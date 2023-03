Slavný komiks Akira: Jaký je život v postapokalyptickém Japonsku?

26. 3. 2023 12:00 | Popkult | autor: Pavel Polcar

Když se řekne Japonsko, většina lidí si představí sakury, samuraje, staré císaře a suši. Dnes je ale k podobným charakteristickým znakům nutné připočíst také mangu. Tento „odzadu“ čtený styl černobílých komiksů se těší nejen ve své domovině obrovské a stále stoupající oblibě, a to napříč generacemi.

Když manga dorazila do České republiky, byl to hlavně Akira, jehož jméno se skloňovalo všemi směry. Nakonec, zejména kvůli japonskému puntičkářství, trvalo nakladatelství Crew zhruba deset let, než se jejich snaha ocitla v cílové rovince a tento kultovní kousek spatřil světlo světa také v českém jazyce. Netřeba se trápit, čtenáři za tu dobu dostali jiné manga série, které si velice oblíbili, jmenovitě jde například o Naruta, Bleach, Útok titánů, Gantz a tak dále. Přesto je ale význačné, že tolik vyhlížené dílo je konečně zde.

Co se neochoty k prodeji práv týče, není se vlastně moc čemu divit, Akira je jeden z korunovačních klenotů žánru a jeho majitelé si prostě a jednoduše chtěli být jistí, že komiks vyjde tak, jak si představovali. Čeští fanoušci se mezitím mohli upokojit akorát tak anime natočeným podle mangy – byl to první japonský animovaný film, který slavil na Západě obrovský úspěch. Zajímavostí je, že dílo, které spatřilo světlo světa v roce 1988, režíroval sám autor knih Kacuhiro Otomo.

zdroj: foto: Crew

Příběh oblíbené komiksové série začíná v roce 2019, krátce po třetí světové válce. Žánrově Akira spadá do mixu sci-fi, dystopie a kyberpunku, i když by se dalo říct, že je v něm více klasického punku bez nějakého velkého „kyber“. Pokud by totiž někdo v Akirovi hledal příběh podobný dalším klasikám, jako je například Ghost in the Shell, bude zklamán. Čekejte spíše katastrofický příběh s parapsychologickými jevy.

V prvním díle se seznámíme s partou tokijských grázlíků na motorkách, kteří na opuštěné dálnici Neo-Tokia narazí na něco skutečně zvláštního, což vyústí ve vážnou nehodu jednoho z nich. Vše naštěstí dobře dopadne, ale cosi visí ve vzduchu. Podivné stvoření očividně není jediné a zraněný motorkář začíná pociťovat neklid.

Na scénu navíc vstupuje armádní korporace, která skrývá více než obyčejné tajemství. Začíná hon na kočku a myš následovaný zběsilými závody na „pekelných strojích“ a zakončený situací, kdy se proti sobě musí postavit přátelé. To vše je ale pouhý začátek, v dalších číslech se akce rozjíždí čím dál rychleji až do konce třetího dílu, který přináší velké překvapení. No a Akira, po kterém je celá série pojmenována? Kdo je tento záhadný muž? Na to si musíte počkat několik dílů.

zdroj: foto: Crew

Téma motorkářů je v knize odkazem na tehdejší mládež, ta je obdobou rock´n´rollové generace a značí nekonformní styl života. Skupinky pocházely převážně z nižších společenských tříd a velice snadno si svým chováním získaly pověst gaunerů a výtržníků nerespektujících zákon, holdujících alkoholu, drogám a dívkám. Není se čemu divit, že právě z těchto kruhů rekrutuje své členy nechvalně známá japonská mafie jakuza.

Akira vychází v u nás nestandardním velikostním formátu. Do kapsy si ho tak opravdu nevezmete, navíc je tištěný s přebalem a na papíru, který se může na první pohled jevit lacině. Dle zpráv z nakladatelství Crew bylo jednání s vlastníky práv skutečně složité. Jedním nárokem byly letité zkušenosti s vydáváním mangy, dále právě velikost knih, papír, který byl mimochodem mnohem dražší, než je tomu u běžně používaného, přebal a zachování japonských názvů v originále. Přes nic z toho nejel Maglev. A je nutno podotknout, že se nakladatel s požadavky popral vskutku znamenitě.

Celá série se v originále může pochlubit celkem šesti díly, přičemž na jaře letošního roku vychází v češtině pátá část. Snad již brzy si tak čtenáři budou moci dopřát kompletní příběh.