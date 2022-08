Sledujte ve 14:00 Fight Club #592 o žhavých dojmech z Gamescomu

26. 8. 2022 13:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Šárka s Pavlem se úspěšně vrátili ze své výpravy do Německa, kde se po dlouhých odkladech díky pandemii konečně fyzicky konal Gamescom. Herní výstava toho nabídla hodně a oba naši vyslanci pomalu nestíhali přebíhat z jedné prezentace na druhou. Pojďte si poslechnout, jak to probíhalo, co si vyzkoušeli, na jaké hry se máme v následujících měsících těšit, ale také jestli roky odkládání nějakým způsobem ovlivnily kvalitu herních večírků.

