje, jak dobře si poradí s hrou Black Myth: Wukong. V rozlišení 1080p RTX 4070 exceluje, zejména s DLSS 3.5 v režimu kvality. Kombinace vysokých snímkových frekvencí a dokonalé vizuální věrnosti dělá z tohoto rozlišení dokonalou volbu pro všechny, kteří se nepotřebují honit za vyššími rozlišeními a preferují co nejvyšší snímkovou frekvenci.

V rozlišení 1440p ale NVIDIA GeForce RTX 4070 nepřestává ohromovat. Výkonnostní režim DLSS 3.5 totiž zajišťuje, že hra zůstane hratelná i se zapnutým plným ray tracingem, a poskytuje snímkovou frekvenci v rozmezí 70-80 FPS. To je ideální pro hráče, kteří dávají přednost vyššímu rozlišení, aniž by příliš slevili z vizuální kvality nebo výkonu. Schopnost RTX 4070 udržet tyto snímkové frekvence při rozlišení 1440p je důkazem síly technologií NVIDIA založených na umělé inteligenci, které umožňují grafickému procesoru dosáhnout vyššího výkonu.

Hraní ve 4K však představuje výraznější výzvu. Jak už padlo výše, NVIDIA GeForce RTX 4070 totiž svým zaměřením nepatří mezi ty nejvýkonnější a nejdražší grafické karty. Obrovské množství pixelů v kombinaci s plným ray tracingem je těžká zátěž pro jakýkoli GPU, natož pro mobilní verzi, jako je naše testovaná NVIDIA GeForce RTX 4070. Režim Ultra Performance v DLSS 3.5 však umožňuje dosáhnout hratelných snímkových frekvencí ve 4K, obvykle v rozmezí 40-50 FPS.

To sice není ideální pro hraní na té nejvyšší úrovni plynulosti, ale pro vizuálně bohatý zážitek ze hry jednoho hráče je to více než dostačující. Možnost zvýšení rozlišení z nižšího rozlišení při zachování čistoty obrazu je místem, kde DLSS 3.5 skutečně září a umožňuje RTX 4070 poskytovat hraní ve 4K v přenosném provedení.

Podívejte se, jak se Black Myth: Wukong hraje na nejvýkonnější GeForce RTX současnosti:

NVIDIA GeForce RTX 4070 je tak i ve své mobilní verzi úžasný kus hardwaru, zejména pokud jde o zvládnutí náročného titulu, jako je Black Myth: Wukong. Kombinace jader RT pro ray tracing a jader Tensor pro DLSS z ní dělá v mobilní oblasti impozantní GPU. Schopnost spustit tak vizuálně náročnou hru při vysokém nastavení s plynulou snímkovou frekvencí vypovídá o pokroku v technologii NVIDIA a jen dokazuje, jak zásadní je zde kombinace špičkového hardwaru a nejmodernějších softwarových technologií NVIDIA založených na umělé inteligenci.

Plný ray tracing se složitým osvětlením, stíny a odrazy tak už není výhradní doménou špičkových desktopových GPU. Notebook s NVIDIA GeForce RTX 4070 přináší tuto technologii na přenosnou platformu, aniž by to bylo na úkor výkonu. Přidání DLSS 3.5 tuto schopnost dále rozšiřuje a umožňuje vychutnat si hru ve vyšších rozlišeních a nastaveních, než by jinak bylo na notebooku možné.

Pro hráče, kteří chtějí zažít špičkovou herní grafiku, nabízí přenosná NVIDIA GeForce RTX 4070 vhodné řešení. Ať už hrajete v rozlišení 1080p nebo 1440p, RTX 4070, posílená technologií DLSS 3.5, přináší zážitek, kterému se vyrovná jen málokterá jiná grafická karta pro notebooky. Díky rovnováze mezi výkonem a přenosností je vynikající volbou pro ty, kteří si chtějí vzít hraní na cesty, aniž by se museli vzdát vizuální věrnosti, která dělá z Black Myth: Wukong tak populární titul.

Závěr

V oblasti notebookového hraní vyniká grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4070 jako výkonný stroj, který si hravě poradí i s těmi nejnáročnějšími hrami. Black Myth: Wukong je toho skvělým důkazem.

Náročná hra slouží jako dokonalý zátěžový test, který posouvá schopnosti notebookových grafických karet a konkrétně NVIDIA GeForce RTX 4070 na hranici možností s plným ray tracingem a ukazuje transformační dopad DLSS 3.5.

Pro ty, kteří hledají dokonalý herní zážitek v mobilním provedení, se notebook s NVIDIA GeForce RTX 4070 ukazuje jako více než dostatečně výkonný, protože poskytuje ohromující vizuální efekty a plynulý výkon i v graficky nejnáročnějších hrách.

