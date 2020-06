Sledujte v 16:00 Fight Club #482 o Star Wars a nejen o nich

24. 6. 2020 15:30 | autor: Redakce Games.cz

Za normálních okolností bychom v těchto dnech a týdnech zásobovali Games.cz hromadou článků z E3. Jenže rok 2020 si řekl, že fráze „za normálních okolností“ pro letošek neplatí, a tak nás herní průmysl jen tu a tam oblaží nějakým tím streamem. Tím posledním bylo EA Play 2020, kde jsme se toho sice tolik nedozvěděli, ale i tak nám vydavatel z Redwood City udělal radost.

A to především novou hrou z předaleké galaxie jménem Star Wars: Squadrons. Na novodobý X-Wing vs TIE Fighter sice můžeme zapomenout, ale i tak vypadají Squadrons moc hezky a my jsme zvědaví, co z toho nakonec vyleze.

EA taky konečně oznámila nový Skate, kterého se někteří fanoušci dožadovali už roky. Ze hry jsme zatím sice neviděli vůbec nic, ale víme aspoň, že se na ní pracuje. A to není ani zdaleka vše.

