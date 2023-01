Alienware AW420K je luxusní herní klávesnice bez kompromisů

4. 1. 2023 15:50 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Společnost Dell uvedla na konci roku 2022 novou klávesnici z populární řady Alienware. Kromě profesionálů potěší i všechny hobbíky, kteří to s gamingem myslí vážně a potrpí si na prémiovou kvalitu a design.

Model AW420K spadá do kategorie Tenkeyless (TKL), což znamená, že šetří místo na hráčském stole díky vynechání numerické klávesnice. Tu většina gamerů stejně nevyužívá, například ve first-person střílečkách se zlatým standardem stalo ovládání postavené kolem kláves WSAD. Praktická je možnost ukotvit USB kabel ve třech různých směrech podle aktuálního herního layoutu a možnost odepnutí samotného kabelu (Paracord, USB-A na USB-C) v případě, že se i s klávesnicí vydáte na cesty za dalším herním dobrodružstvím u kamarádů nebo na LAN party.

zdroj: Foto: CZC

Na klávesnici najdete vysoce spolehlivé a přesné mechanické spínače MX Red od společnosti Cherry. Výrobcem udávaná oficiální životnost je 100 milionů kliknutí, což je opravdu hodně fragů a herních partií. Kryty kláves jsou vyrobené z dvouvrstvého polybutylen-tetraftalátu (double-shot PBT), díky čemuž se chlubí vysokou odolností a spolehlivostí. Varianta prodávaná v České republice má americké rozložení kláves.

Mezi klíčové funkce, bez kterých bychom o skutečné herní klávesnici mohli jen těžko hovořit, patří tzv. anti-ghosting a také N-key rollover. Kombinace těchto technologií poskytuje stoprocentní jistotu, že budou zaznamenány všechny klávesy například při současném stisknutí komba, a to ve správném pořadí a s odezvou na úrovni 1 milisekundy.

Pro ještě lepší herní zážitky

Klávesnice má vestavěnou paměť, která umožňuje uložení až pěti hráčských profilů určených pro jednotlivé uživatele či konkrétní hry. Samozřejmostí je pak plná programovatelnost kláves, díky které je možné zcela individualizovat ovládací schéma jednotlivých herních titulů. Netradiční, ale velmi praktickou funkcí je spínač vypnutí klávesy Windows, která svým nechtěným stisknutím v průběhu frenetické herní vřavy způsobila již nejeden infarkt pařanům po celém světě.

Nová klávesnice od firmy Dell není jen nedocenitelným pomocníkem při hraní, ale také skvělým designovým doplňkem každého hráčského doupěte. Může za to promyšlený tenký design i podsvícení AlienFX RGB, které do všech stran dokáže vyzářit až 16,8 milionů barev. K precizní personalizaci slouží oblíbený software Alienware Command Center. Klávesnice umožňuje nastavení do tří různých úrovní sklonu podle preference uživatele.

zdroj: Foto: CZC

Herní klávesnice Dell Alienware AW420K je ideální pro všechny fanoušky nadčasového designu, spolehlivé funkce spínačů a záruky kvality provedení, kterou společnost Dell prostřednictvím své herní značky Alienware jednoznačně představuje. Klávesnici je nyní možné zakoupit na obchodě CZC.cz, a to se zárukou férové ceny s transparentní historií a možností získat body do CZC.Klubu.