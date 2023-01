Komiks Berserk: Černý rytíř na cestě za pomstou

16. 1. 2023 17:00 | Popkult | autor: Pavel Polcar

S lidmi je to těžké, ale s démony ještě těžší, alespoň co se jejich zabití týče, což ostatně brzy zjistí také Guts, černý rytíř, hrdina epické temné manga série Berserk, natolik oblíbené, že se jí prodalo už zhruba 50 milionů kusů. Kromě obávaných nepřátel se musí válečník s opravdu masivním „železem“ na zádech několikrát postavit i samotné smrti a časem se z něj stane silný a obávaný žoldák, jenž se nikdy nevzdává a jehož styl boje je přímý a brutální. Život přece nic neznamená, a proto není třeba bát se ho riskovat.

Berserka v České republice vydává komiksové nakladatelství CREW, které má za sebou již pěknou řádku oblíbených japonských manga sérií. Tento styl komiksů, jenž se nejvíce vyvíjel v Japonsku po druhé světové válce, je ve světě stále více a více vyhledáván, a to i přesto, že se jedná vesměs pouze o černobílé provedení kreseb a čtení těchto komiksů má svá jasná specifika – čte se zprava doleva.

zdroj: Vlastní foto autora

Připravte se, že jakkoli se může zdát první díl Berserka nabitý událostmi, jde pouze o jakési seznámení se světem, v němž se vše odehrává, světem, který se na první pohled může jevit jako ten náš v období středověku, ale věřte, že loupeživí bandité a mocichtiví panovníci jsou zde tím nejmenším problémem. Těšit se můžete na skřítky, elfy, démony a další nadpřirozená stvoření. Sebemenší roztržky jsou zde řešeny mečem, a o krvavé situace tak není nouze. Život v krutém světě vyžaduje násilí, bolest a strach.

Čtenáři v prvních dvou knihách dostávají tři samostatné příběhy plné akce, krve a zabíjení z pozdějšího Gutsova života, přičemž do detailu vyvedená kresba umocňuje zážitek z příběhu. Rozhodně zde nelze očekávat nějakou zdrženlivost, autor Kentaró Miura se do realističnosti opřel vskutku naplno, a Berserk tak patří k tomu nejbrutálnějšímu, co může žánr nabídnout. Co je zde zapotřebí pochválit, je fakt, že jsou knihy vydávány ve větším formátu než ostatní mangy, v opačném případě by výpravné, povětšinou dvoustránkové scenérie vyšly naprázdno.

zdroj: Vlastní foto autora

Hlavní dějová linka popisující počátek cesty hlavního hrdiny se rodí až na konci třetího dílu s označením Zlatý věk. Ve čtvrté knize už Guts není dítětem a má za sebou první úspěšně vyhranou bitvu, tím ale to pozitivní v jeho životě končí. Sledujeme jeho přerod ze stále ještě naivního chlapce v muže, který zjišťuje, že věřit může jen sám sobě. Další díly do popředí uvádějí i jiné postavy, přičemž některé se v komiksech jen mihnou, další však vydrží déle než jednu rundu. Jmenovitě si mnozí zajisté oblíbí čestného a neodbytného elfího, ne vílího (i když tak vypadá!) společníka Puka nebo vůdce žoldáků nazývaných Jestřábové, Griffitha.

Berserk je historická fantasy, a proto je třeba počítat s nadpřirozenými postavami a bytostmi z jiných světů, ostatně právě proti nim vede Guts svou válku plnou pomsty. Kromě šplouchání střev a létajících hlav si čtenář potyká také s magií, a i přes poměrně jednoduchý děj „nahlédne pod sukni“ (někdy doslova) propracovaným charakterům postav.

Přestože se snažím vyvarovat jakémukoliv srovnávání, domnívám se, že by se Berserk mohl líbit milovníkům Zaklínače nebo komiksové série Žoldnéř. Nejde jen o násilí, co by mohlo podobnost vyvolat, především se jedná o osamocené a nemluvné hlavní hrdiny, kteří tak trochu žijí ve své uzavřené bublině. Postavíme-li vedle sebe Geralta ze Zaklínače a Gutse z Berserka, pak by markantnější rozdíl byl patrně jen ve vzhledu. Stejně tak jsou srovnatelní jejich společníci, Geraltův Marigold a Gutsův Puk – upovídaní, neodbytní, vlezlí, starostliví.

zdroj: Vlastní foto autora

Co se samotné série týče, zlomové jsou pro ni dva letopočty, potažmo tři. Tím prvním je rok 1989, a to především proto, že tehdy celý nápad s černým rytířem Gutsem začal dostávat konkrétní podobu, aby o rok později, tedy v roce 1990, mohl vyjít první díl. Nutno zmínit, že si s obávaným válečníkem autor pohrával již nějakou dobu v příbězích na pokračování do časopisů. Až do roku 2021 vyšlo v originále celkem 41 dílů a Kentaró Miura za ně obdržel celou řadu ocenění. Právě v roce 2021 se Gutsova výprava pozastavila, jelikož znenadání skončila životní cesta jeho tvůrce, jenž v květnu daného roku zemřel ve věku 56 let na akutní disekci aorty.

Gutsova pouť však, zdá se, po 41 knihách a několika anime neskončí. V polovině roku 2022 světem proběhly zprávy, že se pokračování ujme Miurův nejlepší přítel, který údajně zná původní autorovy plány na Berserkův další osud. Přestože můj subjektivní názor je takový, že minimálně kresba změnou autora utrpí, byla by škoda, kdyby Gutsův příběh zůstal nedokončený.

Pokud byste se rozhodli po manze sáhnout, pamatujte, že celá série na sebe přímo navazuje, není tak možné jednotlivé díly přeskakovat!